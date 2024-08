Wirtschaftswoche: Pflegetagegeldtarife mit bestem Preis-Leistungsverhältnis

8.8.2024 – Doppelerfolg für die DFV: Der Versicherer legt laut Wirtschaftswoche sowohl für einen 30-jährigen als auch einen 40-jährigen Musterkunden die Pflegetagegeld-Versicherung mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis auf. Die Nürnberger erreicht in beiden Fällen den zweiten Platz.

Die Morgen & Morgen GmbH hat im Auftrag der Wirtschaftswoche Pflegetagegeld-Versicherungen verglichen. Die Ergebnisse sind im Beitrag „Das beste Pflegetagegeld“ auf der Homepage des Wirtschaftsmagazins frei zugänglich veröffentlicht.

Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten, heißt es im Beitrag. Den Rest müssen Pflegebedürftige aus eigener Tasche zahlen. Das gilt für gesetzlich und privat Versicherte gleichermaßen.

„Gerade eine länger andauernde, professionelle Pflege ist kostspielig. Wer hier nicht eine immense Lücke in der Absicherung riskieren möchte, kommt um eine private Zusatzabsicherung kaum herum“, wird Thorsten Bohrmann, Senior-Versicherungsanalyst bei Morgen & Morgen, zitiert.

„Es gibt genügend Möglichkeiten diese Lücken zu minimieren, denn eines ist sicher: Günstiger wird die Pflege in Zukunft auf keinen Fall“, so Bohrmann. Die Prämien für Pflegetagegeld-, Pflegekosten- und Pflegerenten-Versicherungen orientieren sich an den gewählten Leistungen und dem Lebensalter bei Vertragsschluss. „Das Pflegetagegeld ist die wohl bekannteste und wichtigste zusätzliche private Absicherung“, sagt der Senior-Versicherungsanalyst.

Nur Tarife mit vier oder fünf Sternen

Für den Vergleich wurden nur Tarife herangezogen, die zuvor in einem Rating des Analysehauses vier oder fünf Sterne erzielt hatten (VersicherungsJournal 23.8.2023).

Ziel war es, die Produkte mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für zwei Musterkunden, einen 30-jährigen und einen 40-jährigen Angestellten, zu ermitteln. Beide wählten folgende monatliche Pflegemindestleistungen ambulant und stationär:

50 Euro bei Pflegegrad eins,

300 Euro bei Pflegegrad zwei,

600 Euro bei Pflegegrad drei,

1.050 Euro bei Pflegegrad vier und

1.500 Euro bei Pflegegrad fünf.

Die Versicherungen wurden zum 1. August abgeschlossen. Zur Notengebung und Platzierung ist im Text nichts zu erfahren. Die abgebildeten Tabellen weisen exemplarisch die Zahlungen in den Pflegegraden eins und vier aus.

DFV mit dem besten Angebot für 30-jährigen ...

Das Ergebnis: Der 30-jährige Angestellte kann zwischen zehn „sehr guten“ Tarifen wählen, die monatlich zwischen 23 und 52 Euro kosten. Bei ambulanter wie auch stationärer Pflege zahlen die Anbieter in Pflegegrad 1 zwischen 60 Euro und 300 Euro und bei Pflegegrad vier zwischen 1.050 Euro und 1.500 Euro pro Monat.

An der Spitze steht die DFV Deutsche Familienversicherung AG (Tarif „DeutschlandPflege Flex 1-5“; Beitrag: 23 Euro). Bei ambulanter Pflege schießt sie pro Monat in Pflegegrad eins 150 Euro und in Pflegegrad vier 1.050 Euro zu, bei stationärer Pflege in Pflegegrad eins 150 Euro und in Pflegegrad vier 1.500 Euro.

Dahinter folgt die Nürnberger Lebensversicherung AG („PAS“; 41 Euro; ambulant in Pflegegrad eins 150 Euro und in Pflegegrad vier 1.200 Euro; stationär in Pflegegrad eins 150 Euro und in Pflegegrad vier 1.500 Euro) an Position zwei. Der dritte Rang geht an die Allianz Lebensversicherungs-AG (PflegetagegeldBest“; 30 Euro; 300 Euro und 1.200 Euro; 300 Euro und 1.500 Euro).

Ebenfalls „sehr gut“ sind laut der Auswertung (in der Reihenfolge der Platzierung):

... und 40-jährigen Versicherungsnehmer

Der 40-Jährige hat die Wahl zwischen acht „sehr guten“ Produkten mit Monatsbeiträgen zwischen 27 Euro und 62 Euro. Die Leistungen bei ambulanter wie stationärer Pflege variieren zwischen 60 Euro und 300 Euro in Pflegegrad eins und zwischen 1.050 Euro und 1.500 Euro in Pflegegrad vier.

Spitzenreiter ist auch hier wieder das Angebot der DFV, für das monatlich 40,65 Euro aufzuwenden sind. Auch der Tarif der Nürnberger schafft erneut Platz zwei, für den monatlich 61,60 Euro auf den Tisch zu legen sind. An dritter Stelle im Ranking für den 40-Jährigen liegt die Offerte der VRK, die mit 26,58 Euro am günstigsten ist.

Die Höchstnote erhielten außerdem die Tarife folgender Anbieter (in der Reihenfolge der Platzierung):