Wirtschaftswoche: Die besten Krankentagegeldtarife

29.2.2024 – Gemeinsam mit Morgen & Morgen hat das Magazin einen Vergleich zu Krankentagegeldpolicen veröffentlicht. Testsieger für zwei Modellkunden sind die Deutsche Familienversicherung, die Inter und die Barmenia.

WERBUNG

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) vergleicht für die Wirtschaftswoche Krankentagegeld-Versicherungen als Zusatzpolice zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Das Analysehaus nimmt für die aktuelle Auswertung 20 Tarife unter die Lupe.

Die Experten berücksichtigen für die Untersuchung nur Angebote mit vier oder fünf Sternen im M&M-Rating (VersicherungsJournal 23.8.2023). Um diese Bewertung zu erreichen, müssen laut Wirtschaftswoche bestimmte Kriterien erfüllt sein.

„Das versicherte Krankentagegeld muss beispielsweise bei Maßnahmen zur Wiedereingliederung geleistet werden und der Versicherer auf sein ordentliches Kündigungsrecht verzichten“, heißt es im Beitrag zum Vergleich.

Angaben zur Auswertung

Die Untersuchung basiert auf der Definition von zwei Modellkunden: eine Angestellte mit 35 und ein Arbeitnehmer mit 45 Jahren. Der Mann verdient im Jahr 84.000 Euro, die Frau 55.000 Euro. Beide Tarife sichern das jeweilige Einkommen nach sechs Wochen Lohnfortzahlung ab. Bei dem Mitarbeiter beträgt das die GKV-Leistung ergänzende Tagegeld 35 Euro, bei seiner jungen Kollegin 25 Euro.

Die Bewertung folgt dem Schulnotensystem: „sehr gut“ (18 bis elf Punkte), „gut“ (zehn bis fünf Punkte) und befriedigend (vier bis null Punkte).

Die Ergebnisse setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: Das M&M-Rating des Tarifs wird mit zwei Drittel und der Beitrag mit einem Drittel gewichtet. Eintritt in die Tagegeldversicherung ist für beide Musterkunden der 1. April 2024.

Die besten Tarife für die Angestellte

Die Frau kann unter acht „sehr guten“ Tarifen wählen. Am günstigsten für die Arbeitnehmerin sind zwei Angebote mit neun Euro: von der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG und der Continentale Krankenversicherung a.G. Beide Offerten erhielten aber nur eine „gute“ Bewertung.

Die teuerste Police legt die Allianz Private Krankenversicherungs-AG mit 23 Euro monatlich auf den Tisch. Die Gesellschaft erhielt im Vergleich als einzige Gesellschaft nur ein „befriedigend“ und landete auf dem letzten Platz. Ähnlich bescheiden schnitten die Münchener im Vorjahr ab (3.3.2023).

Folgende acht Gesellschaften liegen beim Vergleich der Tarife für die 35-Jährige auf den ersten Plätzen und erhielten eine „sehr gute“ Bewertung. Die Rangfolge orientiert sich normalerweise an der Gesamtpunktzahl, die aber dieses Jahr im Online-Beitrag fehlt:

Die besten Tarife für den Mann

Der 45-Jährige kann für seine Absicherung zwischen sieben Tarifen wählen, die im Rating die Note „sehr gut“ erhielten. Als bester Anbieter ging auch hier die DFV vom Platz. Der Beschäftigte zahlt für das Angebot einen Beitrag von 25,57 Euro im Monat. Das günstigste Anbot für den Musterkunden stammt von der Württembergischen mit 14 Euro.

Am teuersten ist auch hier, wie für die junge Kollegin, das Angebot der Allianz mit 45,99 Euro monatlich. Im Rating erhielten die Münchener wieder nur die Note „befriedigend“.

Folgende Gesellschaften erreichten die besten Bewertungen und liegen beim Vergleich der Tarife für den 45-Jährigen auf den ersten Plätzen, sortiert nach der Punktzahl im M&M-Rating:

DFV mit „KrankenGeld“ für 25,57 Euro im Monat (12 Punkte),

Inter mit „KTA 6“ für 23,38 Euro (12 Punkte),

Barmenia mit „T42+/80“ für 29,75 Euro (9 Punkte),

Concordia mit „KTG43“ für 28,91 Euro (9 Punkte),

Axa mit „KTGG 42-U/25“ für 40,92 Euro (9 Punkte),

Hallesche mit „Krankengeld.plus“ für 40,11 Euro (9 Punkte) und

Württembergische mit „KTZR“ für 14,00 Euro (6 Punkte).

Krankentagegeld: DKV mit höchsten Einnahmen vor der Generali

Aus Daten des „Branchenmonitors 2016-2021: Krankenversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH ergibt sich eine Rangliste nach gebuchten Bruttoprämien in der Krankentagegeld-Versicherung. Die aufgelisteten Akteure kamen 2021 auf fast 1,08 Milliarden Euro.

Die höchsten Einnahmen in diesem Segment erzielte die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit 167 Millionen Euro. In den dreistelligen Millionenbereich schaffte es ansonsten nur noch die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (13.9.2023). An dritter Stelle wird die Allianz aufgeführt.

Auf einen wichtigen Aspekt beim Krankentagegeld wies vor knapp zwei Jahren Versicherungsmakler Sven Hennig in seinem Blog hin. Er empfiehlt, dass privat versicherte Arbeitnehmer bei Bezug von Krankentagegeld einen Antrag auf Versicherungspflicht bei der Rentenversicherung stellen. Anderenfalls riskieren sie den Verlust von Sozialleistungen (2.3.2022).