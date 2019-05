BDVM: Versicherer dürfen keine „Hilfspolizisten“ werden

7.5.2019 – Am Montag hat der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler in einer Stellungnahme den geplanten Provisionsdeckel in der Lebensversicherung erneut abgelehnt. Gewarnt wird vor einer Benachteiligung der Makler gegenüber den Vertretern, der Berufsanfänger gegenüber den Etablierten und vor der Überwachung. Die sei zudem zu teuer.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte kurz vor Ostern wurde einen Gesetzentwurf für einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung veröffentlicht. Die Interessenvertreter konnten bis zum 6. Mai zu dem Entwurf Stellung beziehen.

Das haben bereits der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) getan und sich dazu auch öffentlich geäußert (VersicherungsJournal 24.4.2019, Medienspiegel 23.4.2019).

Am Montag hat zudem der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) seine Stellungnahme publiziert.

BDVM rückt von Staffelung ab

Hans-Georg Jenssen (Archivbild: Winkel)

Genauso wie andere Verbände hatte der BDVM sich bereits vor dem Gesetzentwurf gegen den Plan der Bundesregierung zur Wehr gesetzt.

So hatte der Maklerzusammenschluss davor gewarnt, dass für kleine und mittelgroße Verträge seien 2,5 Prozent der Bewertungssumme indes bei Weitem nicht auskömmlich seien, um eine angemessene Beratung zu gewährleisten.

Dr. Hans-Georg Jenssen, geschäftsführender Vorstand des BDVM, hatte im Oktober eine „Buckel-Lösung“ nach dem Vorbild der degressiven Staffelsysteme der Vergütungen für Rechtsanwälte und Steuerberater ins Spiel gebracht. Er schlug 3,5 Prozent bis 30.000 Euro, 2,75 Prozent bis 60.000 Euro und darüber hinaus zwei Prozent vor (VersicherungsJournal 29.10.2018).

Von dieser Staffelung ist jetzt nicht mehr die Rede.

Argumente gegen den Deckel

Stattdessen wird die Begrenzung der Courtagen insgesamt abgelehnt. Sie sei nicht notwendig, weil es durch die Höhe der Vergütungen keine Fehlanreize gäbe, die ein solches Vorhaben rechtfertigen würden. Die Ausschließlichkeits-Vertreter und Makler hier gleich zu behandeln, würde deren unterschiedlichen Rollen und Kostenstrukturen nicht gerecht werden.

Besonders wird der Qualitätsbonus von 1,5 Prozent kritisiert, mit dem die Vermittler die Grundvergütung von 2,5 Prozent auf insgesamt vier Prozent der Beitragssumme erhöhen könnten. Dadurch wurden Anfänger benachteiligt, die die für den Bonus erforderliche Beratungsqualität noch nicht nachweisen könnten.

Dass es bei der Zusatzvergütung auf die Stornoquote des Vermittlers ankommen soll, hält der Verband für fragwürdig. Diese Quote sei häufig von Umständen beeinflusst, die mit der Beratung gar nichts zu tun hätten. Die Vermittler seien durch die Stornoregelungen bereits genug belastet.

BDVM findet Überwachung durch Versicherer „unerträglich“

„Noch schlimmer“ findet der BDVM, dass zum Überwachen der Qualitätskriterien „das Versicherungs-Unternehmen in die Rolle eines Hilfspolizisten bei der Überwachung von Versicherungs-Vermittlern geradezu hineingedrängt“ werde.

Der Verband weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kontrolle der Versicherungsvermittler durch die zuständigen Industrie- und Handelskammern (IHK) zu erfolgen habe.

Er findet es „unerträglich, dass der Sachwalter des Kunden, der Versicherungsmakler, bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben von dem Versicherungs-Unternehmen überwacht werden soll und dieses Unternehmen dann eigene Standards zu schaffen und zu bewerten hat, ob ein Versicherungsmakler eine höhere Vergütung verdient hat oder nicht.“

Aufsicht verschiebt sich von den IHKn zur Bafin

„Diese übergriffige Überwachung ist sowohl vom Grundsatz her als auch als Kriterium für die Vergütung von vornherein abzulehnen“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Durch die Vorgaben gegenüber den Versicherern und deren Funktion als Hilfspolizisten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) verschiebe sich das Gewicht der Aufsicht in Richtung Bafin. Die IHKs seien insoweit nicht gleichberechtigte „Aufsichtspartner“.

Aufwand in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen

Gewarnt wird auch vor den Kosten für das Überwachen der Qualitätsanforderungen. Diese stünden „in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Zielen des LVRG und des Verbraucherschutzes“.

Wenn man dieses Kriterium überhaupt „retten“ wollte, müsste man „auf die Ausbildungsqualität der in der Lebensversicherungs-Beratung eingesetzten Mitarbeiter abzustellen.

Ein Versicherungsvermittler, der nur eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann hat, dürfte einen anderen Horizont zur Einordnung der verschiedenen Lebensversicherungs-Produkte haben als ein Versicherungsfachwirt mit Ausbildung zum zertifizierten Altersversorgungsberater, der aus der Breite des Marktes berät.“