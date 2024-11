Altersvorsorge: Die größten Fehler der Verbraucher

20.11.2024 – Versicherungsmakler sollten in einer Umfrage der Canada Life einschätzen, welche falschen Entscheidungen Verbraucher aus ihrer Sicht häufig bei der Altersvorsorge treffen. Der am häufigsten genannte Fehler ist es demnach, erst gar nicht vorzusorgen. Nur sieben Prozent der Makler betrachtet es als am dringendsten nötig, über Leistungen und Kosten eines Produkts aufzuklären, um Verbraucher vor Fehlentscheidungen zu bewahren.

Viele Menschen haben keine ausreichende Altersvorsorge: Das belegt zum Beispiel die Studie „Alterssicherung in Deutschland“, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zuletzt im Juli 2024 vorgelegt hat.

Laut den Zahlen des Ministeriums bestehen aktuell rund 21,2 Millionen Anwartschaften auf eine Betriebsrente: nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten besitzt eine solche Vorsorge. In der privaten Altersvorsorge sieht es nicht besser aus. Gerade in den unteren Einkommensgruppen bis 2.500 Euro hat etwa jeder Zweite keine zusätzliche Privatvorsorge zur gesetzlichen Rente.

Makler nach Fehlern von Verbrauchern in der Altersvorsorge befragt

Was anhand solcher Zahlen schief läuft bei den Verbrauchern, wollte die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, von Versicherungsmaklern wissen. Die Vermittler sollten Auskunft geben zu den gravierendsten Fehlentscheidungen der Verbraucher bei der Altersvorsorge.

Im Auftrag des Versicherers befragte die BBG Betriebsberatungs GmbH insgesamt 345 Versicherungsmakler per Onlineumfrage im Zeitraum vom 17. bis 28. Juni. Dabei konnten die Teilnehmer aus einem vorgegebenen Katalog von Antworten wählen.

Am häufigsten genannter Fehler: gar nicht erst vorsorgen

Als größter Fehler entpuppt es sich aus Maklersicht, aus fehlendem Risikobewusstsein heraus erst gar nicht für das Alter vorzusorgen. Fast sechs von zehn Befragten stimmen zu, dass dies die gravierendste finanzielle Fehlentscheidung sei.

Fast genauso viele Befragte (57,7 Prozent) nennen den vorzeitigen Ausstieg aus einem Versicherungsvertrag, ohne die Folgen verstanden zu haben.

Unpassende Tarife, zu viel Wert auf Garantien

Die dritthäufigste Antwort bezieht sich auf den Abschluss ungeeigneter Verträge. Mehr als jeder zweite Makler (54,8 Prozent) wertet es demnach als gravierenden Fehler, dass eine Altersvorsorge vereinbart wird, die gar nicht zur eigenen Lebenssituation passt.

Fast ebenso häufig wird kritisiert, dass Verbraucher zu viel Wert auf Garantien und zu wenig auf Renditeoptionen legen. Da die Anbieter von Altersvorsorgeprodukten Garantien mit langlaufenden, zinsbasierten Wertpapieren wie Staatsanleihen absichern müssen, schmälert das die Renditechancen deutlich. Mehr als jeder zweite Makler sieht das als einen gravierenden Fehler an.

Die anderen Antwortmöglichkeiten erhalten deutlich weniger als 50 Prozent Zuspruch. Immer noch mehr als jeder dritte Teilnehmer stimmt zu, dass am falschen Ende gespart werde: Die Verbraucher würden zu stark auf die Abschlusskosten eines Produktes schauen und zu wenig auf die Renditechancen.

Makler sind überzeugt, Kunden vor Fehlentscheidungen bewahren zu können

Eine weitere Frage der Erhebung bezog sich darauf, ob Versicherungsmakler denken, die Verbraucher vor solchen Fehlentscheidungen bewahren zu können.

Mehr als drei Viertel der Befragten antworteten: „Ja, ich kann Kunden auf jeden Fall vor Fehlentscheidungen bewahren“ oder „Ich kann Kunden eher vor Fehlentscheidungen bewahren“.

Knapp jeder fünfte Makler zeigt sich jedoch unentschlossen, ob er Kunden vor Fehlern bewahren kann. Immerhin: Mit „eher nein“ oder „nein, auf keinen Fall“ antworteten nur rund vier Prozent – also eine Minderheit der Befragten.

Was ist aus Maklersicht nötig ist, um Kundenfehler zu verhindern

Darüber hinaus sollten die Makler Auskunft geben, was aus ihrer Sicht am dringendsten nötig ist, um Kunden vor Fehlentscheidungen zu bewahren.

Am häufigsten wurde hier mit rund 37 Prozent Zustimmung geantwortet, dass eine „umfassende Information und Aufklärung zur Absicherungssituation“ Kunden von Fehlentscheidungen abhalten könne. Das schließt auch eine Übersicht und Strukturierung bereits bestehender Vorsorgearten ein.

Das transparente Aufzeigen des Bedarfs und der Rentenlücke im Alter wird mit nur geringem Abstand als zweithäufigste Maßnahme genannt, um Fehlentscheidungen der Verbraucher zu verhindern. Rund 36 Prozent der Befragten halten dies für dringend notwendig.

Die beiden anderen genannten Antworten erhalten hingegen deutlich weniger Zuspruch. Nur 13 Prozent der Teilnehmer stimmen zu, dass Chancen und Risiken transparent aufgezeigt werden müssen, um Kunden vor Fehlentscheidungen zu bewahren. Das transparente Aufzeigen von Leistungen und Kosten erachten nur rund sieben Prozent als „am dringendsten nötig“.