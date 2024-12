Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf Immobilienversicherungen

12.12.2024 – Der Klimawandel stellt nicht nur unsere Umwelt vor große Herausforderungen, sondern verändert auch die Dynamik der Versicherungsbranche. Für Versicherungen bedeutet dies, dass sowohl Risikobewertungen als auch Produktangebote kontinuierlich angepasst werden müssen. Die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkregen, Hitzewellen und Überschwemmungen bringt neue Risiken mit sich, die herkömmliche Policen nicht mehr ausreichend abdecken können. Wie sich der Markt verändert, welche Probleme auftreten und wie Makler optimal auf diese Veränderungen reagieren können, erläutert Kerstin Koch von Klöber Versicherungsmakler in einem Gastbeitrag.

Für Versicherungsmakler und Underwriter hat sich das Risikomanagement durch den Klimawandel grundlegend verändert. Die Häufung von Extremwetterereignissen zwingt Versicherungsmakler dazu, bestehende Policen regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

Kerstin Koch (Bild: privat)

Überschwemmungen, Starkregen und Hagel treten weitaus häufiger auf und richten dabei immer größere Schäden an. Der bisherige Standard, beispielsweise nur Elementarschäden optional abzusichern, reicht in vielen Fällen nicht mehr aus.

Versicherungsmakler sind in der Verantwortung, ihre Kunden darüber aufzuklären, dass umfassendere Deckungssummen und spezifische Elementarschadenversicherungen unverzichtbar geworden sind. Die Auswirkungen auf die Prämien sind erheblich, was eine anspruchsvolle Beratung erfordert.

Veränderungen im Immobilienmarkt

Ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden muss, ist die Veränderung des Immobilienmarkts. Vor allem Immobilien in Hochrisikogebieten sind heute schwerer zu gewährleisten oder erfordern deutlich höhere Prämien. Für Makler ist es unerlässlich, sowohl die geografischen Risiken als auch die Neubewertungen des Immobilienwerts durch den Klimawandel in die Beratung einzubeziehen.

Kunden im gewerblichen Bereich, die große Immobilienportfolios verwalten, stehen vor der Herausforderung, eine ganzheitliche Risikostrategie zu entwickeln. Hier können Makler als wertvolle Berater auftreten, indem sie proaktiv auf klimabedingte Risiken hinweisen und entsprechende Anpassungen in den Versicherungsverträgen vorschlagen.

Risiken für Versicherungsmakler und Kunden durch unzureichende Policen

Wenn Policen nicht angemessen angepasst werden, riskieren Kunden im Schadensfall hohe finanzielle Verluste. Besonders in Hochrisikogebieten wird es für Makler wichtiger denn je, auf neue Deckungslösungen hinzuweisen, um ihre Kunden bestmöglich abzusichern.

Zukünftig könnte dies sogar zur Pflichtberatung gehören, da die Versicherungsaufsicht strengere Vorgaben zur Risikodeckung durch Extremwetterereignisse fordern könnte. Die Nichtberücksichtigung solcher Risiken birgt auch rechtliche Herausforderungen für Versicherungsmakler, insbesondere im Bereich der Haftung.

Anpassung von Versicherungslösungen an künftige Klimarisiken

Versicherungsprodukte, die speziell auf die Klimarisiken abgestimmt sind, werden immer wichtiger. Makler müssen nicht nur bestehende Tarife verstehen, sondern auch aktiv nach neuen Lösungen suchen, um Kunden optimal zu schützen.

Versicherer bieten immer mehr klassische Produkte an, die über Gebäudeversicherungen hinausgehen. So sind erweiterte Elementarschadendeckungen mittlerweile in vielen Regionen ein Muss, die verstärkt von Starkregen oder Überschwemmungen betroffen sind.

Für Versicherungsmakler bedeutet dies, dass sie ihre Kunden nicht nur auf mögliche Prämienerhöhungen vorbereiten müssen, sondern auch auf veränderte Vertragsbedingungen und Risikobewertungen. Vor allem im gewerblichen Bereich ist es ratsam, regelmäßige Risikobewertungen durchzuführen und in Zusammenarbeit mit den Versicherern maßgeschneiderte Policen zu entwickeln.

Strategien zur proaktiven Beratung und Prävention

Um als Makler langfristig erfolgreich zu sein, reicht es nicht, nur auf bestehende Risiken zu reagieren. Proaktive Beratung und die Einbeziehung von Präventionsmaßnahmen werden immer wichtiger.

Kunden erwarten von ihren Versicherungspartnern zunehmend nicht nur Absicherung, sondern auch Empfehlungen für präventive Maßnahmen.

Präventionsmaßnahmen und Risikominimierung im Fokus

Für den Makler bedeutet dies, dass er folgende Aspekte in seiner Beratung in den Fokus nehmen sollte:

Erweiterte Hochwasserschutzmaßnahmen: Besonders in Risikogebieten sollten Kunden über zusätzliche bauliche Schutzmaßnahmen beraten werden. Hier können Makler als Bindeglied zwischen Kunde und Versicherer auftreten und Präventionsmaßnahmen wie Rückstauklappen oder die Errichtung von Überschwemmungsschutzwällen empfehlen.

Technologische Lösungen: Der Einsatz von Frühwarnsystemen für Extremwetterereignisse oder Sensorik zur Erkennung von Wasserlecks in Gebäuden sind innovative Ansätze, die zunehmend von Versicherern unterstützt werden.

Nachhaltiges Bauen und klimabewusste Planung: Gerade im gewerblichen Bereich sollten Makler ihre Kunden auf die langfristigen Vorteile nachhaltiger Bauweisen hinweisen, die nicht nur die Risiken minimieren, sondern auch den Wert der Immobilie langfristig sichern.

Fazit – Chancen und Herausforderungen für die Versicherungsbranche

Der Klimawandel bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Versicherungsbranche mit sich. Für Versicherungsmakler ist es unerlässlich, sich fortlaufend über neue Entwicklungen zu informieren und ihre Beratung an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen.

Makler, die sich rechtzeitig auf diese Veränderungen einstellen, können sich als Experten für Klimarisiken und Versicherungslösungen positionieren und ihren Kunden proaktiven Schutz vor zukünftigen Risiken bieten.

Kerstin Koch

Die Autorin ist Mitarbeiterin der Klöber Versicherungsmakler GmbH.