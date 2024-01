Das sind die größten Bedenken beim Vertragsabschluss

22.1.2024 – Die treuesten Versicherungskunden haben Allianz, Huk-Coburg, Huk24 und SV. Beim Versicherungsabschluss fragt sich ein Drittel aller Verbraucher, ob das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Dies sind Ergebnisse eine Studie von Research Tools.

Wo, welche und wie oft Verbraucher Versicherungen aktuell abschließen, zeigt die Studie „Kundenpfade Versicherungen 2023“ von Research Tools. Basis der Untersuchung sind rund 4.000 Online-Interviews, berichten die Marktforscher.

Zu insgesamt 14 Produktgruppen wurden Angaben eingeholt. Die jüngste Kundenstruktur weist die Berufsunfähigkeits-Versicherung auf. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Versicherungsnehmer, die zuletzt dieses Produkt abgeschlossen haben, sind demnach jünger als 35 Jahre.

Das erste abgeschlossene Versicherungsprodukt ist am häufigsten die Kfz-Police. Dahinter folgen Haftpflicht- und Hausratversicherung. Diese drei Produkte machen zusammen gut die Hälfte der Abschlüsse aus.

Die größten Befürchtungen

Bedenken beim Produktabschluss schwingen bei etwa der Hälfte der Versicherungsnehmer mit. Das Preis-Leistungsverhältnis geht 33 Prozent der Kunden durch den Kopf und steht damit an erster Stelle. 24 Prozent fragen sich, ob der vereinbarte Schutz ausreicht, und 17 Prozent, ob die Versicherung im Schadenfall zahlt.

Geschlechtsspezifische Unterschiede sind beim Thema Bedenken nur schwach ausgeprägt. Dagegen zeigen sich in den Altersgruppen klare Abweichungen.

So ist der Anteil der Bedenkenträger unter den Älteren ab 55 Jahre deutlich höher als unter den Jüngeren, berichten die Studienautoren. Besonders die Themen, die in Zusammenhang mit einem etwaigen Schadensfall stehen, würden Versicherungskunden mit einem Plus an Lebenserfahrung deutlich stärker umtreiben.

Studie „Kundenpfade Versicherungen 2023“. Fragestellung: Welche Bedenken oder Befürchtungen gingen Ihnen beim Abschluss ihres letzten Versicherungsproduktes durch den Kopf? (Bild: Research Tools)

Die treuesten Kunden

Den höchsten Anteil an treuen Kunden haben laut der Studie die

Auch bei der Kundenausschöpfung liegen diese Anbieter vorn. Gut zwei von drei Produktabschlüssen der Kunden dieser Anbieter entfallen auf die jeweils eigene Marke, nur rund ein Drittel gehen an andere Gesellschaften, berichten die Marktforscher.

Weitere Informationen stellt das Unternehmen auf der Studienseite zur Verfügung.