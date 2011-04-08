BDVM: Versicherungsmakler pochen auf ihre Unabhängigkeit

10.10.2025 – Die Versicherungsmakler kämpfen gegen die Verbraucherschützer juristisch für ihren Status als unabhängige Vermittler. Immer noch gibt es in einigen Bereichen Deckungsnotstand. Betroffen sind immer stärker kleine und mittlere Unternehmen. Zudem hapert es bei der Schadenregulierung. Das beklagte der Verband auf seiner diesjährigen Pressekonferenz.

Die Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) beklagen weiterhin in vielen Versicherungssparten einen regelrechten Versicherungsnotstand.

„Wir bekommen verzweifelte Hilferufe von Kolleginnen und Kollegen, die keine oder nur ganz schwer Deckung für ihre Kundinnen und Kunden bekommen“, sagte BDVM-Präsident Thomas Billerbeck am Donnerstag anlässlich der Jahrespressekonferenz der Organisation.

Nun auch Probleme beim Wohngebäudeschutz

Thomas Billerbeck (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Teilweise drohten Unternehmen in Deutschland fatale Deckungslücken. Schlecht verlaufende Verträge würden gekündigt. Im gewerblichen Bereich und bei KMU würden sich zudem die Zeichnungskapazitäten spürbar „verhärten“.

Besonders betroffen sind laut einer Mitgliederumfrage aus Mai 2025 die Bereiche Recycling, Galvanik, Holz und Chemie. Neu wären nun auch Engpässe beim Versicherungsschutz in den Branchen Rohstoffe, Lager & Logistik, Automobil, Lebensmittel und sogar Immobilien.

Im Bereich der Wohngebäudeversicherung gäbe es nicht nur „harte“ und sehr kurzfristige „Sanierungen“, sondern auch über die jährlichen Kostenindexanpassungen hinaus Forderungen nach Prämienerhöhung von fünf bis zehn Prozent. Bei Gewerbeimmobilien lägen die Forderungen über dem Index hinaus sogar bei 15 Prozent.

Wettbewerb in den Sparten Cyber, D&O und Haftpflicht

Thomas Haukje (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Anders sieht es in der Industrieversicherung aus. Hier berichtete BDVM-Vizepräsident Thomas Haukje von Wettbewerb in den Sparten Cyber, D&O und Haftpflicht. Demgegenüber sei der Kfz-Flottenmarkt etwas „weicher“ geworden, aber eine generelle Entspannung sei nicht in Sicht.

Problematisch ist das Geschäft hingegen in der industriellen Sachversicherung. Während der BDVM oft auf einen Deckungsnotstand hinweise, würden die Versicherer nun mit „Präventionsnotstand“ argumentieren.

Die Forderungen der Assekuranzen nach mehr Schadenverhütungsmaßnahmen, wie dem technischen, baulichen und organisatorischen Brandschutz, würden ständig steigen. „Sie sind oft in der kurzen Zeit kaum verwirklichbar. Zudem müssen sie beispielsweise vom VdS abgenommen werden“, kritisierte Julie Schellack, Vizepräsidentin des BDVM, das Agieren der Assekuranzen.

Bezeichnung „unabhängig“ für Versicherungsmakler legitim

Die Versicherungsmakler wollen intensiv gegen Verbraucherschützer kämpfen, die ihnen verbieten wollen, sich „unabhängig“ zu nennen. „Ein Rechtsgutachten bestätigt, das wir uns unter bestimmten Umständen weiterhin unabhängig nennen können“, stellte Präsident Billerbeck klar.

Laut dem jetzt veröffentlichten Gutachten von Professor Robert Koch von der Universität Hamburg handeln Berufsträger mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 GewO nicht wettbewerbswidrig, wenn sie als „unabhängige Versicherungsmakler“ auftreten und die Vorschriften der Vermittler- und Gewerbeordnung einhalten.

Billerbeck machte deutlich, dass der Vorschlag, sich „ungebunden“ zu nennen, den Versicherungsmaklern nicht ausreicht.

Rechtsstreit mit dem VZBV wird fortgesetzt

Mittlerweile gibt es drei Gerichtsverfahren, die der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – VZBV angestrengt hat. Nur in einem Urteil (OLG Dresden 14 U 1740/24) konnten sich die Versicherungsmakler durchsetzen. Gegen diese Entscheidung ist der VZBV aber in Berufung gegangen. „Bisher wurde kein Mitgliedsunternehmen des BDVM abgemahnt“, betonte Billerbeck.

Bernhard Gause (Bild: BDVM)

Für die Verbraucherschützer sei eine Beratung auf Basis von Provisionen grundsätzlich etwas Schlechtes. Sie seien zu keiner Diskussion bereit und ideologisch unterwegs, weil sie eine reine Honorarberatung durchsetzen wollten.

„Es gibt keinen konkreten Anlass oder einen Vertriebsskandal bei Versicherungsmaklern“, sagte Bernhard Gause, geschäftsführender Vorstand des BDVM.

Das vorgelegte Gutachten sei aber auch eine Art Vorsichtsmaßnahme. Denn mit der sogenannten Kleinanlegerstrategie, einem neuen Regelwerk, mit der die EU den Verbraucherschutz stärken will, dürfen sich auch Versicherungsmakler bei der Beratung von Kapitalanlageprodukten nicht als unabhängig bezeichnen. Diese Regelung dürfe aber keinen Kollateralschaden verursachen. „Sie ändert nichts am grundsätzlichen Status der Unabhängigkeit“, so Gause.

Mit der Provision ist auch die Betreuung im Schadenfall abgegolten

Billerbeck erinnerte daran, dass mit der Provision für die Versicherungsvermittlung auch die Betreuung im Schadenfall abgegolten sei. „Diese Kosten tragen dann die Kunden mit, die keinen Schaden haben“, so Billerbeck.

Der Versicherungsmakler, der selbst in seinem Unternehmensnamen das Wort „unabhängig“ führt, verwies auf einen Fall, bei dem die Regulierung eines Betriebsunterbrechungsschadens für ein Gastronomieunternehmen zwei Jahre gedauert hatte.

„Hätten wir dem Unternehmen, wie ein Honorarberater, noch eine Rechnung für die Schadenregulierung geschickt, wäre es mit Sicherheit in die Insolvenz gegangen.“

Homepage Billerbeck GmbH – Unabhängige Versicherungsmakler – billerbeck24.de – Abruf 9. Oktober 2025

Outsourcing der Abwicklung schafft Abhängigkeiten

Versicherungsmakler dürfen sich nach Meinung des BDVM auch nicht von Dienstleistern abhängig machen. Pools und Plattformanbieter würden vor allem kleinere Versicherungsmakler aus Kostengründen dazu ermuntern, die gesamte Abwicklung des Geschäftes outzusourcen.

„Wer auch das Maklerverwaltungsprogramm des Servicedienstleisters nutzt, begibt sich als Versicherungsmakler in eine immer größere Abhängigkeit“, warnte BDVM-Vorstand Hartmut Goebel. So hätte vor kurzem ein Fullserviceanbieter versucht, die Courtagen zu kürzen. Das Vorhaben sei aber nicht von Erfolg gekrönt worden.

Für Goebel zeigt es aber, wie gefährlich es ist, sich ganz in die Hand von Dienstleistern zu begeben. „Idealerweise bleibt der Makler frei in der Wahl seines bevorzugten Maklerverwaltungsprogramms.“ So bleibe der Makler dauerhaft im Besitz aller relevanten Daten und könne auch einmal die Poolplattform wechseln.

Ärger mit Schadenregulierung

Mit der Schadenregulierung der Versicherer ist der BDVM weiterhin höchst unzufrieden. „Wenn an einen kleinen Schaden beim Versicherer sechsmal erinnert werden muss, dann ist das eine untragbare Situation“, sagte Billerbeck.

Dies zeigt auch das BDVM-Stimmungsbarometer. Danach beurteilen rund die Hälfte der Befragten die Schadenregulierung mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“. „Zwar haben an der Umfrage nur 72 Versicherungsmaklerunternehmen teilgenommen, aber die Tendenzaussagen sind durchaus belastbar“, so Gause.

Stimmungsbarometer der BDVM-Mitglieder, Stand 9. Oktober 2025 (Bild: BDVM)

Auch die Bafin mahnt schnellere Schadenregulierung an

Julie Schellack (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Dies bestätige auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Bei der Behörde sind in der letzten Zeit zahlreiche Beschwerden von Verbrauchern über sehr lange Bearbeitungszeiten von Leistungsanträgen eingegangen.

Am 11. April hatte die Bafin in einer Aufsichtsmitteilung daran erinnert, dass Schäden nach Sachfallklärung innerhalb eines Monats reguliert werden müssen (VersicherungsJournal 14.4.2025).

Ursache der Schlechtregulierung ist laut BDVM vor allem der Personalmangel bei den Versicherern. „Die Mängel bei der Regulierung ändern sich zudem ständig und sind je nach Sparte und Region sehr unterschiedlich,“ sagte Schellack.

Mittlerweile gibt es gemeinsame Gespräche mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bafin, um die Regulierung von Schäden zu verbessern.