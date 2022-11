BCA-Chef warnt Makler vor Blindpools

10.11.2022 – Im Poolmarkt herrscht nach den Worten von Rolf Schünemann derzeit „ein echter Häuserkampf“. Im Hinblick auf die Konsolidierung werde mit „härteren Bandagen gekämpft“. Der BCA-Chef erwartet, dass es in einigen Jahren nur noch fünf bis sechs große Maklerpools geben wird.

Mit Zuwächsen von 15 bis 30 Prozent in den letzten Jahren seien Pools ein Wachstumsmarkt. Dies locke Finanzinvestoren an, die aber mit viel zu viel Geld Gesellschaften aufkauften und dabei keine wirtschaftlich sinnvolle Strategie verfolgten, sagte Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender der BCA AG, am Mittwoch auf der 14. Vertriebskonferenz des Instituts für Versicherungswissenschaften e. V. an der Universität Leipzig

Rolf Schünemann (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Für die BCA, die Schünemann bei den Gewinnern der Konsolidierungsphase sieht, gehe es vor allem um organisches Wachstum. Den Zukauf von „Opportunitäten“ schloss Schünemann aber nicht aus: „Jeder spricht mit jedem.“

Als Makler mitverkauft

Die Finanzinvestoren bauten „Gebilde, die nicht zum Halten angelegt sind, sondern rausgeputzt und schön gemacht“ würden. Makler müssten sich „klar machen“, dass die Halteperiode 64 Monate betrügen. Dann sei es für einen Vertriebler bei einem „Blindpool“ – also einem Pool, der ohne Untervermittlernummer arbeitet – schwierig sei, den eigenen Bestand herauszubekommen.

Im Hinblick auf Faktoren wie die Digitalisierung, die Überalterung der Vertriebe und den Kosten- und Margendruck sagte der BCA-Chef: „Der Makler kommt ohne Pool nicht mehr aus.“ Dies umso mehr, weil sich die Versicherer bei der Betreuung ihrer Vertriebe tendenziell aus der Fläche zurückzögen.

„Da stoßen die Pools rein“, so Schünemann. Von Vorteil sei auch, dass Pools wie die BCA zunehmend auch Bestände von ausscheidewilligen Vermittlern übernehmen könnten.

Adaptiver Vertrieb: Betreuung des Kunden, so wie er es möchte

Stefanie Schlick (Bild: HDI)

Stefanie Schlick, die im September das Vertriebsressort der HDI Deutschland AG nach nur neun Monaten wieder verlassen hatte (VersicherungsJournal 27.9.2022), sagte, dass New Work die Arbeitswelt verändere und der Erfolgsfaktor sei. Im Hinblick darauf, dass 2025 bereits 75 Prozent der Belegschaft Millennials sind, dürften sich viele Einstellungen beispielsweise zum Datenschutz oder zur künstlichen Intelligenz verändern.

Auch wenn Entscheidungen immer stärker datengetrieben seien, wünschten sich einer Studie von Google zufolge gleichwohl 60 Prozent der Versicherungskunden einen persönlichen Ansprechpartner. Damit werde es zunehmend wichtiger Silo- und Schnittstellen auflösen.

„Es darf nicht sein, dass der Makler nicht erfährt, dass bereits die AO da war, bloß aus Datenschutzproblemen“, so Schlick. Sie rät zum adaptiven Vertrieb – der Betreuung des Kunden, so wie er es möchte.

Von Vorteil sei „Smarketing“ – also Sales und Marketing ohne Trennung. Ziel sei, die Zusammenarbeit „an einem guten Kundenerlebnis“. Das schaffe bei diesem Vertrauen.

Mehrwertservices über Kraftfahrt-Plattform

Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der Huk-Coburg Versicherungsgruppe, warb um Teilnehmer für die B2B2C-Plattform für Mehrwertservices Onpier: „Weitere Teilnehmer sind sehr willkommen. Wenn wir dieses Spielfeld nicht besetzen, werden wir verlieren. Es geht darum, gemeinsam gegen neue Wettbewerber aus anderen Branchen zu bestehen.“

Jörg Rheinländer (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Neben der Huk-Coburg wird die Plattform aktuell vom HDI und vom LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. betrieben (17.5.2022).

Während man sich beim Versicherungsschutz weiterhin differenziert, werden die über Onpier angebotenen Mehrwertleistungen wie der Ankauf von Gebrauchtwagen, die Vermittlung der Wallbox und die digitale Zulassung gepoolt. Der Vermittler muss den Gebrauchtwagen nicht selbst abkaufen, sondern bei einem neuen Kraftfahrt-Vertrag nur aktiv die Verwendung des bisherigen Fahrzeugs abfragen und kann den Mehrwertservice vermitteln.

Onpier bekommt keine Kundendaten. Für dieses Modell kann sich Rheinländer auch weitere SHU-Sparten vorstellen.

HDI erweitert Service

Der HDI meldete am Mittwoch, dass er nach dem Autoankauf jetzt über Onpier die „THG-Prämie“ anbietet. Halter von reinen E-Fahrzeugen können seit diesem Jahr durch die Treibhausgasminderungs-Quote Geld für die gesparten CO2-Emissionen erhalten.

In einem ersten Testlauf schreibt der HDI nun ausgewählte Kunden an, die sich per QR-Code auf eine Antragsstrecke von Onpier klicken können. Zur Wahl stehen die schnelle Zahlung innerhalb von 72 Stunden nach Registrierung über 300 Euro oder einer Zahlung innerhalb der nächsten zwölf Wochen über 360 Euro. Demnächst sollen alle HDI-Kunden über dieses Angebot verfügen können.

Alle erfassten Daten bleiben auch hier beim Versicherer und werden nur zur Beantragung der Prämie an den Service-Provider Greenair GmbH weitergeleitet, wird mitgeteilt.