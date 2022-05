Aufsicht: Priips- Basis-Informationsblätter „signifikant ändern“

3.5.2022 – „Digitalfit“, einfacher, konsumentenfreundlicher, besser auf die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Produkte getrimmt – so stellen sich Eiopa, Esma und Eba das Basisinformationsblatt der Zukunft vor.

Es ist ein Gemeinschaftswerk, das die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa), die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (Eba) und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) Ende am Montag veröffentlicht haben.

Das an die EU-Kommission gerichtete Papier dreht sich um die Überprüfung („Review“) der Priips-Verordnung der EU, also der „Verordnung über Basis-Informationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlage-Produkte“.

Wie die Eiopa ausführt, empfehlen die drei Behörden „signifikante Änderungen“ an der Verordnung und „ermutigen die Kommission“, eine breite Überprüfung des Priips-Rahmenwerks in Betracht zu ziehen. Vor einer Novelle solle es auch Tests unter Teilnahme von Konsumenten geben.

Einfacher, konsumentenfreundlicher, bessere Vergleichbarkeit

Stoßrichtung des Dokuments: Die Basis-Informationsblätter sollen „viel einfacher“ und konsumentenfreundlicher gestaltet werden und Produktvergleiche erleichtern. Im Überblick ist Folgendes angedacht:

Möglichkeiten einer „digitalen“ Offenlegung nutzen, Informationen sollen beispielsweise „in mehreren Schichten“ präsentiert werden können;

nähere „Spezifizierung“ des bestehenden Regulierungsrahmens, ohne diesen aber – jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt – auf andere Finanzprodukte auszudehnen;

für unterschiedliche Produktarten unterschiedliche „Zugänge“ zulassen, wenn dies für ein angemessenes Verständnis seitens der Kunden notwendig ist;

„mehr Flexibilität“ bei der Darstellung der Informationen zur Performance zulassen;

Änderungen in Bezug auf Versicherungsprodukte, die mehrere Anlageoptionen offerieren, so dass diese Optionen besser verglichen werden können;

ein neuer Abschnitt im Basisinformationsblatt soll den Nachhaltigkeitszielen größere Aufmerksamkeit verschaffen.

Eiopa-Chefin Hielkema: „Verbesserungen nötig“

Petra Hielkema (Bild: Eiopa)

„Das Priips-Basisinformationsblatt hat für größere Transparenz gesorgt und den Schutz der Kleinanleger gestärkt.“ Das sagt Petra Hielkema, die Vorsitzende der Eiopa und derzeit auch des gemeinsamen Ausschusses der drei Behörden, in einer Aussendung vom Montag.

Dennoch hätten die Erfahrungen der Aufsicht gezeigt, „dass Verbesserungen nötig sind“, damit die bereitgestellte Information die Kunden anspricht und mit Entwicklungen wie der Digitalisierung und Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung Schritt gehalten wird.

Die Stellungnahme könne ein „wichtiger Schritt“ hin zu einer substanziellen Überprüfung der Priips-Regeln sein. Sie solle auch als „Input“ für die Entwicklung der „Strategie für Kleinanleger“ der EU-Kommission dienen. Die Annahme dieser Strategie ist für das zweite Quartal 2022 geplant.

Und auch zu ebendieser Strategie hat die Eiopa auf Anfrage der EU-Kommission ihren Standpunkt geäußert (VersicherungsJournal 3.5.2022).

Zum Herunterladen

Der „ESA advice on the review of the PRIIPs Regulation“ kann als PDF-Dokument von der Website der Eiopa heruntergeladen werden.