Braucht Ihr Maklervertrag ein Update?

6.7.2022 – Verschiedene Passagen beziehungsweise Klauseln in Maklerverträgen haben Änderungsbedarf. Dies betrifft zum Beispiel den Wechsel des Vertragspartners oder Hinweispflichten des Vermittlers. Über die kritischen Bestandteile berichtet Angelika Römhild, Juristin und Mitarbeiterin des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), in einem Gastbeitrag.

WERBUNG

Geänderte Bestimmungen zur Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie die Entwicklung der Rechtsprechung sorgen dafür, dass ein Blick auf den Inhalt von Maklerverträgen angebracht erscheint.

Angelika Römhild

(Bild: Lilian Szokody)

Hier soll daher auf die Vertragsbestandteile hingewiesen werden, die zu Fallstricken werden können, wenn sich Verbraucherschützer, unzufriedene Kunden oder aufmerksame Mitbewerber mit dem Vorwurf von Rechtsverletzungen zu Wort melden und eventuell eine Abmahnung anstreben.

Ein Maklervertrag kann grundsätzlich auch mündlich geschlossen werden. Aus Beweisgründen ist aber auf jeden Fall eine schriftliche Version vorzuziehen. Eine derartige Vereinbarung bedeutet Rechtssicherheit für beide Vertragsparteien.

Automatische Vertragsverlängerung

Mit Wirkung zum 1. März 2022 gilt nach § 309 Nummer 9 BGB eine neue Regelung im Hinblick auf Verlängerungsklauseln. Demzufolge gilt:

Erstens: Werden Verträge nicht auf unbestimmte Zeit geschlossen, sind nur noch Vertragslaufzeiten von längstens zwei Jahren gestattet.

Zweitens: Stillschweigende Vertragsverlängerungen mittels Verlängerungsklauseln sind nur noch möglich, wenn

der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert wird und

dem Verbraucher gleichzeitig das Recht eingeräumt wird, das verlängerte Vertragsverhältnis jederzeit mit einer Frist von höchstens einem Monat zu kündigen.

WERBUNG

Kündigung bei Onlinegeschäft

Bei Onlinegeschäften ist ab dem 1. Juli 2022 der neue § 312 k BGB zu beachten. Dieser gibt Unternehmern, von einigen Ausnahmen abgesehen, im digitalen Geschäftsverkehr auf, einen sogenannten „Kündigungsbutton“ einzuführen, wenn Online-Vertragsabschlüsse über deren Angebote möglich sind.

Verbraucher sollen ihre Verträge über eine gesonderte Schaltfläche kündigen können. Diese Schaltfläche darf nicht versteckt werden, sie muss gut lesbar sein und eine klare und eindeutige Formulierung aufweisen (zum Beispiel „Hier Verträge kündigen“).

Abtretungsausschluss

Einige Makler haben in ihren Verträgen Klauseln vereinbart, nach denen es den Kunden untersagt ist, Ansprüche aus dem Maklervertrag an Dritte abzutreten.

Eine derartige Klausel ist gemäß § 308 Nummer 9 BGB gegenüber Verbrauchern nicht mehr möglich. Lediglich im B2B-Bereich, also im Verhältnis zu Nicht-Verbrauchern, bleibt ein derartiges Abtretungsverbot noch möglich.

Wechsel des Vertragspartners

Auch für Rechtsnachfolgeklauseln soll künftig nach § 309 Nummer 10 BGB eine verbraucher-freundlichere Regelung gelten. Grundsätzlich ist eine Vertragsklausel, die den Fall der Rechtsnachfolge regelt, durchaus sinnvoll.

Der neue § 309 Nummer 10 BGB legt unter der Überschrift „Wechsel des Vertragspartners“ fest, dass in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Bestimmung unwirksam ist, wonach unter anderem bei Dienstverträgen ein Dritter anstelle des Verwenders in die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann – es sei denn, in der Bestimmung wird

der Dritte namentlich bezeichnet oder

dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Vertrag zu lösen.

Auch auf diese Forderung hin sollten Maklerverträge also überprüft werden.

„Erklärungsfiktion“ bei Schweigen des Kunden

Es gibt eine – insbesondere von Banken – geübte Praxis, dass die AGB einseitig durch den Verwender (also die Bank) geändert werden können, wenn die Kunden den geänderten Regelungen nicht widersprechen. Dem wurde durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) (Urteil vom 27. April 2021, XI ZR 26/20; VersicherungsJournal 30.4.2021) ein Riegel vorgeschoben. Eine stillschweigende Vertragsänderung soll nicht mehr möglich sein.

Maklerinnen und Makler sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn sie auf derartige Klauseln in ihren Verträgen verzichten. Vielleicht wird sich in den nächsten Jahren herauskristallisieren, welche Klauseln eventuell dem Prüfungsmaßstab des BGH standhalten können.

Hinweispflichten…

Die Hinweispflichten des § 60 VVG sind nicht neu. Sie sind aber nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe aus dem vergangenen Jahr (Urteil vom 22. September 2021, 6 U 82/20; Medienspiegel 18.10.2021) wieder in das Blickfeld gerückt. In seinen Gründen stellte das Gericht Folgendes klar:

Einem Makler – hier der Verivox GmbH – ist untersagt, einen Versicherungsvergleich anzubieten, der den direkten Abschluss der aufgeführten Tarife ermöglicht, ohne Verbraucher vor Abgabe ihrer Vertragserklärung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass dem Vergleich eine nur eingeschränkte Versicherungs- und Vertragsauswahl zugrunde liegt. Auch ist den Interessenten vor ihrer Erklärung mitzuteilen, auf welcher Markt- und Informationsgrundlage die Vermittlungsleistung erbracht wird.

Das Gericht betonte, dass die nach § 60 Absatz 1 Satz 2 VVG „im Einzelfall“ mögliche Einschränkung der Auswahl eben nur bei Einhaltung der Hinweispflicht möglich ist. Die Hinweise haben ausdrücklich zu erfolgen, eine generelle Information im Maklervertrag reiche nicht aus.

Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Hier handelt es sich zwar nicht um höchstrichterliche Rechtsprechung (und an der Entscheidung kann der eine oder andere Punkt kritisiert werden), aber dennoch ist zu empfehlen, die Ausführungen des OLG nicht zu ignorieren.

…zur Beratungsgrundlage

Maklerinnen und Makler sollten (nach den Ausführungen des Gerichts) daher stets berücksichtigen, dass der Gesetzgeber den Versicherungsmakler verpflichten wollte, den Kunden auf Grundlage einer objektiven und ausgewogenen Marktuntersuchung zu beraten.

Die objektive, ausgewogene Marktuntersuchung kann der Kunde von einem Makler als seinem Interessenwahrer erwarten und ist daher Voraussetzung für die Ermittlung der – vom VVG geforderten – „hinreichenden“ Zahl von Angeboten.

Weisen Sie also Ihre Kunden ausdrücklich darauf hin, wenn Ihre Empfehlung auf einer eingeschränkten Beratungsgrundlage beruht und der Marktanalyse keine hinreichende Anzahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und Versicherungen zugrunde gelegt wurde.

Falls Ihnen die Informationen zum Umfang des Marktanteils der von Ihnen berücksichtigten Versicherer fehlen, können Sie auch eine entsprechende Erklärung ohne konkretes Zahlenmaterial abgeben. Dem Gericht kommt es darauf an, dass die Kunden grundsätzlich über eventuelle „Lücken“ informiert sind.

Abmahnungen vermeiden

Falls in Ihren Maklerverträgen einige der angesprochenen Regelungen enthalten sein sollten, ist dringend zu empfehlen, diese Regelungen zu überarbeiten. Abmahnungen sind nicht nur ärgerlich, sondern können auch wirklich teuer werden.

Angelika Römhild

Die Autorin ist Rechtsanwältin und Chefredakteurin der Zeitschrift „VersicherungsVermittlung“ des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK). Ihr Beitrag ist zuerst in Ausgabe 06/22 der Publikation erschienen. Der BVK bietet seinen Mitgliedern auf seiner Website unter der Rubrik „Fachinformation“ einen Vorschlag für einen Maklervertrag an, der als Grundlage für eine entsprechende Vereinbarung dienen kann.