Das Provisionsabgabeverbot spaltet die Branche

22.8.2018 – Dass die Bafin das Geschäftsmodell der Gonetto GmbH als Verstoß gegen das Provisionsabgabeverbot ansieht, hat von verschiedenen Marktteilnehmern sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Der betroffene Makler sieht sich durch die Versicherungsaufsicht in seiner Existenz bedroht und will kämpfen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte Ende Juli in ihrem neuen Vertriebsrundschreiben (VersicherungsJournal 24.7.2018) unter anderem das im § 48b VAG neu geregelte Provisionsabgabeverbot (VersicherungsJournal 26.9.2017, 23.8.2017, 31.7.2017) interpretiert.

Demnach dürfen Vermittler auf Provision nur dann verzichten, wenn diese vom Versicherer zu Gunsten einer dauerhaften Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung für den Versicherungsnehmer verwendet werden oder geringfügig sind.

Dieser Rechtsauffassung ließ die Versicherungsaufsicht nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Taten folgen. Ein Referatsleiter der Behörde habe am 6. August in einem Musterschreiben an Versicherer formuliert, „dass ich in der Zusammenarbeit eines Erst-Versicherungs-Unternehmens mit einem Versicherungsmakler wie beispielsweise der Gonetto GmbH einen Verstoß gegen das Verbot von Sondervergütungen sehe“ (VersicherungsJournal 20.8.2018).

Die Androhung gegen die Versicherer […] gefährdet Gonetto […] existenziell. Dieter Lendle, Geschäftsführer Gonetto GmbH

Gonetto gibt Courtage an Kunden weiter

Dieter Lendle (Bild: Gonetto)

Das Unternehmen wirbt ausdrücklich mit der Weitergabe von Provisionen an seine Kunden. Der Makler lässt sich bestehende Hausrat- und Privathaftpflicht-Policen seiner Klientel in den eigenen Bestand übertragen. Dann gibt er die erhaltene Courtage zu 100 Prozent heraus und verlangt für seine Dienste eine laufende Vergütung von zwölf Euro pro Vertrag und Jahr.

Zu den Auswirkungen des Musterschreibens der Versicherungsaufsicht nahm der Geschäftsführer des Unternehmens, Dieter Lendle, gegenüber dem VersicherungsJournal Stellung:

„Die Androhung gegen die Versicherer bei Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Gonetto wegen einer Ordnungswidrigkeit vorzugehen, dürfte dazu führen, dass uns viele Versicherungs-Unternehmen die Courtagevereinbarungen aufkündigen werden. Der Eingriff der Bafin in unsere Berufsfreiheit gefährdet Gonetto daher existenziell.

Es bleibt uns kein anderer Weg, als einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Verwaltungsgericht zu stellen. Für die Stellung des unabhängigen Versicherungsmaklers ist der Vorgang mehr als bedenklich. Wir werden uns daher mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen. Gleichzeitig hoffen wir, dass sich bei der Bafin noch die Erkenntnis durchsetzt, dass unser Geschäftsmodell keinerlei Fehlanreize setzt und sehr verbraucherfreundlich ist.“

Fragwürdige Geschäftsmodelle junger Start-Ups […] dürfen […] nicht weiter zum Schaden der Verbraucher und der gesamten Vermittlerbranche betrieben werden dürfen. Michael H. Heinz, Präsident des BVK

BVK unterstützt die Haltung der Bafin

Michael H. Heinz (Bild: Brüss)

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) dagegen befürwortet enge Auslegung des Provisionsabgabeverbots durch die Versicherungsaufsicht. BVK-Präsident Michael H. Heinz schrieb am Dienstag:

„Wir freuen uns, dass Verbraucher nicht mit falschen Anreizen zum Abschluss von Versicherungsverträgen verleitet werden dürfen und dass die Beratungsqualität durch den Vermittler sichergestellt wurde.

Geschäftsmodelle, die nicht den Fokus auf den Kundenbedarf legen, sondern den Versicherungsnehmer zu Abschlüssen mit möglichst hohen Provisionsrückzahlungen animieren wollen, müssen konsequent sanktioniert werden.“

Für den Vermittlerverband ist es unerheblich, ob es sich um Abschluss- oder Bestandsprovisionen handelt. Es gehe um Verbraucherschutz, ergänzte Heinz: „Daher stimmen wir mit der Bafin überein, dass auch fragwürdige Geschäftsmodelle junger Start-Ups, die auf eine ‚Geiz-ist-geil-Mentalität‘ setzen, nicht weiter zum Schaden der Verbraucher und der gesamten Vermittlerbranche betrieben werden dürfen.“

Kontroverse Diskussion der Leserschaft

In den Leserbriefen zu dem Artikel wurde das Vorgehen der Bafin dagegen differenziert beurteilt.

Der Versicherungs-Mathematiker Peter Schramm schrieb in seinem Leserbrief, die Makler hätten über ihre Verbände selbst das Provisionsabgabeverbot gefordert.

Versicherungsberater Frank Golfels meinte in seiner Zuschrift: „Überspitzt gesagt besteht die Position zumindest mancher Maklerverbände wohl darin, dass Provisionsabgabeverbot auf der einen Seite zu begrüßen und auf der anderen Seite für sich zu beanspruchen, es im Bedarfsfalle ignorieren zu können.“

Ich staune immer wieder, was für Institutionen, Politiker, NGO, Besserwisser und so weiter sich Gedanken machen, wie ein freier Unternehmer – hier also der Makler – leben darf. Thomas Oelmann, Versicherungsmakler

Makler für und gegen Provisionsabgabeverbot

Dagegen haben sich die Versicherungsmakler unterschiedlich, aber eindeutig positioniert.

Versicherungsmakler Hubert Gierhartz meinte in seiner Zuschrift: „Da trifft die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) einmal eine vernünftige Entscheidung und wird dann gerügt, dass sie auf Abwegen ist. Das Geschäftsmodell zielt aber darauf ab, in Maklerbeständen zu wildern. […] Genau dieses Geschäftsmodell will die Bafin unterbinden.“

Eine gegenteilige Ansicht vertritt Marco Mauricio Berg in seinem Kommentar: „Provisionsabgaben sind dem jeweiligen Vermittler in seiner Rolle als Unternehmer und damit seiner eigenen Kalkulationsbasis und seinem Risiko überlassen, es ist seine Entscheidung, wie viel er letztendlich an der Vermittlung ‚verdienen‘ möchte“

Thomas Oelmann formulierte in seinem Leserbrief: „Ich staune immer wieder, was für Institutionen, Politiker, NGO, Besserwisser und so weiter sich Gedanken machen, wie ein freier Unternehmer – hier also der Makler – leben darf. Wie er kommunizieren soll, wie er seine Arbeit einteilt, was für ihn und seine Familie zum Leben ausreicht, was er später für Rente bekommt, was er für seine Krankheitsabsicherung tun soll, wie man ihn steuerlich unterstützt oder auch nicht und was dergleichen Fragen mehr sind.”

Solange die zuständige Gewerbeaufsicht nicht tätig wird, weil sie das Verhalten als rechtskonform ansieht, ist dies von der Bafin zu akzeptieren. Rainer Stieber, Unternehmensberater

Vorwurf der Kompetenzüberschreitung gegen die Bafin

Unternehmensberater Rainer Stieber schrieb in seinem Kommentar: „Das neue Recht regelt eindeutig, dass keine Vergütungen aus einem Versicherungsvertrag gewährt werden dürfen. Dies schließt die Bestandspflege oder Folgecourtage ein.

Trotzdem verstößt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) mit ihrem Vorgehen, mal wieder, gegen geltendes Recht. Die Gewerbeaufsicht liegt bei den IHK und den Ländern. Die Bafin versucht hier wieder, durch die sogenannte mittelbare Aufsicht, über den gegebenen Gesetzesrahmen hinaus, tätig zu werden.

Solange die zuständige Gewerbeaufsicht nicht tätig wird, weil sie das Verhalten als rechtskonform ansieht, ist dies von der Bafin zu akzeptieren. Versicherer in Rahmen von Rundschreiben anzuhalten, von dem Makler kein Geschäft anzunehmen, ist durch die Gesetzesübertretung der Bafin Nötigung.“