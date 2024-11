Bestandsübertragung: Hürden beim Wechsel aus der Ausschließlichkeit

12.11.2024 – Entscheidet sich ein Vertreter, Makler zu werden, stellt sich die Frage, ob er seinen bisherigen Kundenstamm übernehmen kann. Ein generelles Anrecht auf die Übertragung des Bestands besteht gegenwärtig nicht. In manchen Fällen können Vereinbarungen mit Versicherern getroffen werden, die eine problemlose Umdeckung der Versicherungen ermöglichen. Langfristig könnte hier die IDD zu einer anderen Sichtweise führen. Ein Gastbeitrag von Alexander Retsch, VFM-Syndikusanwalt.

Regulatorische Anpassungen, steigende Kundenanforderungen und die Digitalisierung transformieren die Versicherungsindustrie mit rasantem Tempo. Angesichts dieser Entwicklung analysieren viele Vermittler ihre geschäftliche Ausrichtung neu und überdenken diese gründlich.

Alexander Retsch (Bild: VFM)

Daraus resultierend befassen sich Vermittler mit einer Bindung an einen Ausschließlichkeitsvertrag verstärkt mit dem Gedanken, in den Status eines Maklers zu wechseln. Ein entscheidender Faktor für jene, die den Wechsel in Erwägung ziehen, ist nach wie vor die Möglichkeit der Übertragung des Kundenbestands.

Anrecht auf Übernahme des Kundenbestand?

Wechselwillige Vermittler stehen vor einer Vielzahl von zu beachtenden Faktoren und Notwendigkeiten, die im Vorfeld sorgfältig zu prüfen sind. Im Kontext der Einkommenssicherung ist für viele die zentrale Frage: Gibt es ein Anrecht darauf, den Kundenbestand zu übernehmen? Schließlich repräsentiert dieser das Ergebnis vieler anstrengender Beratungsgespräche.

Es wäre für den Vermittler von großem Vorteil, wenn nach dem Wechsel vom gebundenen hin zum unabhängigen Status die Kundenverträge unverändert gegen Entlohnung weiterbetreut werden könnten.

WERBUNG

Recht auf Bestandsführung? Wünschenswert!

Leider bleibt dies vorerst ein Traum, denn ein generelles Anrecht auf die Übertragung des Kundenbestands besteht gegenwärtig nicht. Es liegt im Ermessen des Versicherers, ob er die Kundenverträge auf den ehemals gebundenen Vermittler vergütungspflichtig überträgt – oder eben nicht.

Im Ausschließlichkeitsbereich ist es bei einem Statuswechsel zum Makler häufig so, dass der Bestand innerhalb der Organisation bleiben soll. Das heißt, die Versicherungsgesellschaft wird in der Regel den Wunsch haben, dass der Bestand intern verwaltet wird. Das Endresultat ist, dass dem Vermittler die direkte Betreuung seines früheren Kundenstamms untersagt wird.

Vertrauensverhältnis zwischen Vermittler und Versicherer gestört?

Auch nach einem Wechsel ist es für die Vermittler meistens nicht möglich, eine Verbindung zum ehemaligen Versicherer zu halten. Als Korrespondenzmakler können sie gemäß einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH; IV ZR 165/12) (VersicherungsJournal 19.6.2013) höchstens ohne Anspruch auf eine Vergütung als Korrespondenzmakler in den Unterlagen der ehemaligen Kunden geführt werden, sofern dies für die Gesellschaft zumutbar ist.

Die Kooperation mit einem Maklerpool als alternative Option kann für den Vermittler ebenso schwierig sein. Großangelegte Bestandsübertragungen scheitern oft daran, dass Versicherungsgesellschaften insbesondere bei leistungsstarken Generalvertretern mit hoher Kundenbindung komplette Bestände gegen jede Übertragung abschotten.

Vorgehensweisen im Privatkundengeschäft …

Für die Frage der Bestandsübertragung gibt es keine universelle Lösung. Es kann sich auszahlen, wenn betroffene Vermittler auf Dienstleister vertrauen, die bei dem Weg in die Selbstständigkeit umfängliche rechtliche, fachliche und ökonomische Hilfestellungen leisten können.

Darüber hinaus können maßgeschneiderte Umdeckungskonzepte von Nutzen sein – insbesondere, wenn diese spezifisch auf bestimmte Kundensegmente abzielen. Hierbei werden Vereinbarungen mit einigen Versicherern getroffen, die eine problemlose Umdeckung der Versicherungen ermöglichen.

Gewöhnlich ist eine Besitzstandswahrung bezüglich der Deckung und die Fortführung der bisherigen Prämien Teil dieser Vereinbarungen. Im Idealfall sollte die neue Versicherungspolice einen umfangreicheren Schutz und bessere Leistungen als der alte Vertrag vorsehen – der Kunde profitiert somit bei gleichbleibendem Preis von einer verbesserten Absicherung.

… und im Gewerbegeschäft

Anders im Gewerbegeschäft: Im Gegensatz zum Privatkundengeschäft kann die Übertragung von Geschäftskundenverträgen manchmal realisiert werden, selbst wenn der Vermittler das Versicherungsunternehmen verlassen hat. Eine Übertragung kann glücken, wenn der Versicherer einen Bestandsverlust verhindern will.

Es muss jedoch beachtet werden, dass als Makler die Sorgfaltspflichten umfassender sind. Eine unsorgfältig durchgeführte Übertragung eines Gewerbekundenbestands kann somit beträchtliche Haftungsrisiken nach sich ziehen. Hier ist es unerlässlich, dass die betroffenen Vermittler die Unterstützung von Spezialisten in Anspruch nehmen.

Weitere Regulierung könnte für Fortschritt sorgen.

Zukunftsorientiert könnte sich im Bereich der Bestandsübertragungen eine neue Denkweise der Versicherer entwickeln. Die IDD, die europäische Richtlinie über den Versicherungsvertrieb, führte neue Bestimmungen hinsichtlich angemessener Vergütungsmodelle und Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten ein.

Ziel des Gesetzgebers ist es auch in Zukunft, die Kundeninteressen in den Fokus des Versicherungsvertriebs zu rücken. Es besteht daher die Möglichkeit, dass die Prinzipien der IDD längerfristig bewirken könnten, dass Versicherer sich vollständig den Wünschen der Kunden anpassen und auf deren Verlangen eine (courtagepflichtige) Übertragung des Bestands auf den gewünschten Betreuer zur Pflicht wird.

Alexander Retsch

Der Autor ist Syndikusanwalt der VFM-Gruppe.