AfW-Umfrage: So hoch schätzen Vermittler den Wert ihres Bestands ein

1.2.2024 – Die Mehrheit der unabhängigen Vermittler ist über 50 Jahre alt und plant die Betriebsaufgabe in den kommenden 15 Jahren. Diese Daten legt jetzt das 16. AfW-Vermittlerbarometer auf den Tisch. Bei der Einschätzung des eigenen Bestands liegen die Summen weit auseinander. Den aktuellen Durchschnittswert beziffert der AfW auf 390.000 Euro.

Das aktuelle Durchschnittsalter der Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler liegt bei 53,7 Jahren. Und jeder Dritte, der in diesem Beruf tätig ist, plant den Eintritt in den Ruhestand in den kommenden 15 Jahren.

Diese Ergebnisse präsentiert das 16. Vermittlerbarometer des AfW – Bundesverbands Finanzdienstleistung e.V., das die Interessenvertretung im November 2023 in einer Online-Umfrage unter 1.108 Teilnehmern durchgeführt hat. 89 Prozent der Teilnehmer haben eine Erlaubnis nach § 34d GewO, davon sind 90 Prozent registrierte Versicherungsmakler.

Nur eine Minderheit der Vermittler ist 30 Jahre alt

Kumuliert und in Prozent umgerechnet sind nur 4,4 Prozent der befragten Vermittler im Alter von 30 Jahren oder jünger. Zwei Drittel (67,2 Prozent) sind dagegen 50 Jahre oder älter. In seiner Auswertung geht der AfW davon aus, dass knapp zehn Prozent der Umfrageteilnehmer auch im Rentenalter nach ihrem 67. Lebensjahr, eventuell in reduzierter Form, weiter als Berater tätig sind.

Nach Angaben des Verbands plant jeder Dritte, seine berufliche Laufbahn innerhalb der nächsten 15 Jahre zu beenden.

„Nach 20 Jahren wird bereits die Hälfte der aktuellen Vermittlerschaft im Ruhestand sein. Innerhalb der nächsten acht bis neun Jahre wird jeder Zweite entsprechende Pläne für die eigene Unternehmensnachfolge konkretisieren“, schreibt der AfW zu seiner Auswertung.

Wert des durchschnittlichen Bestands liegt bei 390.000 Euro

Im Fokus der Ruhestandsplanung steht bei der Mehrheit der Wert des eigenen Bestands. Jeder neunte Befragte (11,2 Prozent) schätzt seinen aktuellen Unternehmenswert auf mindestens eine Million Euro.

Auf der anderen Seite meinen 38,7 Prozent der Vermittler, dass sie maximal 100.000 Euro bei einem aktuellen Verkauf erzielen würden. Den durchschnittlichen Wert der Bestände beziffert der AfW auf 390.000 Euro.

(Bild: AfW)

„Es ist nicht gesagt, dass solche Verkaufspreise tatsächlich erzielt würden, zumal die Preise je nach Spezialisierung schwanken. Derzeit sind Maklerbestände zwar branchenweit sehr gefragt, jedoch müssen diese möglichst vollständig digitalisiert und sehr gepflegt sein, sonst lässt das Interesse der Käufer schnell nach“, lässt sich AfW-Vorstand Frank Rottenbacher zitieren.

Ihren Umsatz gaben die Vermittler in der Vorgängerumfrage für das Geschäftsjahr 2022 im Schnitt mit 196.000 Euro an (VersicherungsJournal 1.2.2023). 2021 waren es noch 121.000 Euro (11.2.2022).

Zum Vergleich: Daten der BVK-Strukturanalyse

Was die Altersstruktur der Vermittler angeht, kommen andere Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen. Laut der jüngsten Strukturanalyse des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) sind nur 6,6 Prozent der Versicherungsvermittler jünger als 35 Jahre. Der Durchschnitt liegt bei knapp 51 Jahren, mit steigender Tendenz.

