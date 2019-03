Die Anbieter mit der höchsten Onlineberatungsquote im Vertrieb

28.3.2019 – Der Frage, wie die Arbeit von Vermittlern vom Einsatz digitaler Medien beeinflusst wird, geht eine Studie von Sirius Campus nach. Die Berater kommen zu dem Ergebnis, dass Vermittler, die häufig Chats und Onlineberatungen einsetzen, im Vergleich zu Nicht-Nutzern mehr Abschlüsse zeichnen. Die höchste Onlineberatungsquote verbuchen hier die Vermittler der Allianz, Barmenia, Concordia, Gothaer und Hansemerkur.

Die Kommunikation zwischen Vermittlern und ihren Kunden mit Hilfe von digitalen Anwendungen nimmt zu. Der Einsatz von diesen Instrumenten zahlt sich für den Vertrieb und die Versicherer aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Sirius Campus GmbH in Kooperation mit dem IT-Dienstleister Adesso AG.

Die aktuelle Benchmark-Untersuchung „Erfolgsfaktoren in der Ausschließlichkeit“ des Kölner Forschungs- und Beratungsinstituts Sirius Campus untersucht die Frage, wie weit die Arbeit von Versicherungs-Vermittlern vom Einsatz digitaler Medien beeinflusst wird.

Methodik und Studiendesign

Für die Erhebung befragten die Berater zwischen Mai und Juli 2018 1.467 Versicherungsvermittler, davon 90 Prozent selbstständige und zehn Prozent festangestellte Vertreter, in standardisierten Telefoninterviews. Die Teilnehmer haben ihren Schwerpunkt im Privatkundengeschäft oder sie betreuen Privat- und Firmenkundengeschäft zu gleichen Teilen.

Das Kölner Forschungsinstitut untersuchte nach eigenen Angaben für die Studie die Aktivitäten der 22 größten Ausschließlichkeits-Versicherer. Folgende Versicherer in alphabetischer Reihenfolge nahm Sirius dabei unter die Lupe:

Allianz,

Arag,

Axa,

Barmenia,

Continentale,

Concordia,

Debeka,

DEVK,

Ergo,

Gothaer,

Hansemerkur,

HDI,

Huk-Coburg,

LVM,

Mecklenburgische,

Nürnberger,

Provinzial Rheinland,

R+V,

Signal Iduna,

VHG,

Württembergische und

Zurich.

Vermittler nutzen Whatsapp

Das Resultat der Auswertung zeigt: Vermittler, die häufig Chats, Video-Chats und Onlineberatungen einsetzen, erreichen im Vergleich zu Nicht-Nutzern jährlich bis zu fünf Abschlüsse mehr bei Lebens- und Rentenversicherungen. In der Krankenversicherung sind es nach Angaben von Sirius bis zu vier Abschlüsse zusätzlich im Jahr.

Für Kompositprodukte ist die digitale Kommunikation mit dem Kunden vertrieblich nicht relevant, so die Auswertung.

Den beliebtesten Kommunikationskanal stellt laut Studie Whatsapp dar. Fast die Hälfte der befragten Vermittler, 46 Prozent, nutzt den Dienst bereits „häufig“ oder „sehr häufig“. Bei den befragten Frauen sind es 53 Prozent und bei den unter 40-Jährigen 55 Prozent.

So häufig nutzen Vermittler digitale Kanäle zur Kommunikation mit Kunden. n=927 Ausschließlichkeits-Vertreter von 22 Versicherungs-Gesellschaften; Angaben in Prozent. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Sirius)

Onlineberatungen und Chats nur selten genutzt

Soziale Medien werden von rund einem Fünftel (18 Prozent) der Makler regelmäßig genutzt. Auch die älteren Vermittler nutzen die neuen Tools, wie die Befragung zeigt. Von den 51- bis 60-Jährigen kommunizieren immerhin 43 Prozent mit ihren Kunden über Whatsapp und 15 Prozent nutzen dafür soziale Medien.

Weitere digitale Tools wie Onlineberatungen (neun Prozent „häufige Nutzung“), Chats (sechs Prozent) oder Video-Chats wie beispielsweise Skype (drei Prozent) werden hingegen branchenweit nur selten genutzt.

Hier fielen den Autoren große Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherern auf. In der Gesellschaft mit der höchsten Onlineberatungsquote verwenden bereits ein Drittel der Vermittler (29 Prozent) häufig digitale Instrumente zur Kundenberatung.

Antworten auf die Frage nach der Bedeutung digitaler Kanäle in der Kundenkommunikation. n=927 Ausschließlichkeits-Vertreter von 22 Versicherungs-Gesellschaften; Angaben in Prozent. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Sirius)

Wer mit der höchsten Onlineberatungsquote punktet

Bei vier der 22 untersuchten Vertriebsorganisationen liegt der Anteil der Vermittler mit häufiger Onlineberatung bei fünf Prozent oder niedriger. Ob Onlineberatung eingesetzt wird, „ist damit weniger durch Alterseffekte bestimmt, sondern vielmehr durch die Innovationsorientierung der Vertriebsvorstände geprägt“, so die Autoren in ihrer Auswertung.

Als positive Beispiele mit der höchsten Onlineberatungsquote stechen nach Angaben der Berater in alphabetischer Reihenfolge die Vermittler der Allianz, der Barmenia, der Concordia, der Gothaer und der Hansemerkur hervor.

Ob jetzt wachstumsorientiertere Vermittler diese neuen Beratungsinstrumente einfordern oder diese Instrumente die Ursache für den Vermittlungserfolg sind, ist nur eine akademische Frage. Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer bei Sirius Campus.

Vermittler finden Versicherer noch zögerlich

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Nutzung von Online-Beratungen liefert auch einen wichtigen Beitrag zur Markenidentität. So sind Vermittler, die digitale Kommunikationswege nutzen, von den Serviceleistungen ihrer Gesellschaft überzeugter und motivierter.

Aus Sicht der befragten Vermittler seien Versicherer aber insgesamt noch sehr zögerlich, was Investitionen in digitale Beratungsinstrumente angeht. Nur 30 Prozent der Vertriebler in Deutschland fühlen sich in dieser Hinsicht von ihrem Versicherer unterstützt.

„Ob jetzt wachstumsorientiertere Vermittler diese neuen Beratungsinstrumente einfordern oder diese Instrumente die Ursache für den Vermittlungserfolg sind, ist nur eine akademische Frage. Praktisch gesehen führen entsprechende Investitionen zu motivierteren, selbstbewussteren und erfolgreicheren Vermittlern“, fasst Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer bei Sirius Campus, die Ergebnisse zusammen.