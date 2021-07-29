Die Autoversicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

3.9.2025 – Die Kfz-Versicherer erreichen bei Kunden relativ hohe Zufriedenheitswerte, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Dabei sind Direktversicherungskunden deutlich zufriedener mit ihrem Anbieter als Kunden von Versicherern mit Vermittlernetz. Am besten (jeweils mit der Höchstnote „sehr gut“) schnitten laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität die Baloise, die WGV, der Münchener Verein und die SV bei den Filial- sowie Cosmos, Neodigital, Huk24, DA Direkt und Verti ab.

Im Rahmen der Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2025“ zur Kundenzufriedenheit (VersicherungsJournal 4.8.2025) hat die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG auch die größten Ärgernisse (7.8.2025, 7.8.2025) ermittelt.

Unter die Lupe genommen wurde neben dem Wechselverhalten (14.8.2025) und der Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucher (20.8.2025) ebenfalls, wie zufrieden Privatkunden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis ihres Autoversicherers sind.

Hintergründe zur Methodik

Für die Untersuchung hat das Disq zwischen März und Juni im Auftrag der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH erwachsene Kfz-Versicherungskunden online befragt. Insgesamt kamen auf diesem Weg 3.958 Kundenurteile zusammen (Filialversicherer: 2.905; Direktversicherer: 1.053).

In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf 28 Filial- sowie zehn Direktversicherer zu.

Für die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses stand den Befragten eine fünfstufige Skala von minus zwei („sehr unzufrieden“) bis plus zwei („sehr zufrieden“) zur Verfügung. Die Beurteilungen wurden auf eine 100-Punkte-Skala umgerechnet.

Die Werte wurden in einem letzten Schritt in ein fünfstufiges Qualitätsurteilsschema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt. Für die Bestnote waren 80 Zähler erforderlich, für ein „gut“ 70 Punkte.

Baloise gewinnt bei den Versicherern mit Vermittlernetz

Bei den Filialversicherern wurde die Baloise Sachversicherung AG Deutschland Bereichssieger mit 84,7 Zählern. Ebenfalls ein „sehr gut“ schafften mit der WGV-Versicherung AG, der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG und der Vorjahressiegerin (24.9.2024) SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG drei weitere Marktteilnehmer.

Die Huk-Coburg Versicherungen, die in der Gesamtwertung hauchdünn vor der Baloise lagen, schrammten mit 79,5 Zählern nur knapp an einem „sehr gut“ vorbei. Dahinter folgen ebenfalls „guten“ Akteure DEVK Versicherungen, ADAC Versicherungen, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Provinzial Versicherungen und Generali Deutschland Versicherung AG.

Direktversicherer: Cosmos vor Neodigital vor Huk24

Bei den Direktversicherern schafften gleich fünf Testkandidaten ein „sehr gut“. Dabei hielt die Cosmos Versicherung AG mit 83,8 Zählern die Neodigital Versicherung AG um Nuancen auf Distanz. Für Letztere wird ebenfalls ein Punktwert von 83,8 Zählern ausgewiesen, sie schnitt im Nachkommastellenbereich allerdings etwas schlechter ab.

Die Positionen drei bis fünf belegen mit 82,5 bis 80,7 Punkten die Huk24 AG, die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) und die Verti Versicherung AG. Dahinter folgen mit jeweils 79,9 bis 75,9 Zählern die Allianz Direct Versicherungs-AG, die Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A. (79,6 Prozent), die Bavariadirekt Versicherung AG, die Admiraldirekt.de GmbH und die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt).

Die Studie „Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2025 – Mehr Transparenz – mehr Kundennähe"