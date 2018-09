Wohnmobilklau: Vorwurf der groben Fahrlässigkeit

3.9.2018 – Dem Eigentümer eines Wohnmobils, der den Zweitschlüssel in einem vermeintlich sicheren Versteck aufbewahrt, kann nicht in jedem Fall der Vorwurf grober Fahrlässigkeit gemacht werden, wenn das Fahrzeug mit Hilfe dieses Schlüssels gestohlen wird. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Koblenz vom 16. November 2017 hervor (16 O 112/17).

Der Kläger befand sich mit seinem seinerzeit siebenjährigen Sohn mit seinem Wohnmobil auf einer Urlaubsreise durch Italien, als ihm das Fahrzeug gestohlen wurde. Er hatte es zuvor auf einem durch eine Schranke gesicherten, eigens für Wohnmobile eingerichteten Parkplatz eines Freizeitparks abgestellt, um den Park zusammen mit seinem Kind zu besuchen.

Als er abends zu dem Platz zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr dort stand. Er bemerkte gleichzeitig, dass er während des Besuchs des Parks offensichtlich den in seiner Hosentasche aufbewahrten Fahrzeugschlüssel verloren hatte.

Durchbrochene Schranke

Als der Kläger daraufhin die Polizei verständigte, wurde ihm mitgeteilt, dass am Nachmittag mit einem Wohnmobil die Schranke des Parkplatzes durchbrochen worden war. Dabei habe es sich offenkundig um sein Fahrzeug gehandelt.

Nach einer Nacht in einem Hotel kehrten der Kläger und sein Sohn nach Deutschland zurück. Wenige Tage später wurde ihm von der italienischen Polizei mitgeteilt, dass man sein Wohnmobil aufgefunden und sichergestellt habe. Er könne es abholen.

Vor Ort angekommen, stellte der Kläger fest, dass das Fahrzeug erhebliche Beschädigungen an der Front sowie entlang der rechten Seite aufwies. Die dadurch notwendigen Reparaturkosten machte er gegenüber seinem Teilkaskoversicherer geltend.

Vorwurf grober Fahrlässigkeit

Der lehnte eine Schadenregulierung unter Hinweis auf ein grob fahrlässiges Verhalten des Klägers ab. Denn wie sich herausstellte, war zwar das Türschloss der Beifahrertür des Wohnmobils mit Hilfe eines Schraubenziehers gewaltsam geöffnet worden. Das Auto selbst wurde jedoch mit dem Ersatzschlüssel gestartet.

Diesen hatte der Kläger seit dem Erwerb des Fahrzeugs in einem Küchenschrank unter einer Abdeckung im Bereich des Radkastens, von außen nicht zugänglich, versteckt.

Der Kläger bestritt, sich dadurch grob fahrlässig verhalten zu haben. Er zog daher gegen seinen Kaskoversicherer vor Gericht. Das verurteilte den Versicherer dazu, dem Kläger die Reparaturkosten für das Wohnmobil zu ersetzen.

Kein leichtfertiges, unentschuldbares Fehlverhalten

Die Richter zeigten sich nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass der Kläger ein überzeugendes Bild von einem Diebstahl sowie einer damit einhergehenden Beschädigung seines Fahrzeugs geschildert und bewiesen hat. Auch die Vernehmung seines Sohns habe zu keinem anderen Ergebnis geführt. An dessen Glaubwürdigkeit bestünden keine Zweifel.

Der Kläger habe den Versicherungsfall auch nicht durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt. Denn das setze „ein nahezu leichtfertiges, schlechthin unentschuldbares Fehlverhalten voraus, bei welchem ein Versicherungsnehmer in Kenntnis der Leichtfertigkeit handelt“.

Davon hätte in dem entschiedenen Fall jedoch nur dann ausgegangen werden können, wenn sich der Zweitschlüssel in einem nicht sehr guten oder in einem in einschlägigen Täterkreisen bestens bekannten Versteck befunden hätte.

Sicheres Versteck

Der Kläger habe den Schlüssel jedoch unter einem gelösten Brett im Küchenblock des Wohnmobils aufbewahrt. Von außen habe nichts auf das Versteck unter dem Brett hingedeutet, zumal sich auf dem Brett Gegenstände befunden hätten.

„Das Versteck war mithin weder ins Auge fallend noch so gewöhnlich, dass der Schlüssel leicht und schnell hätte gefunden werden können“, so das Gericht. Der Kläger habe daher davon ausgehen können, dass es sich um ein ungewöhnliches, schwer zu findendes Versteck handelte.

Es komme hinzu, dass der Kläger das Wohnmobil auf einem Parkplatz abgestellt hatte, der durch eine Schranke gesicherten war. Ihm könne daher auch aus diesem Grund kein leichtsinniges und schon gar nicht grob fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werden.