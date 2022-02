Beim Haftpflichtschutz schludern die Verbraucher

15.2.2022 – Jeder fünfte Erwachsene hat keine private Haftpflichtpolice. Was Wechsel und die regelmäßige Anpassung der Verträge angeht, geben sich die Bürger eher entspannt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Umfrage von Yougov im Auftrag von Check24.

Die private Haftpflichtversicherung (PHV) gehört nicht zum Standard in deutschen Haushalten. Jeder fünfte Verbraucher hat keinen entsprechenden Vertrag in der Schublade liegen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der Yougov GmbH im Auftrag der Check24 GmbH. Die Marktforscher interviewten für die Auswertung 2.145 Personen ab 18 Jahren zwischen dem 28. und dem 31. Januar.

Bei Anpassung der Verträge sind die Verbraucher eher träge

Knapp 76 Prozent der Teilnehmer haben eine entsprechende Absicherung, 20 Prozent nicht. Fünf Prozent wissen nicht mal, ob sie eine Police abgeschlossen haben oder nicht.

Was einen Wechsel und die Anpassung der Verträge angeht, sind die Verbraucher eher träge. Auf die Frage „Haben Sie Ihre private Haftpflichtversicherung schon einmal gewechselt?“ antworteten 62 Prozent mit „nein“. 31 Prozent gaben an, dass sie bereits ihren Anbieter ausgetauscht haben.

Wechsel eher ausgeschlossen

Von den Personen, die eine PHV abgeschlossen haben, sagten 39 Prozent, dass sie schon mal zu einem neuen Versicherer wechselten. 59 Prozent sind ihrer ursprünglichen Gesellschaft dagegen treu geblieben. Die Mehrheit, 36 Prozent, hat vor mehr als fünf Jahren den Anbieter gewechselt. 28 Prozent haben dies vor ein bis drei Jahren und 21 Prozent vor drei bis fünf Jahren getan.

Zum Vergleich: Von den 301 befragten Beamten besitzen 25 Prozent eine Dienst-Haftpflicht-Versicherung. 61 Prozent haben keine entsprechende Police und planen auch in der nächsten Zeit keinen Abschluss.

Umfrage unter 2.145 Personen ab 18 Jahren zur PHV (Bild: Check24)

Welche Haftpflicht-Anbieter gute Bewertungen einsammeln

Was Servicequalität und Kundenorientierung in dieser Sparte angeht, schneidet die Cosmos Versicherung AG am besten ab, gefolgt von der Allianz Versicherungs-AG und den Huk-Coburg Versicherungen. Zu diesem Ergebnis kommt der „Service-Atlas Privathaftplicht-Versicherer 2021“ aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 19.4.2021).

Bei der letzten Auswertung von Finanztest zur PHV geht die DFV Deutsche Familienversicherung AG mit „Haftpflichtschutz“ als Sieger vom Platz. Es folgen der NV-Versicherungen VVaG mit „PrivatPremium 6.0“ und die WGV-Versicherung AG mit „Plus“ (15.9.2021).

Die Verbraucherschützer raten generell zu einem Wechsel zu einer neuen, „sehr guten“ Police, wenn der bestehende Vertrag vor fünf oder mehr Jahren abgeschlossen wurde.

Die Ascore Das Scoring GmbH analysierte im vergangenen Frühjahr 143 Privathaftpflicht-Versicherungen für Familien von 50 Anbietern. Dabei erhielten 32 Anbieter für einen oder mehrere Tarife die Höchstnote von sechs Kompassen (30.6.2021).