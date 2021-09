Darum schließen Verbraucher keine Hausrat-Police ab

29.9.2021

Nach Angaben der Versicherungsplattform Cherrisk, einer Marke der Uniqa Insurance Group AG (Uniqa Group), hat knapp jeder sechste Deutsche (17 Prozent) keine Hausratversicherung. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie die Onlinebefragung der Yougov GmbH im Auftrag von Cherrisk unter 2.093 Verbrauchern zwischen dem 30. Juni und dem 2. Juli ergab.

Neun Prozent der Befragten haben in der Pandemie allerdings einen Vertrag abgeschlossen oder wollen das in den kommenden sechs Monaten angehen. Das betrifft insbesondere die Klientel zwischen 18 und 44 Jahren, so Cherrisk am Dienstag in einer Mitteilung. 21 Prozent der Verbraucher gaben aber an, dass sie den Wert des eigenen Hausstands nicht kennen.

Die Marktforscher fragten auch ab, warum die Konsumenten keine Hausratpolice in der Schublade hätten. 19 Prozent meinen, dass der Wert in ihrem Haushalt nicht hoch genug sei. 15 Prozent halten eine solche Absicherung für unnötig und ebenfalls 15 Prozent können sich die Police nicht leisten.

Zwölf Prozent der Befragten haben noch nicht über einen Abschluss nachgedacht und zehn Prozent halten die Hausrat-Versicherung generell für überbewertet.