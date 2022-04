Wolfsschäden mitversichert und Krankheitsschutz für 40 Cent pro Tag

5.4.2022 – Die Würzburger führt eine Absicherung für Erntehelfer und Saisonkräfte mit Prämien im Cent-Bereich ein. Die VKB sichert Tierschäden durch Wolf, Luchs oder Bär im bestehenden Angebot ab. Die Nürnberger hat für Vermittler den Abschluss im Firmenkundengeschäft vereinfacht. Die Zurich will im Maklermarkt sichtbarer werden. Die HDI Global bietet ihren Kunden IT-Services.

Die Würzburger Versicherungs-AG sichert mit „AgrarOptimal“ Erntehelfer und Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft mit einer Kranken- sowie optional Unfall- und Haftpflichtversicherung ab. Den Krankheitsschutz gibt es für 0,40 Euro pro Tag und Erntehelfer bis zu 2.500 Versicherungstagen. Liegt die Gesamtzahl darüber, sinkt der Preis pro Tag und Erntehelfer auf 0,38 Euro.

Würzburger verzichtet auf Gesundheitsfragen

„Klassik“ sichert 100 Prozent der Kosten im ambulanten Leistungsbereich und zahnärztlichen Leistungsbereich (jeweils bis zum 1,7-fachen Satz der entsprechenden Gebührenordnung) sowie alle Kosten im stationären Leistungsbereich (ohne Wahlleistungen). Die Tarife sind ohne Selbstbehalt, ohne Pandemie-Ausschluss und ohne Gesundheitsfragen.

Die Würzburger verzichtet auf eine Mindestprämie oder -aufenthaltsdauer. Versichert werden kann online mit Personenlisten. Rückwirkend können keine Personen versichert werden.

WERBUNG

VKB erweitert um das Risiko Wolf

In der Weidetierversicherung der Versicherungskammer Bayern (VKB) sind Tierverluste infolge von Wolfsrissen oder durch andere große Beutegreifer wie Bär oder Luchs gedeckt. Abstürze von panischen Tieren auf der Flucht sind ebenfalls versichert. Der Schutz gilt auf Heimweiden, Pensionsweiden, Almen und Alpen. Über die Weidetierversicherung können Rinder und Pferde versichert werden.

Der Tarif leistet bei Nottötung oder Tod durch Krankheit, Unfall, Brand oder Blitzschlag. Versichert sind zudem Diebstahl, Raub und das Abhandenkommen sowie die Wertminderung bei Rindern durch weidebedingtes Verwerfen, Hornbruch, Schwanzwirbelbruch und Hüfthöckerbruch. Bei Pferden wird in diesem Zusammenhang auch die Wertminderung wegen dauernder Unbrauchbarkeit für den Verwendungszweck ersetzt.

Den Wert kann der Landwirt für jedes Tier individuell festgelegen. Dies garantiert im Schadenfall die notwendige Summe, die für den Zukauf eines Ersatztiers erforderlich ist.

Nürnberger bietet ein Bündelprodukt für kleine Unternehmen

Die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG deckt in ihrer neuen „Business Line“ bis zu neun rechtlich selbstständige Verträge in einem Bündelprodukt mit nur einem Versicherungsschein und einer Rechnung. Unterschiedliche Tätigkeiten eines Kunden oder mehrere Risiko-Orte können in einem Vertrag zusammengeführt werden.

Die bisherigen Deckungen wurden neu kalkuliert. Neu ist eine pauschale fahrbare Maschinenversicherung. Das Angebot hat einheitliche Sublimits, Summengrenzen und Selbstbeteiligungen. Die Summen- und Konditionsdifferenz-Deckung, Besserstellungs- sowie Innovationsgarantie gelten nach Unternehmensangaben „so gut wie“ in allen Einzelsparten des Bündelprodukts.

Mit der neuen Angebotssoftware „My Komposit BT Gewerbe“ können Preisauskunft, Angebot, Antrag, Abschluss oder Vertragsänderung rein digital generiert werden. 4.000 integrierte Suchbegriffe machen keine Betriebsbeschreibung notwendig – alle üblichen Tätigkeiten der versicherten Betriebsart sind automatisch mitversichert.

Alle risikorelevanten Fragen können mit nur einem Klick bestätigt werden. Für die neue gewerbliche Schadenversicherung wird der digitale Abschluss vor Ort mit echter Dunkelverarbeitung versprochen.

HDI Global verhilft zu höherem IT-Reifegrad

Da Cyberangriffe oft mit einer guten Prävention abgewehrt und so Schäden vermieden werden können, erhalten die Kunden der HDI Global SE neben dem klassischen Risikotransfer auch „Value Added Services“. Dabei handelt es sich um mehr als ein Dutzend Dienstleistungen von spezialisierten Partnern zur Absicherung der Zugriffe auf IT-Systeme, für Frühwarnsysteme, das Notfallmanagement und Stresstests.

Der Industrieversicherer will den IT-Reifegrad seiner Kunden und somit die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe erhöhen. Die Angebote der Partner sollen aber auch den Unternehmen dabei helfen, die Mindestanforderungen für eine Cyberversicherung zu erfüllen.

Die Angebote umfassen zum Beispiel Penetrationstests, Multifaktor-Authentifizierung und Cyber-Notfallübungen. HDI Global plant zudem, das Risk Engineering Team zu erweitern, um den steigenden Bedarf von Unternehmen an maßgeschneiderten Cyber-Versicherungslösungen und -Dienstleistungen optimal bedienen zu können.

Zurich sichert Überschwemmungsrisiko in Zürs-3-Zone

Die deutsche Zurich-Gruppe erweitert ihr Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen um die verbundene Gebäude-, die Maschinen- sowie die Elektronikversicherung. Die verbundene Gebäudeversicherung wird auch für die Zürs-3-Zone des Zonierungssystems für Überschwemmungsrisiko angeboten, wird mitgeteilt.

Neben der Ergänzung der Sparten wurden auch die bisherigen Deckungskonzepte noch einmal erweitert und bei allen Kunden kostenlos angepasst. Die Zurich will ihre „Sichtbarkeit im Maklermarkt“ weiter stärken: Ab dem 16. Mai tourt der Versicherer mit einer „KMU-Roadshow“ durch 30 Städte. Zudem soll mit ergänzenden Bipro-Anbindungen und dem Einspeisen in verschiedene Vergleichsportale ein deutliches Wachstum erreicht werden.