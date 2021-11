Auf diese Risikoleben-Anbieter setzen unabhängige Vermittler

24.11.2021 – Die Hannoversche ist und bleibt der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Risikoleben-Policen geht. Rang zwei belegt neuerdings die Dela, die ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzte. Dahinter folgen Dialog und Europa. Dies ist den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends zu entnehmen.

Das Geschäft mit Risiko-Lebensversicherungen besitzt im unabhängigen Vermittlermarkt eine große Bedeutung. Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor.

Diese wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Sie beruht auf einer Befragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In der Absatzhitparade gehört die Sparte zur Spitzengruppe und landete zuletzt an siebter Stelle unter 40 abgefragten Produktgruppen. Fast sechs von zehn Interviewten berichteten zuletzt von einem „(sehr) guten“ Geschäft (VersicherungsJournal 24.9.2021).

Hannoversche platziert sich vor der Dela

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können die Vermittler über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Segment Risikoleben sicherte sich in der aktuellen Auflage III/2021 die Hannoversche Lebensversicherung AG den Spitzenplatz. Auf den Anbieter entfiel fast jede fünfte der 423 abgegebenen Stimmen.

In einem engen Rennen um den Silberrang behielt die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland die Oberhand vor der Dialog Lebensversicherungs-AG. Für diese beiden Akteure votierte knapp jeder sechste beziehungsweise gut jeder siebte Befragte. Position vier belegt die Europa Lebensversicherung AG, die jede achte Favoritennennung auf sich vereinen konnte.

Unabhängige Vermittlermarkt ist hart umkämpft

Dahinter folgen die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Delta Direkt Lebensversicherung AG, die Basler Lebensversicherungs-AG und die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG) mit Anteilen zwischen gut sechs und vier Prozent.

Der unabhängige Vermittlermarkt ist hart umkämpft – die Top-Vier-Anbieter liegen aktuell keine sechs Prozentpunkte auseinander. Dabei hat sich die Kurve der Seriensiegerin Hannoversche zuletzt bei einem guten Sechstel stabilisiert.

Betrachtet man die Ergebnisse der vergangenen elf Auflagen der Studienreihe, so war davor ein fast kontinuierlicher Rückgang von einem Stimmenanteil fast einem Viertel in der Auflage I/2019 auf nur noch ein gutes Siebtel in der Auflage IV/2020 (12.2.2021) zu beobachten.

Dela: in kurzer Zeit in die Spitzengruppe

Die Dela, die erst vor knapp vier Jahren auf dem deutschen Markt gestartet ist (6.2.2018), konnte sich innerhalb kurzer Zeit in der Spitzengruppe etablieren. Der Akteur steigerte sich vom neunten Rang in der Auflage I/2019 auf den sechsten Platz in der Auflage IV/2019.

Zuletzt ging es von der vierten über die dritte auf die nun zweite Position nach oben. Der derzeitige Zustimmungswert ist vier Mal so hoch wie zu Beginn des Betrachtungszeitraums.

Auf und Ab bei Dialog und Europa

In Wellenbewegungen verläuft die Beliebtheitsentwicklung bei der Europa. Der aktuell gemessene Wert ist der dritthöchste im Beobachtungszeitraum. Am schlechtesten schnitt die Gesellschaft in der Auflage III/2020 ab, als lediglich jeder elfte Vermittler für die Europa votierte.

Auch bei der Dialog ist ein Auf und Ab bei den Zustimmungswerten zu beobachten. Nur zwei Mal schnitt der Biometriespezialist der Generali-Gruppe anteilsmäßig schlechter ab als in der aktuellen Auflage. In der Auflage III/2019 konnte die Dialog die Spitzenposition ergattern. Ansonsten reichte es immer für den zweiten Rang im Ranking.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Grundlage der Asscompact Trends III/2021 ist eine zwischen Ende Juni und Mitte Juli durchgeführte Onlinebefragung von 451 Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

