Bafin grenzt Provisionsabgabeverbot ein

24.7.2018 – Mit ihrem soeben veröffentlichten Vertriebsrundschreiben klärt die Bafin zahlreiche Fragen, die in Folge der IDD-Umsetzung entstanden waren. Dazu gehören die Produktüberwachung, das Provisionsabgabeverbot und die Vermittlervergütungen.

Gestern hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ihr „Rundschreiben 11/2018 zur Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern sowie zum Risikomanagement im Vertrieb“ veröffentlicht. Es löst das bisher geltende Vertriebsrundschreiben 10/2014 (VA) ab.

Die Neufassung konkretisiert die durch das IDD-Umsetzungsgesetz geänderten Vorschriften des VAG im Vertrieb und zur vertriebsbezogenen Betriebsorganisation der Versicherer. Sie war bereits im Sommer 2017 angekündigt worden (VersicherungsJournal 31.7.2017).

Bis Februar hatte die Branche Zeit, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (PDF, 621 KB), Vermittlerverbände und Verbraucherschützer hatten daraufhin ihre Änderungsforderungen vorgelegt (VersicherungsJournal 2.3.2018). Die vielfältigen Anregungen hätten zu einigen Änderungen des Rundschreibentextes geführt, schreibt die Versicherungsaufsicht.

Eine regelmäßige anlasslose Überprüfung der [Vermittler] ist nicht erforderlich.

Produktüberwachung mit Ausnahme für Makler

In ihren Erläuterungen zum Vertriebsrundschreiben 11/2018 (VA) (PDF, 19 KB) weist die Behörde zunächst darauf hin, dass die geplante Versicherungs-Vermittlungs-Verordnung noch nicht verabschiedet wurde (VersicherungsJournal 29.6.2018). Würde sich wider Erwarten an der VersVermV noch etwas ändern, müsse die Bafin ihre Erläuterungen und Hinweise entsprechend ergänzen.

Versicherungs-Unternehmen müssen nach der endgültigen Fassung des Rundschreibens (Randnummer 26) das Erfüllen der Weiterbildungspflicht ihrer gebundenen Vermittler nur anlassbezogen überprüfen. Der im Entwurf noch vorgesehene jährliche Nachweis wurde gestrichen.

Nach Artikel sieben der DVO POG (PDF) und § 23 Abs. 1b VAG obliegt den Versicherungs-Unternehmen die Pflicht zur Produktüberwachung. Dazu gehört, mit den Vertriebspartnern in angemessener Weise Informationspflichten zu vereinbaren. Die Bafin stellt dazu in Nummer zwölf klar, dass hiervon Versicherungsmakler und -berater ausgenommen sind.

Zu überwachen haben Versicherer, ob ihre Vermittler noch im Vermittlerregister eingetragen sind. Dazu reicht es aus, die von der IHK zur Verfügung gestellte Löschliste zu beobachten. Unter der Nummer 41 wird angemerkt: „Eine regelmäßige anlasslose Überprüfung der Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO (insbesondere Überprüfung der Zuverlässigkeit und geordneter Vermögensverhältnisse) ist nicht erforderlich.“

Die durch ein Versicherungs-Unternehmen gewährte dauerhafte Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung ist durch eine entsprechende zivilrechtliche Vereinbarung zum Versicherungsvertrag umzusetzen.

Konkrete Angaben zur Provisionsabgabe

Das im § 48b VAG neu geregelte Provisionsabgabeverbot hatte für einige Verwirrung gesorgt (VersicherungsJournal 26.9.2017, 23.8.2017, 31.7.2017). Mit dem Vertriebsrundschreiben dürften einige der offenen Fragen beantwortet werden.

Unklar war die Ausnahme, wenn der Vermittler auf Provision verzichtet zu Gunsten einer dauerhaften Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung für den Versicherungsnehmer. Dazu schreibt die Bafin: „Die durch ein Versicherungs-Unternehmen gewährte dauerhafte Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung ist durch eine entsprechende zivilrechtliche Vereinbarung zum Versicherungsvertrag umzusetzen.“

Die vollständige oder teilweise Abgabe der Provision eines Vermittlers an einen Versicherungskunden – ohne Änderung des Vertrags zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer – erfülle die Voraussetzung des § 48b Abs. 4 S. 1 VAG dagegen nicht.

Geringfügigkeitsgrenze gilt unter Umständen doppelt

Zulässig ist als Ausnahme im § 48b VAG eine geringfügige Provisionsweitergabe bis 15 Euro. Die Behörde schreibt dazu: „In der Praxis, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern, ist für den Versicherer oft nicht feststellbar, ob durch Vermittler ebenfalls eine Zuwendung im Rahmen der Geringwertigkeits-Klausel stattfindet.“

Zulässig sei es, dass es durch einen Vermittler und einen Versicherer zu Doppelzahlungen kommt. Daher sei eine geringwertige Leistung von zwei mal 15 Euro pro Versicherungsverhältnis und Kalenderjahr möglich. Die Bafin behalte sich jedoch vor, Zahlungen zu beanstanden, die bewusst die Geringwertigkeits-Klausel umgehen.

Unter der Nummer 67 schreibt die Bafin: „Bei einer planmäßigen Weitergabe (in Kenntnis des Versicherungs-Unternehmens) eines Teils oder der ganzen Tippgebervergütung an den Versicherungsnehmer, versicherte Personen oder Bezugsberechtigte aus einem Versicherungsvertrag kommt eine mittelbare Zuwendung im Sinne von § 48b Abs. 2 S. 1 VAG in Betracht.“

Die Vertriebsvergütung darf […] keine Anreize setzen, die einen nicht hinnehmbaren Widerspruch begründen zu der […] Pflicht, im bestmöglichen Interesse des Versicherungsnehmers zu handeln.

Gegen Fehlanreize durch Vergütungen

Im Abschnitt „B.VII Vertriebsvergütung, Anreize und Interessenkonflikte“ wird der durch das IDD-Umsetzungsgesetz entstandene § 48a VAG mit Leben gefüllt.

Die Bafin bezieht sich auch auf die §§ 1a, 59 Abs. 1 S. 2, 3 VVG und schreibt: „Die Vertriebsvergütung darf danach insbesondere keine Anreize setzen, die einen nicht hinnehmbaren Widerspruch begründen zu der den Versicherungs-Unternehmen (ihren im Vertriebsbereich Angestellten) /den Versicherungs-Vermittlern obliegenden Pflicht, im bestmöglichen Interesse des Versicherungsnehmers zu handeln.“

Fehlanreize könnten sich ergeben, wenn die Höhe der Provision für den individuellen Vertragsabschluss an das Erreichen Absatzzielen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes geknüpft wird. Entsprechendes gelte für Bonuszahlungen oder sonstige Vorteile oder Anreize im Sinne der Vertriebsvergütung, jedenfalls dann, wenn sie dem Versicherungsvermittler/Angestellten im Voraus versprochen werden.

Zusatzvergütungen sollten auch von dem Erreichen qualitativer Ziele, zum Beispiel Storno- oder Schadenquote, abhängig gemacht werden.

Versicherer müssen Widersprüche selbst herausfinden

Aber offenbar heißt das nicht, dass es keine Verkaufswettbewerbe mehr geben darf, denn es werden dafür Vorgaben formuliert: „Solche Zusatzvergütungen sollten auch von dem Erreichen qualitativer Ziele, zum Beispiel Storno- oder Schadenquote, abhängig gemacht werden.“

Was als Fehlanreiz gilt, müssen die Unternehmen selbst herausfinden: „Die Versicherungs-Unternehmen haben die Vergütung ihrer Versicherungsvermittler einschließlich Dritter, soweit sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die Versicherungsvermittler ergeben kann, und ihrer Angestellten, die Vertriebstätigkeiten ausüben, zu prüfen, um den Umfang von Zahlungen mit Anreizcharakter zu ermitteln.

Sodann haben sie zu bewerten, in welchem Maße sich Fehlanreize ergeben, die einen nicht hinnehmbaren Widerspruch begründen zu ihrer Pflicht, im bestmöglichen Interesse der Kunden zu handeln, und die Vergütung gegebenenfalls entsprechend anzupassen. Die Versicherungs-Unternehmen haben die Prüfung und das Ergebnis zu dokumentieren und diese Unterlagen auf Verlangen der Bafin nachzuweisen.“

Bei jeder sich bietenden Gelegenheit sind die mit den Versicherungs-Vermittlern geschlossenen Verträge an die neuen Vorgaben anzupassen.

Vermittler-Vereinbarungen müssen angepasst werden

Zu den Auswirkungen auf die Makler und Vertreter schreibt die Behörde: „Die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben lassen bestehende Vermittlerverträge (einschließlich Courtagevereinbarungen) zwar zivilrechtlich zunächst unberührt. Die Versicherungs-Unternehmen trifft jedoch eine dauerhaft bestehende Hinwirkungspflicht zur Anpassung bestehender Verträge.

Bei jeder sich bietenden Gelegenheit sind die mit den Versicherungs-Vermittlern geschlossenen Verträge an die neuen Vorgaben anzupassen. Dies betrifft insbesondere den Fall des Vertriebs eines neuen Produkts. Haben Verträge Anpassungsklauseln, so sind die Verträge zeitnah anzupassen. Ab dem 23.2.2018 geschlossene Verträge mit Versicherungs-Vermittlern haben die neuen Vorgaben zu beachten.“

Unter der Nummer 92 wird gefordert, dass ein Versicherungs-Unternehmen auch für nachgelagerte Vertriebsstufen (Untervermittler) sicherstellen muss, dass auch dort die vergütungsrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Dies gelte allerdings nicht gegenüber Versicherungsmaklern.

Geregelt wird in dem Rundschreiben nun auch das Verfahren für das Durchleiten von Provisionen bei Kunden von Versicherungsberatern gemäß § 48c VAG.