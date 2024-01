Auf diese Betriebshaftpflicht-Anbieter setzen die Vema-Makler im Neugeschäft

25.1.2024 – In der Betriebshaftpflicht-Versicherung für IT-Firmen ist weiterhin die Hiscox vor Markel der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Anbieter. In der Zielgruppe Ingenieur- und Architekturbüros setzte sich erneut die VHV gegen den HDI durch. Bei den Landwirten liegt die Concordia hauchdünn vor der R+V. Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Betriebshaftpflicht-Versicherung (BHV) für verschiedene Zielgruppen unter den Vermittlern ihrer inzwischen rund 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 13.12.2023) durchgeführt.

Dazu gehörten neben den Segmenten Baugewerbe (22.11.2023), Gastronomie (29.11.2023) sowie Büro, Handel und Handwerk (16.1.2024) auch die Bereiche Landwirte, IT-Unternehmen sowie Architekten und Ingenieure.

Die befragten Vermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen zwischen 396 (IT-Unternehmen) und 327 (Architekten und Ingenieure) Nennungen ein.

BHV für IT-Unternehmen: Hiscox verteidigt Spitzenplatz

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der Betriebshaftpflicht für IT-Unternehmen liegt wie in den beiden vorangegangenen Umfragen (31.5.2021, 29.10.2019) die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, an der Spitze. Für die Gesellschaft votierte fast jeder dritte Befragte.

Den Silberrang sicherte sich erneut die Markel Insurance SE mit ihrer speziell für den Verbund entwickelten Lösung. Die Gesellschaft konnte mehr als jede fünfte Favoritenstimme auf sich vereinen. Den Bronzerang sicherte sich wiederum die Allianz Versicherungs-AG, mit einem Anteil von aktuell einem Dreizehntel. Von sieben auf vier stieg die R+V Allgemeine Versicherung AG (sechs Prozent Anteil).

Dahinter folgen mit fünf bis 2,5 Prozent die VHV Allgemeine Versicherung AG (von acht auf fünf), die Axa Versicherung AG (neu in die Top Ten eingestiegen), die Ergo Versicherung AG (von vier auf sieben), die Allcura Versicherungs-AG (neu), die Zurich-Gruppe (von sechs auf acht) und die neuerdings zur Spitzengruppe gehörende AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland.

Aus der Spitzengruppe herausgefallen sind die in der Vorgängeruntersuchung an fünfter Stelle platzierte Gothaer Allgemeine Versicherung AG sowie die seinerzeit auf den Positionen neun und zehn liegenden HDI Versicherung AG und Versicherungskammer Bayern (VKB).

Architekten und Ingenieure: VHV vor HDI

Bei der Absicherung von Architektur- und Ingenieurs-Büros liegt erneut die VHV deutlich in Führung. Sie konnte mehr als ein Viertel der Stimmen auf sich vereinen. Den Silberrang belegt weiterhin der HDI, den aktuell gut jeder sechste Interviewte zu seinen Favoriten zählt. Markel verteidigte mit einem Anteil von einem guten Achtel den Bronzerang.

An vierter und fünfter Stelle liegen – jeweils eine Position besser als bei der Vorgängeruntersuchung – die Allianz und die R+V mit jeweils über acht Prozent der Favoritennennungen. Beide liegen nur eine Stimme auseinander.

Dahinter folgen die Gothaer (von vier auf sechs), die Axa (von neun auf sieben) und die AIA Group Limited (unverändert an achter Stelle). Für die drei vorgenannten Anbieter votierten zwischen gut sechs und knapp fünf Prozent der Umfrageteilnehmer.

Betriebshaftpflicht für Landwirte: Concordia vor R+V

In der erstmals veröffentlichten Rangliste zur BHV-Absicherung für Landwirte setzte sich in einem engen Rennen die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. durch. Nur drei Stimmen dahinter folgt – ebenfalls mit über einem Fünftel Anteil an den insgesamt 322 Favoritennennungen – die R+V.

Den Bronzerang sicherte sich die Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV Versicherung) mit hauchdünnen Vorsprung vor der VKB. Für die GHV votierte nur ein Umfrageteilnehmer mehr als für die VKB, beide kamen auf Anteile von rund acht Prozent.

Die Positionen fünf bis sieben belegen die Allianz, die NV-Versicherungen VVaG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit gut sechs bis knapp fünf Prozent Anteil.

