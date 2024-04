Wirtschaftswoche: Das sind die besten Fondspolicen mit hoher Garantie

17.4.2024 – Im Auftrag des Wirtschaftsmagazins hat Morgen & Morgen nach den Verträgen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für zwei Beispielkunden gesucht. Laut dem Vergleich bieten Canada Life, Continentale, Hansemerkur, Europa und Allianz sowohl für eine 37-Jährige als auch einen 50-Jährigen „sehr gute“ Tarife.

Die Morgen & Morgen GmbH hat für die Wirtschaftswoche fondsgebundene Rentenversicherungen unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind im frei zugänglichen Onlinebeitrag „Die besten Fondsrenten“ veröffentlicht.

Für den Vergleich wurden zwei Beispielfälle betrachtet. Zum einen schließt eine 37-Jährige eine Vertrag über 30 Jahre ab. Sie zahlt pro Monat 250 Euro. Zum anderen wählt ein 50-Jähriger eine Police mit einer Laufzeit von zwölf Jahren. Sein Monatsbeitrag liegt bei 750 Euro.

Beitragsgarantie mindestens 80 Prozent

Beide Versicherungsnehmer entscheiden sich für eine Bruttobeitragsgarantie von mindestens 80 Prozent und die mittlere Chance-Risiko-Klasse 3. Ferner sollen Tarife berücksichtigt werden, bei denen im Todesfall das Vertragsguthaben fällig wird und zehn Jahre Rentengarantiezeit vorgesehen ist.

Der Bericht zeigt die Ergebnisse sowohl bei einer schlechten als auch bei einer mittleren Kapitalmarktentwicklung. Angegeben wird die mögliche Rente jedoch nur für einen mittleren Verlauf. Diese könne also besser, aber auch schlechter ausfallen, heißt es.

Canada Life mit dem besten Tarif für die 37-Jährige

Im Fall der 37-jährigen Musterkundin ermittelten die Analysten acht „sehr gute“ und vier „gute“ Policen. Ein Produkt wurde mit „befriedigend“ bewertet. Für drei Offerten reichte es nur zu der Note „ausreichend“.

Testsieger wurde die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, mit dem Tarif „Generation private plus“. Die garantierte Rente beträgt 172,67 Euro und die mögliche Rente bei mittlerer Kapitalentwicklung 715 Euro.

Ebenfalls mit der Höchstnote ausgezeichnet wurden (in der Reihenfolge der Bewertung):

Continentale mit dem besten Tarif für den 50-Jährigen

Für den 50-jährigen Beispielkunden ergab die Auswertung fünf „sehr gute“ und vier „gute“ Angebote. Außerdem erhielten vier Policen die Note „befriedigend“ und zwei die Note „ausreichend“.

An der Spitze liegt die Continentale mit dem Tarif „Rente Invest Garant RIG“. Die Analysten berechneten eine garantierte Rente in Höhe von 242,48 Euro und eine mögliche Rente bei mittlerer Kapitalentwicklung von 314 Euro.

Bestnoten gab es zudem für:

Canada Life („Generation private plus”; 179,31 Euro; 470 Euro),

Allianz („PrivatRente InvestFlex RF1U.GD“; 214,70 Euro; 320 Euro),

Hansemerkur („Vario Care Invest“; 214,92 Euro; 319 Euro) und

Europa („E-RIG “; 271,16 Euro; 284 Euro).

Weitere Untersuchungen

In der neuen Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. zu den Produktgebern in der privaten Rentenversicherung liegt die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. bei Fondspolicen ohne und mit Garantie an der Spitze.

Dahinter folgen LV 1871 und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (mit Garantie) beziehungsweise Volkswohl Bund und die Barmenia Lebensversicherung a.G. (ohne Garantie). Bei den Indexpolicen lautete die Reihenfolge Volkswohl Bund, Stuttgarter und Nürnberger Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 16.4.2024).

Die Lebensversicherer sehen vor allem für Fondspolicen ohne Garantien ein Absatzpotential für das Jahr 2024 (15.3.2024). Das zeigt die „Assekurata-Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2024“ (1.3.2024) der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH.