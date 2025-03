Wo der Unfallversicherungsschutz ehrenamtlicher Gemeinderäte endet

7.3.2025 – Der Bürgermeister einer bayerischen Gemeinde hatte in einer Gemeinderatssitzung gesagt, es würde ihn freuen, bei der Beisetzung des ehemaligen Bauhofleiters auch einige Gemeinderäte zu sehen. Eine ehrenamtliche Gemeinderätin nahm an der Trauerfeier teil, verletzte sich aber. Als Arbeitsunfall wurde das nicht anerkannt. Das Landessozialgericht sah keine Verrichtung innerhalb eines bestimmten abgegrenzten Aufgabenkreises, der ihr übertragen gewesen wäre.

In einer Gemeinderatssitzung informierte der erste Bürgermeister über die zwei Tage später stattfindende Beisetzung des verstorbenen ehemaligen Bauhofleiters der bayerischen Gemeinde. An die Mitglieder des Gemeinderats gerichtet, sagte er: „Es wäre schön, wenn ich bei der Beerdigung einige Gemeinderäte antreffen könnte.“

Die Klägerin ist ehrenamtliche Gemeinderätin. Sie nahm an der Trauerfeier teil, so wie auch der erste, der zweite und der dritte Bürgermeister. Nach dem Trauergottesdienst ging sie zu ihrem Auto, um zur Beisetzung zum Friedhof zu fahren.

Sie rutschte jedoch auf dem Weg zum Auto aus und erlitt eine Sprunggelenkfraktur am linken Fuß. Dies wollte sie von der gesetzlichen Unfallversicherung als geschützten Arbeitsunfall anerkannt bekommen.

Keine Anerkennung als Arbeitsunfall

Die zuständige Berufsgenossenschaft lehnte dies ab: Es fehle am notwendigen inneren Zusammenhang zwischen einer versicherten Tätigkeit und dem Unfallereignis.

Die Verletzte widersprach. Sie sei als ehrenamtliche Gemeinderätin der Bitte des Bürgermeisters nachgekommen und habe damit als offizielle Vertreterin der Gemeinde teilgenommen.

Der erste Bürgermeister hatte gegenüber der Unfallkasse angegeben, er sei nicht der Ansicht, dass es sich bei seiner Äußerung um einen offiziellen Auftrag gehandelt habe.

Sozialgericht sieht keinen Arbeitsunfall

Schließlich klagte die Frau vor dem Sozialgericht. Dort argumentierte sie unter anderem: Durch die Aufforderung des Bürgermeisters sei einem pflichtbewussten Gemeinderatsmitglied vermittelt worden, dass sich die Gemeinde eine würdige Vertretung wünsche.

Dies sei in keinem Fall als Einladung an die Gemeinderatsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Privatpersonen zu verstehen gewesen. Das Gericht wies ihre Klage jedoch ab. Die Teilnahme an der Beerdigung habe nicht zum Kernbereich ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gehört und auch nicht mit dieser in Zusammenhang gestanden.

Die Beerdigung sei hier nicht für die Gemeinde insgesamt bedeutsam gewesen, sondern habe sich ausschließlich auf einen früheren Mitarbeiter bezogen. Ein ausdrücklicher oder stillschweigender Auftrag habe nicht vorgelegen.

Klägerin sieht stillschweigenden Auftrag

Die Klägerin legte Berufung ein. Sie gab an, dass sie ohne die Aufforderung des Bürgermeisters nicht bei der Trauerfeier erschienen wäre. Es habe ein stillschweigender Auftrag vorgelegen, die Gemeinde als Repräsentanten zu vertreten.

Das Landessozialgericht (LSG) München entschied in seinem Urteil vom 16. Mai 2024 (L 17 U 81/22) aber: Ein Arbeitsunfall im Sinne des § 8 Absatz 1 SGB VII liegt nicht vor.

Die Klägerin sei zwar grundsätzlich nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a SGB VII versichert. Im Unfallzeitpunkt habe sie aber „keine Verrichtung durchgeführt, die im inneren beziehungsweise sachlichen Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a SGB VII stand“.

Frage des „Kernbereichs“ nicht entscheidend

Grundsätzlich nicht entscheidend sei, ob die zum Unfall führende Verrichtung zum Kernbereich der ehrenamtlichen Tätigkeit zählt, „da der Versicherungsschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a SGB VII grundsätzlich nicht hierauf begrenzt ist“.

„Zu § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b SGB VII [...] und § 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII […] hat das BSG ausdrücklich entschieden, dass es genügt, dass die Tätigkeiten den Zwecken des ‚Unternehmens‘ wesentlich dienen oder dessen Angelegenheiten wesentlich fördern […]. Nichts anderes hat in Bezug auf § 2 Absatz 1 Nr. 10 Buchstabe a SGB VII zu gelten […].“

Außerhalb der Grenzen des Unfallversicherungsschutzes

Nichtsdestoweniger befand das LSG aber auch: Der Besuch der Beerdigung sei „außerhalb der Grenzen“ des Unfallversicherungsschutzes nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a SGB VII gelegen.

Selbst wenn angenommen werde, dass die Klägerin subjektiv zumindest auch die Absicht hatte, eine Aufgabe als Gemeinderätin beziehungsweise sonstige Ehrenamtliche für die Gemeinde zu erfüllen „und nicht vielmehr eigenwirtschaftliche Interessen zum Beispiel in ihrer Funktion als Kommunalpolitikerin oder private Gemeindebürgerin verfolgte“, finde der behauptete, eine ehrenamtliche Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a SGB VII wesentlich fördernde Zweck „in den objektiven Gegebenheiten keine ausreichende Stütze“.

Es fehle insbesondere an dem notwendigen abgegrenzten Aufgabenkreis des Ehrenamtes, der den Besuch der Beerdigung umfassen würde.

Teilnahme war keine Aufgabe der Klägerin

Der Besuch der Beerdigung habe nicht zum unmittelbaren gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufgabenkreis der Klägerin als Gemeinderätin gehört.

Die Vertretung nach außen erfolge durch den ersten Bürgermeister. Der Gemeinderat beziehungsweise ein Gemeinderatsmitglied habe grundsätzlich keine Repräsentationsfunktion.

Der Besuch der Beerdigung zur repräsentativen Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit sei der Frau auch nicht übertragen worden. Dagegen spreche auch die sehr unkonkrete Formulierung des Bürgermeisters.

Auch sonst kein maßgeblicher Auftrag erkennbar

Die Verletzte habe von der Gemeinde auch sonst keinen maßgeblichen ausdrücklichen oder stillschweigenden Auftrag zur Teilnahme erhalten.

Die Äußerungen des Bürgermeisters seien für einen ausdrücklichen Auftrag zu unkonkret gewesen. „Vielmehr handelte es sich offensichtlich um einen allgemein gehaltenen, unverbindlichen Wunsch beziehungsweise eine unkonkrete Bitte.“

Eine stillschweigende Beauftragung habe ebenso wenig vorgelegen. „Es fehlt bereits an dem notwendigen klaren Zuordnungsgrund zum Aufgaben- und organisatorischen Verantwortungsbereich der Gemeinde.“ Die Kommune habe hier die Beerdigung weder organisiert noch verantwortet.