Arbeitskraft: Sinnvoller Schutz bei knappem Budget

6.8.2020 – Bei vielen Kunden scheitert die Berufsunfähigkeits-Absicherung am Geld. Dennoch gibt es einen hohen Abdeckungsbedarf. Hier greift das in einem neuen Dossier des VersicherungsJournals vorgestellte Beratungskonzept. Nur die nötigsten Ausgaben werden abgesichert, und zwar so lange, wie der Kunde sie tatsächlich hat, schreibt der Autor Philip Wenzel. Dabei kann eine Kombination aus verschiedenen Produkten die beste Lösung darstellen.

Drei von vier Erwerbstätigen schätzen das persönliche Risiko, ihre Arbeitskraft zu verlieren, als „(sehr) gering“ ein. Das ergab eine Umfrage, die im Auftrag des Gothaer-Konzerns in diesem Frühjahr unter 1.007 Bundesbürgern ab 18 Jahren aus Privathaushalten durchgeführt worden ist (VersicherungsJournal 9.6.2020).

Dabei gab jeder zweite Befragte an, abgesichert zu sein – am häufigsten durch eine BU-Versicherung. Nach Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) aus dem Jahr 2018 dagegen waren nur 26 Prozent der privaten Haushalte in Deutschland mit einem BU-Vertrag versorgt (28.6.2019).

Misstrauen gegenüber der BU-Versicherung

Hier Überzeugungsarbeit zu leisten, fällt schwer. Denn Umfragen belegen regelmäßig das Misstrauen der Verbraucher gegenüber der Produktgruppe.

Diejenigen, die keinen Schutz besitzen, wurden für die Gothaer-Studie nach ihren Gründen dafür befragt. An erster Stelle liegen finanzielle Motive („Schutz zu teuer“), wie etwa jeder Dritte angab. Und jeweils gut jeder Fünfte glaubt, dass der Versicherer ohnehin nicht zahlen würde, oder war von den Leistungen nicht überzeugt.

Wichtigkeit der Produktgruppe für den Vertrieb

Lückenhafte Informationen und allgemein verbreitete Vorurteile mögen mit ein Grund dafür sein, dass die Durchdringung mit BU-Schutz bei Verbrauchern stockt. Das Geschäft mit Produkten zur Arbeitskraftabsicherung ist aber ein wichtiges Standbein im Vertrieb. Es lief 2019 für über 40 Prozent der unabhängigen Vermittler besser als im Jahr zuvor, ergab eine Vermittlerumfrage. Nur bei rund jedem Zehnten gab es eine Verschlechterung (2.4.2020).

Dementsprechend ging es zuletzt für diese Produktgruppe in der Produkthitparade des unabhängigen Vertriebs leicht nach oben (von Platz neun hoch auf acht). Abgeschlagen hinten liegen hier der Erwerbsunfähigkeits-Schutz und die Dread Disease (9.3.2020).

Nach den Ausgaben des Kunden fragen

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Vielleicht könnten Versicherungs-Unternehmen tatsächlich einen besseren Schutz zur Absicherung des Einkommens entwickeln als die BU-Versicherung in ihrer jetzigen Form. Wer jedoch darauf wartet, macht sich als Berater überflüssig, zeigt Philip Wenzel in seinem neuen Dossier zur Arbeitskraftabsicherung. Aufgabe sei vielmehr zu klären, wie sich auch bei knappem Budget ein sinnvoller Schutz abbilden lässt.

„Die Stärke des Beraters liegt jedenfalls nicht darin, den Kunden zu einer Ausgabe zu bewegen, die ihm zu teuer vorkommt. Wenn er die Wichtigkeit nicht verstanden hat, hat der Vermittler schon an anderer Stelle etwas falsch gemacht“, schreibt der Biometrie-Experte.

Ziel sei, dass der Kunde im Falle einer Berufsunfähigkeit seine Ausgaben weiter bezahlen und sein Leben so gut wie möglich fortführen kann. Bei allen, die abgesichert sein möchten, es sich aber nicht leisten können, müsse daher nach den laufenden Kosten gefragt werden.

Dossier zur Arbeitskraftabsicherung: Inhalt …

Philip Wenzel stellt hierfür ein Beratungskonzept vor, mit dem sich Lösungen für den individuellen Bedarf finden lassen. Dieser wird so lange abgesichert, wie er für den Kunden tatsächlich besteht. Dabei kann es darauf hinauslaufen, dass eine Kombination aus verschiedenen Produkten die beste Absicherung darstellt.

In der neuen Publikation wird dieser Beratungsansatz im Einzelnen vorgestellt. Der Leser erfährt zudem, wie sich die finanziellen Anforderungen des Kunden definieren lassen und welche Lücken in der gesetzlichen Absicherung überbrückt werden müssen. Des Weiteren werden die einzelnen Produktarten vorgestellt, die bei der Ausgabenabsicherung berücksichtigt werden können.

… und Zugang

Das Dossier „Arbeitskraftschutz: Die Ausgaben des Kunden absichern – Mit dem richtigen Beratungskonzept die passende Lösung gegen das BU-Risiko finden“ behandelt unter anderem folgende Themen:

I. Die ausgabenorientierte Beratung

II. Der Bedarf und gesetzliche Ansprüche

III. Die verschiedenen Produkte zur Ausgabenabsicherung

1. Das Krankentagegeld

2. Die Berufsunfähigkeits-Versicherung

3. Die Erwerbsunfähigkeits-Versicherung

4. Die Grundfähigkeits-Versicherung

5. Die Dread Disease

6. Der erweiterte Kreis

IV. Fazit

Das vollständige 28-seitige E-Paper ist am 5. August erschienen und steht Premium-Abonnenten als PDF-Datei (1,39 MB) unter diesem Link kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung. Das gilt auch für jene, die jetzt erst das Abonnement abschließen.

Nicht-Abonnenten können das Dossier als E-Paper im PDF-Format für 14,23 Euro einschließlich Mehrwertsteuer online bestellen.