Zwei weitere Versicherer für Hund und Katz

3.9.2021 – Arag und DA Direkt haben ihre Portfolien um Kostenschutz für Tiermedizin erweitert. Die DA Direkt startet mit einer Hunde-Krankenversicherung in Kooperation und will dieses Marktsegment nach und nach weiter besetzen.

Die Tochter der Zurich-Gruppe DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG erweitert ihre Kooperation mit dem Insurtech Dentolo Deutschland GmbH um eine Tierkrankenversicherung. Der vor allem in der Autoversicherung starke Direktversicherer ist neu in diesem Segment. Begonnen wird mit einer Tierkrankenversicherung („Komfort“, „Premium“, „Premium Plus“) für Hunde.

DA Direkt will auch Katzen versichern

Angeboten wird der Tarif online unter der Marke „Petolo“. Sukzessive soll er auch über weitere Vertriebskanäle der DA Direkt und ihre Partner verkauft werden. Weitere Produkte wie eine reine OP-Schutzversicherung für Hunde sowie die Absicherung für Katzen sind geplant.

Der „Premium“-Schutz erstattet ab dem dritten Vertragsjahr die Kosten für unfall- und krankheitsbedingte Operationen sowie tiermedizinische Behandlungen vollständig. Im ersten Jahr werden maximal 600 Euro und bis Ende des zweiten Jahres 1.200 Euro ersetzt. Auf Wartezeiten wird verzichtet.

Neben der Erstattung von Kosten für Tierarztbesuche, Behandlungen in Tierkliniken oder zahnschmerzstillende Maßnahmen sind Vorsorgen und Alternativmedizin mit bis zu 100 Euro im Jahr versichert. Zudem leistet ein „SOS-Budget“ jährlich bis zu 200 Euro für Such- und Bergungskosen und die Betreuung des Haustieres bei Krankheit des Halters. Über die Firstvet Deutschland GmbH sind unbegrenzt kostenlose Video-Sprechstunden möglich.

Arag leistet auch für Vorsorge

Die Arag SE erweitert ihr Produktportfolio um Tier-Krankenversicherungen. „TierProtect“ und „TierProtect OP“ sind für Hunde und Katzen gedacht und beinhalten neben dem Kostenschutz für bestimmte medizinische Leistungen je nach Tarif („Basis“, „Komfort“, „Premium“) auch relevante Rechtsberatung und Rechtsschutzdeckung.

Das beinhaltet in „Premium“ unter anderem auch Schadensersatz-, Ordnungswidrigkeiten- und Straf-Rechtsschutz. Der Vertrags-Rechtsschutz gilt dabei für einen Rechtschutzfall/ Schadenfall bis zu drei Monate vor Vertragsbeginn.

In „Premium“ leistet „TierProtect“ nach einer Wartezeit von einem Monat bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte (inklusive Notdienstgebühr). Der Selbstbehalt beträgt zwischen Null („Premium“) und 20 Prozent („Basis“).

Kostenschutz bei Operationen

Erstattet werden stationäre und ambulante Heilbehandlungen beim Tierarzt oder in der Tierklinik – einschließlich notwendiger Operationen und Nachbehandlungen. In „Premium“ ist dies unbegrenzt, in „Basis“ auf 5.000 Euro je Kalenderjahr begrenzt.

Vorsorgeleistungen wie Schutzimpfungen, Zahnprophylaxe und Wurmkuren sind zwischen 50 („Basis“) und 150 Euro pro Jahr mit abgedeckt. Zu den Services gehört die Online-Sprechstunde rund um die Uhr und in „Premium“ auch die Vermittlung und Kostenübernahme der Haustierunterbringung und -betreuung bis 100 Euro am Tag für maximal 14 Tage.

„TierProtect OP“ ersetzt die Kosten für notwendige Operationen infolge von Krankheit, Unfall oder in „Premium“ auch einer angeborenen Fehlentwicklung. In dieser Variante gibt es keine Höchstgrenze, in „Basis“ liegt diese bei 3.000 Euro im Kalenderjahr.

Versichert sind sowohl Untersuchungen im Vorfeld einer Operation als auch bei der Nachbehandlung. Die Wartezeiten liegen zwischen drei und einem Monat. Nur in „Premium“ gilt die Kostenübernahme für Vorsorgeleistungen. In „Komfort“ und „Premium“ werden zudem die Kosten für eine Physiotherapie nach der Operation des Bewegungsapparats bezuschusst.