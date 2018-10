Check24 darf nicht mit „Nirgendwo Günstiger Garantie“ werben

22.10.2018 – Mit seiner Klage vor dem Landgericht Köln gegen Check24 hat die Huk-Coburg-Gruppe teilweise Erfolg. Die Werbung der Versicherungsmaklerin wird beanstandet. Dagegen billigt das Gericht, dass die im Vergleich auch die Tarife aufgeführt werden, für die keine Preisangaben zur Verfügung gestellt werden.

Das Landgericht Köln hat mit Urteil vom 18. September 2018 (31 O 376/17) eine Klage der Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. gegen die Check24-Gruppe, zu der unter anderem die Versicherungsmaklerin Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH gehört, entschieden.

Die im Urteil zitierte beanstandete Werbung vom

20.11.2017 (Bild: Landgericht Köln)

Die Versicherungsgruppe hatte geklagt, weil sie die Werbung des Portals für Autoversicherungen mit einer „Nirgendwo Günstiger Garantie“ für wettbewerbswidrig hält.

Diese Garantie war Werbespots im Fernsehen gezeigt worden. Im Internet war zudem noch eine Einblendung („Mouseover“) angeboten worden: „Check24 liefert Ihnen die besten Preise: Wir garantieren Ihnen, dass die ausgewiesenen Tarife der einzelnen Versicherer nirgendwo günstiger zu erhalten sind – auch nicht direkt beim Versicherer oder anderen Vergleichsportalen. (. . .) "

Unlautere Werbung

Die Huk-Coburg sieht diese Werbung als irreführend an. Ein Durchschnitts-Verbraucher verstehe die Angabe so, dass die Beklagten garantierten, dass er für seine persönlichen Verhältnisse und seinen Bedarf nirgendwo anders eine günstigere Kfz-Versicherung finde. Tatsächlich seien die Tarife der Klägerin jedoch oftmals günstiger.

Das Gericht schloss sich der Ansicht an, dass die beanstandete Werbung irreführend und damit unlauter sein. Verbraucher würden von einem Vergleichsportal erwarten, dass sich die versprochene Garantie auf den gesamten Markt bezieht und nicht nur auf die von den Beklagten dargestellten Tarife.

Die Aussage „Dank der Nirgendwo Günstiger Garantie immer die günstigsten Autoversicherungstarife" schränke nicht auf die von Check24 angebotenen Tarife ein, sondern bedeute vielmehr eine Spitzenstellungs-Behauptung im Hinblick auf den Gesamtmarkt.

Klare Erläuterung fehlt

Verbraucher gingen davon aus, dass sie sich aufgrund der gegebenen Garantie weitere Recherchen zu Versicherungstarifen ersparen und sich allein auf den von den Beklagten angebotenen Vergleich verlassen könnten, da sie günstigere Angebote ohnehin nicht finden würden.

Eine Garantie, die sich nur auf die dargestellten Tarife bezieht, wäre für den Verbraucher dagegen weitgehend wertlos, führten die Richter aus.

Bemängelt wird schließlich auch, dass die Einschränkungen der Garantie in der Fernsehwerbung völlig fehle und auf der Internetseite des Unternehmens nicht ausreichend wahrnehmbar sei.

Huk-Coburg muss Darstellung im Vergleich dulden

In einem anderen Klagepunkt hat die Huk-Coburg dagegen verloren. Sie muss es hinnehmen, dass Check24 die Tarife ihrer vier Autoversicherer in ihren Vergleichen mit aufführt, obwohl diese nicht mit dem Versicherungsmakler zusammenarbeiten und keine Tarifdaten in Echtzeit zur Verfügung stellen. Deshalb erhalten Interessenten den Hinweis, dass eine Preisberechnung nicht möglich sei.

Das Gericht verwies auf § 6 Abs. 1 UWG, nach dem vergleichende Werbung zulässig ist. Im Urteil führt es dazu aus:

„Die Argumentation der Klägerin, dass es sich bei dem Angebot um einen reinen Preisvergleich handele, weil andere Faktoren der Versicherungsverträge in der Darstellung der Beklagten nur eine untergeordnete Rolle spielten, teilt die Kammer nicht. Denn die Trefferliste bei dem Versicherungsvergleich der Beklagten lässt sich anhand diverser Suchkriterien steuern.“

Da es sich nicht um reinen Preisvergleich handele, sei die fehlende Preisangabe bei den Tarifen der Huk-Coburg-Gruppe unschädlich. Auch, dass die Angebote ohne Preisangabe stets am Ende der Trefferlisten erscheinen, hat das Gericht nicht beanstandet. Eine andere Darstellung wäre zudem logisch auch nicht möglich.

Check24 darf Logos der Huk-Coburg verwenden

Die Richter billigten schließlich auch, dass Check24 die Logos der Klägerin verwendet. Diese seien zwar als Wort-/Bildmarken geschützt, die Huk-Coburg könne sich jedoch nicht auf ihr Ausschließlichkeits-Recht berufen.

In dem Urteil wird dazu ausgeführt: „Für eine wirksame vergleichende Werbung kann es unerlässlich sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, dass auf eine ihm gehörende Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug genommen wird.

Deshalb ist ein Markeninhaber nicht berechtigt, einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn die Werbung im Einklang mit § 6 UWG steht.“