Capital: Diese Finanzvertriebe beraten am besten

27.1.2023 – Das Wirtschaftsmagazin Capital hat 15 Finanzvertriebe hinsichtlich ihrer Beratungsleistung bei der reinen Geldanlage prüfen lassen. Testsieger wurde Formaxx. Das Unternehmen erreichte als einziger die Höchstnote.

Wie beraten die großen Vertriebe, wenn ausdrücklich keine Altersvorsorgeprodukte gewünscht werden, sondern eine reine Geldanlage getätigt werden soll? Dieser Frage ist die Institut für Vermögensaufbau AG (IVA) im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Capital nachgegangen.

Verdeckte Tester wurden dazu im vergangenen Herbst zu 15 Finanzvertrieben geschickt. Die Unternehmen verfügen zusammen über einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent, wird in einem Beitrag auf Capital.de berichtet. Es fanden jeweils drei Beratungen statt. Jede bestand aus durchschnittlich zwei Gesprächen.

Insgesamt wurden 92 Beratungen und Anlagevorschläge unter die Lupe genommen. Dies könne natürlich nur eine Stichprobe sein, schreiben die Tester. Dennoch hätten die Beratungsprozesse je Vertrieb ein recht konsistentes Bild ergeben. „Besonders bei denjenigen Gesellschaften, die besonders gut abschnitten und bei jenen, die besonders schlecht waren“, heißt es.

Beratungs- und Servicequalität auf dem Prüfstand

Die Leistung der Vertriebe wurde mit Hilfe eines Punktesystems ermittelt. Maximal konnten 100 Zähler erreicht werden, verteilt auf die zwei Kategorien Beratungs- (75 Punkte) und Servicequalität (25 Punkte).

In die Bewertung der Beratungsqualität gingen 120 Kriterien ein. Die Tester beurteilten, wie die Kundenanalyse ablief (15 Punkte) und prüften die Beratung an sich (25 Punkte), also ob zum Beispiel Wünsche berücksichtigt, Vor- und Nachteile empfohlener Finanzanlagen thematisiert und Kosten erläutert wurden. Bei der Produktberatung (35 Punkte) standen unter anderem die Anlageempfehlung und die Kosten auf dem Prüfstand.

Die Servicequalität wurde anhand von 35 Kriterien festgestellt. In das Ergebnis gingen die Erreichbarkeit der Anbieter, das Prozedere bei der Terminvereinbarung und die Reaktion auf Anfragen per Telefon, Mail und Chat ein.

Die Testkunden waren ledig, kinderlos und zwischen 35 und 45 Jahre alt. Sie verfügten über einen Einmalbetrag in Höhe von 80.000 Euro, davon sollten 60.000 investiert werden. Außerdem planten sie, künftig monatlich rund 1.000 Euro anzulegen.

Formaxx ist Testsieger

Das Ergebnis: Der Test „lockte die Gesellschaften aus ihrer Komfortzone“, heißt es im Artikel. Denn zwei ihrer Hauptargumente, auf denen ihre Beratungsgespräche üblicherweise fußen würden, fielen aufgrund der Ausrichtung auf eine reine Geldanlage weg, so die Redakteure von Capital.

Diese wären, Angst schüren und dann zu teuren Versicherungspolicen raten sowie Steuersparargumente vorbringen und dann unlukrative Versicherungs- und Basisrenten anpreisen.

Testsieger wurde die Formaxx AG. Das Unternehmen schaffte mit 85 Punkten als einziger Akteur fünf Sterne. Beim Beratungsergebnis erreichten die Eschborner zwar nur das zweitbeste Ergebnis, hatten dafür aber bei der Servicequalität die Nase vorne.

Die weiteren Platzierungen sind:

Horbach in punkto Beratung besser als Formaxx

In Hinblick auf das Beratungsergebnis – das empfohlene Hauptauswahlkriterium – performte Horbach besser als der einzige Fünf-Sternesieger, strauchelte jedoch bei den Serviceleistungen. Auch die Vier-Sternesieger A.S.I. und RWS hätten bei der Beratung gut abgeschnitten, heißt es. Die Leistung von MLP dagegen lasse eher zu wünschen übrig. Hier gebe es noch deutlich Luft nach oben.

Die Dr. Klein Privatkunden AG sei nicht im Test vertreten, da die Gesellschaft keine reine Geldanlage jenseits von Versicherungen und Baufinanzierungen anbiete, wird berichtet.

Die Tester raten zu Vorsicht bei Gesellschaften, die schon bei der Kundenanalyse schwächeln würden. Nur in einem Drittel aller Gespräche sei die finanzielle Situation des Kunden vollständig geklärt worden, wird bemängelt. Es habe zudem Gespräche gegeben, in denen der Kunde seine Risikoneigung deutlich angegeben, der Berater sich aber darüber hinweggesetzt habe.

Mehr als 30 Prozent der Vermittler hätten außerdem die Kosten der empfohlenen Produkte nicht genauer erläutert, zehn Prozent hätten sie nicht einmal angesprochen. Der größte Kritikpunkt sei, dass etliche Berater versucht hätten, die Kunden in langlaufende Versicherungen oder extrem starre Produkte zu schwatzen, obwohl die Tester dies ausdrücklich abgelehnt hätten.