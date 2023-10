Auf welche Versicherer Verbraucher beim digitalen Abschluss vertrauen

4.10.2023 – Bei welchen Gesellschaften schließen Konsumenten im Internet ihre Versicherungsverträge ab und welche Unternehmen überzeugen die Kunden? Das wollten Chip und Servicevalue wissen. In sechs verschiedenen Sparten fuhren ADAC und Allianz die besten Bewertungen ein.

Die Redaktion des IT-Magazins „Chip“, eine Marke der Chip Digital GmbH, untersucht in Kooperation mit der Servicevalue GmbH wieder, wie zufrieden Kunden mit dem Versicherungsabschluss im Internet sind. Die Ergebnisse zu Versicherern stehen im Oktober-Heft.

Insgesamt sammelten die Marktforscher 49.692 Kundenurteile zu 407 Unternehmen der Versicherungsbranche ein. Die Bewertungen beziehen sich auf 18 verschiedene Produktbereiche.

Angaben zur Methodik

Zum Studiendesign geben die Autoren an, dass die Befragten eine Bewertung mithilfe einer fünfstufigen Skala von „sehr zufrieden“ bis „unzufrieden“ abgeben konnten. Der Mittelwert entschied über die Position im Ranking.

Den Teilnehmern der standardisierten und anonymen Umfrage wurde dabei folgende Frage gestellt: „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Online-Vertragsabschluss bei folgenden Versicherungs-Unternehmen hinsichtlich der genannten Leistungsart?“

Nur Versicherer, die ausreichend viele Bewertungen bekamen, werden in den Tabellen der Chip-Ausgabe aufgeführt. 120 Antworten waren als Minimum gesetzt. In jeder Kategorie kürt die Redaktion einen Top-Anbieter mit der besten Bewertung und bis zu neun weitere Bestplatzierte.

Die Bewertung „Top“ erhalten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Kategorie/Leistungsart besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Stimmen abschneiden. Anbieter, die den besten Wert ihrer Branche aufweisen, erhalten die Bewertung „Bester“. Die Befragung wurde von Juni bis Juli 2023 durchgeführt.

Die Gewinner

Die Top-Versicherer für den Online-Vertragsabschluss in den ausgewählten Sparten sind:

Wer 2023 den Konkurrenten überholte

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 1.11.2022) gab es in acht Sparten neue Branchensieger. In der Wohngebäude-Versicherung setzte sich in diesem Jahr zum Beispiel die GEV vor die Allianz.

In der Berufsunfähigkeits-Versicherung musste die R+V das Siegerpodest räumen und der Huk-Coburg überlassen. In der Krankenzusatz-Versicherung verloren die Ergo Versicherungen gegen die Signal Iduna.

In der Motorradversicherung ließ der ADAC die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hinter sich, in der Rechtsschutz setzte sich Advocard gegen den ADAC durch und in der Reiserücktritt-Versicherung verlor der ADAC gegen die Arag.

Bei der Tierkranken- sowie OP-Tierversicherung machte die R+V das Rennen; im Vorjahr lag hier noch der Assekuradeur Tierdirekt GmbH vorne. In der Unfallversicherung musste die Hansemerkur den ersten Platz an die Allianz abgeben.