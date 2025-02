Auf diese Betriebsrentenanbieter setzen Versicherungsmakler

28.2.2025 – Wenn es um das bAV-Geschäft geht, ist und bleibt die Allianz laut den Asscompact Trends IV/2024 der uneingeschränkte Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern. aufs Treppchen dahinter schafften es schon seit vielen Quartalen die Alte Leipziger und die Canada Life – in wechselnder Reihenfolge.

In der aktuellen Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler (VersicherungsJournal 3.12.2024) gehört die betriebliche Altersversorgung (bAV) nicht zu den absoluten Top-Produkten. Allerdings landete die Sparte mit Position 16 (bei 41 getesteten Produktgruppen) zur erweiterten Spitzengruppe.

Dabei berichtete fast jeder zweite Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft, andererseits aber auch ein knappes Drittel von einem „(sehr) schlechten“.

Onlinebefragung von Maklern und Mehrfachvertretern

Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage IV/2024 der Asscompact Trends. Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 338 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

88 Prozent der Befragten sind männlich und etwa zwölf Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 27,2 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 55,5 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 67,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Dritte plant, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Durchgeführt wurde die Befragung im Oktober 2024. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in über drei Dutzend Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Allianz ist und bleibt bAV-Favorit aus Maklersicht

Für die Favoritenwahl konnten die Interviewten entweder eine Auswahl in einem Drop-Down-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben. In der bAV, zu der insgesamt 251 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter.

Mit respektablem Vorsprung liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze. Mehr als jeder vierte Umfrageteilnehmer nannte das Unternehmen als Favoriten. Den Silberrang sicherte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., für die jeder zehnte Befragte votierte.

An dritter Stelle liegt die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die jede elfte Stimme auf sich vereinte. Dahinter folgen mit Anteilen zwischen knapp acht und sechs Prozent die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Swiss Life Lebensversicherung SE, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die WWK Lebensversicherung a.G.

Die Continentale Lebensversicherung AG kommt mit knapp vier Prozent auf Rang neun, die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit gut zwei Prozent auf Platz zehn.

Allianz zieht an der Spitze einsam ihre Runden

Die Allianz führt die Favoritenrangliste schon seit Langem unangefochten an. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger betrug zuletzt gut 16 Punkte. In den letzten 20 Auflagen fiel der Abstand in etwa gleich häufig höher oder niedriger aus. In der Spitze lag das Unternehmen über 20 Prozentpunkte in Front.

Dahinter liefern sich die Alte Leipziger und die Canada Life schon seit geraumer Zeit ein meist enges Rennen um den Silberrang. Einmal lagen beide Wettbewerber gleichauf, achtmal hatte die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln die Nase vor der Alten Leipziger.

Die Oberurseler konnten elf Mal im Betrachtungszeitraum die zweite Position für sich vereinnahmen. Sie erzielten den fünftniedrigsten Zustimmungswert in den zurückliegenden 20 Dreimonatsperioden. Die Canada Life schnitt nur einmal noch schlechter ab.

Der 151-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2024 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.