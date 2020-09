BVK: Vermittlern drohen existenzielle Einschnitte

7.9.2020 – Alarmierende Umfrageergebnisse meldete der BVK im Frühjahr. Die neuesten Zahlen zeigen zwar eine leichte Entspannung, dennoch bleibt die Situation ernst. Fast unverändert hoch ist die Zahl der Versicherungskaufleute, die Umsatzrückgänge erwarten. Hinzu kommen Auswirkungen, die erst zeitversetzt sichtbar werden. Dennoch glaubt der Berufsverband nicht an ein beschleunigtes Vermittlersterben.

WERBUNG

Bewahrheiten sich die Befürchtungen aus dem Frühjahr, dass die Vermittler durch die Coronakrise starke Umsatzeinbußen erleiden? Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ist dieser Frage nachgegangen und hat vier Monate nach seiner ersten Erhebung (VersicherungsJournal 18.5.2020) jetzt ein zweites Mal bei seinen Mitgliedern nachgefragt.

An der onlinebasierten Umfrage nahmen 943 Vermittler teil (Vorumfrage 1.628). Die Zugehörigkeit zu den Vertriebswegen bleibt annähernd gleich: 90 Prozent sind Exklusivvertreter, vier Prozent Mehrfachvertreter und sechs Prozent Makler.

Einbrüche bei Abschlussvergütungen und Bonifikationen

2. BVK-Corona-Vermittlerumfrage (Bild: BVK)

Inzwischen können mehr Betriebe die Auswirkungen der Pandemie abschätzen. Nur noch 14,3 Prozent fühlen sich dazu nicht in der Lage. Im April waren es noch 24,4 Prozent.

Nahezu unverändert hoch ist die Anzahl derjenigen, die Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr erwarten: Knapp 62 Prozent gehen für 2020 von geringeren Erlösen aus. Allerdings fallen in der neuen Umfrage die durchschnittlichen Umsatzrückgänge mit 20 Prozent moderater aus als noch im April (38 Prozent).

63 Prozent geben an, Einbußen bei den Abschlussprovisionen erlitten zu haben. Die geschätzte Höhe liegt bei durchschnittlich 26,4 Prozent, was auch unmittelbare Auswirkungen auf die Bonifikationen im Folgejahr haben wird. Hier erwarten 63,7 Prozent Rückgänge (bei der Vorumfrage waren es 77,7 Prozent).

Fast ein Drittel der Versicherungsvermittler verliert Bestandsprovisionen

Bereits in diesem Jahr verzeichnen 32 Prozent Rückgänge bei den Bestandsprovisionen in Höhe von durchschnittlich 13 Prozent. Dagegen melden 44 Prozent bislang keine nachteilige Entwicklung. Rund ein Viertel kann noch keine Einschätzung abgeben.

Zu Stornierungen aufgrund der Coronakrise kam es bei mehr als der Hälfte der Befragten. Bei 34 Prozent wurden keine Verträge storniert, bei 14 Prozent war es unklar. Die meisten Stornierungen entfielen auf die Sparten Leben sowie Sach, Haftpflicht, Unfall und Rechtsschutz.

2. BVK-Corona-Vermittlerumfrage (Bild: BVK)

Tatsächliches Ausmaß wird erst im nächsten Jahr sichtbar

Aufgrund des hohen Anteils der Bestandsprovisionen an den Gesamteinnahmen (durchschnittlich 60 Prozent) befürchtet der BVK, dass das tatsächliche Ausmaß der Coronakrise erst im nächsten Jahr sichtbar wird. „Jetzt drohen existenzielle Einschnitte über dieses Jahr hinaus“, heißt es.

Die Umfrage hat zudem ergeben, dass 31,5 Prozent der befragten Versicherungskaufleute negative Auswirkungen auf die eigene private Altersvorsorge befürchten. Für 24,8 Prozent ist dies noch nicht absehbar.

Nur wenige Vermittler wollen wegen Corona aufgeben

Michael H. Heinz (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Trotz der schlechten Zahlen planen nur 2,4 Prozent einen Marktaustritt oder den Ruhestand. „Ein möglicher Grund könnte sein, dass die Vermittler aufgrund der wirtschaftlichen Situation gezwungen sind, weiterhin zu arbeiten“, meint der BVK-Präsident Michael H. Heinz.

Der Verband geht nicht davon aus, dass sich durch die Coronakrise das Vermittlersterben gravierend beschleunigen wird.

Dennoch rät Heinz: „Trotz einer leichten Entspannung im Vergleich zur Vorumfrage bleibt die Situation in vielen Vermittlerbetrieben unsicher. Zudem werden sich Einbußen bei den Bestandsprovisionen erst zeitversetzt zeigen. Die Vermittler sollten deshalb intensiv und rechtzeitig Gegenstrategien vor einer erneuten Verschärfung der Pandemie ergreifen.“

Die Auswertung der Umfrage fand in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund statt. Die Umfrageergebnisse werden am 14. September 2020 in der Verbandzeitschrift Versicherungs-Vermittlung veröffentlicht.