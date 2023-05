Zielke und Rückversicherer stellen neues Elementarschaden-Modell vor

3.5.2023 – Der Bundesrat hat zwar einer Pflichtversicherung für Elementarschäden zugestimmt, die Ausgestaltung ist aber noch offen. Die Studie „Deutsche Sachversicherer: Inflation und Klimawandel als Spielverderber“ präsentiert eine Lösung und untersucht zudem auf Basis der SFCR-Berichte von 2021 die Profitabilität der deutschen Sachversicherer.

„Die Lösung kann nur die Mischung eines privat- und öffentlichen Versicherungsschutzes darstellen“, schreiben Dr. Michael Pickel (Vorstandschef der E+S-Rückversicherung AG), Bernd Zens (Vorstand der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG) und Dr. Carsten Zielke (Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH) in ihrer Studie „Deutsche Sachversicherer: Inflation und Klimawandel als Spielverderber“.

ZRC-Geschäftsführer Carsten Zielke

(Bild: Zielke Research)

Beim vorgeschlagenen Public-private-Partnership sollen private Versicherer die Zeichnung und die Schadenabwicklung übernehmen. Abgesichert werden sollen nicht nur finanziellen Folgen von Elementarschäden in Deutschland, sondern auch Pandemie-Risiken – und dies insgesamt europaweit.

Prämien für Hochrisiken sollen bezahlbar sein

Die Erstversicherer ihrerseits versichern sich bei privaten oder öffentlichen Rückversicherern rück, die ihrerseits wiederum Teile des Risikos als Catbonds an den Kapitalmarkt abgeben. Das Risiko eines Ereignisses mit einer Wiederkehrperiode von 150 oder 250 Jahre soll staatlicherseits gegen eine Gebühr versichert werden.

Durch einen gewissen Grad an Quersubventionierung blieben die Prämien auch für Hochrisiken bezahlbar, zugleich aber auch der Anreiz zur Prävention bestehen, so Zielke. Dieses Modell habe man bereits vor zwei Jahren entwickelt und sich dabei vor allem in Frankreich und Belgien ähnliche Mechanismen angeschaut.

Zwischen Feuer und Rechtsschutz

Die Studie untersucht des Weiteren die Profitabilität von Komposit-Sparten mittels Abwicklungsergebnisse. Laut Zielke zeigen die Solvenzberichte deutscher Sachversicherer aus dem Jahre 2021, dass die Solvenzquoten weiterhin auskömmlich sind.

Es gibt zwischen den Sparten eine Spreizung von 246,04 Prozent (Rechtsschutz) und 288,31 Prozent (Feuer). Gegenüber 2020 haben sich die Solvenzquoten etwas verschlechtert.

Im Hinblick auf Inflation und Klimarisiken müssten die bisherigen Schadenschätzungen angepasst werden, um ein gerechtes Pricing zu gewähren, so Zielke. Zudem sieht er angesichts der aktuellen Verhärtung des Rückversicherungs-Marktes Rückversicherungsquoten von um die 35 Prozent und mehr skeptisch. Solch hohe Quoten machten die Erstversicherer angreifbar.

Solvenzquoten für einzelne Unternehmen weißt die Studie nicht aus; diese finden sich in Kürze unter www. Check-Deine-Versicherung.de.

Neue Regeln aus Brüssel

Die Studie geht auch auf den ab 2024 von zirka 50.000 Unternehmen in der EU anzuwendenden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) European ein. Dabei müssen Nachhaltigkeitsrisiken in die Rechnungslegung eingehen.

Für Sachversicherer sieht Zielke die Gefahr, dass sie vom Klimawandel auf beiden Seiten der Bilanz, also bei der Zeichnung von Risiken wie auch bei der Kapitalanlage – getroffen werden.