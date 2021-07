Wirecard: Chubb muss erst mal zahlen

9.7.2021 – Der D&O-Versicherer der Wirecard AG kann sich nicht auf einen Leistungsausschluss wegen einer arglistigen Täuschung bei Vertragsverlängerung berufen. Er muss zumindest vorläufig für die Rechtsverfolgungskosten von deren Chef Markus Braun aufkommen. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 7. Juli 2021 entschieden (7 U 19/21).

Die Wirecard AG war ein international tätiger Zahlungsdienstleister. Dem Unternehmen wird von der Staatsanwaltschaft München umfangreicher Betrug zur Last gelegt. Dabei geht es um eine Summe von annähernd zwei Milliarden Euro. Mit dem Fall ist unter anderem ein Untersuchungsausschuss des Bundestages befasst.

Der frühere Chef des Zahlungsdienstleisters, Markus Braun, sitzt seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem bandenmäßiger Betrug, Bilanzfälschung, Marktmanipulation sowie Verstöße gegen das Gesetz über den Wertpapierhandel vorgeworfen. Beim Landgericht München wird Braun zusammen mit seinem Ex-Unternehmen außerdem auf die Zahlung von Schadenersatz von über einer Millionen Euro in Anspruch genommen.

Vorwurf der arglistigen Täuschung

Der Manager bestreitet jegliche Verantwortung. Zur Abwehr der Schadenersatz-Forderung wollte er daher Leistungen des D&O-Versicherers des Unternehmens in Anspruch nehmen. Die wurden ihm von der Chubb European Group SE, Niederlassung für Deutschland jedoch vorenthalten.

Das Argument des Anbieters: Der Versicherte habe sich bei der Verlängerung des Vertrages angesichts der Situation, in der sich Wirecard zum damaligen Zeitpunkt befunden habe, einer arglistigen Täuschung schuldig gemacht.

Dieser Argumentation wollte sich weder das von den Anwälten des Wirecard-Chefs in erster Instanz angerufene Landgericht Frankfurt am Main, noch das von dem Versicherer in Berufung angerufene Oberlandesgericht der Stadt anschließen. Beide Gerichte halten die Deckungsklage für begründet.

Verweis auf die Versicherungsbedingungen

Ihr Urteil stützten die Richter unter anderem auf die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen. Hier heißt es unter Ziffer 7.1.3: „Im Zweifel über das Vorliegen einer wissentlichen Pflichtverletzung oder vorsätzlichen Pflichtverletzung wird der Versicherer Verteidigungskosten gewähren.

Dies gilt auch, wenn der Anspruch auf Schadensersatz oder das Verfahren auf eine Rechtsnorm gestützt wird, deren Voraussetzungen nur bei Vorsatz erfüllt sein können.

Steht das Vorliegen einer wissentlichen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung fest, entfällt der Versicherungsschutz. Als Feststellung gilt eine rechtskräftige Entscheidung oder ein Eingeständnis der versicherten Person, aus der/dem sich die Tatsachen ergeben, welche die wissentliche oder vorsätzliche Pflichtverletzung belegen.“

Existenzielle Bedeutung für den Versicherten

Diese Rechtsschutz-Verpflichtung zur Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter ist nach Ansicht der Richter des Frankfurter Oberlandesgerichts. für einen Versicherten von existenzieller Bedeutung.

„Denn macht ein Dritter in der Begründung eines vermeintlichen Haftpflichtanspruchs Tatsachen geltend, die eine wissentliche oder vorsätzliche Pflichtverletzung der versicherten Person beinhalteten, sieht sich der möglicherweise zu Unrecht bezichtigte Versicherte der Situation ausgesetzt, dass er im Falle einer Deckungsablehnung seitens des Versicherers ohne Rechtsschutz dastünde und auf einen langwierigen vorweggenommenen Deckungsprozess gegen den Versicherer angewiesen wäre.“

Noch fehlt eine Rechtskräftige gerichtliche Entscheidung fehlt

An einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung, aus der sich Umstände ergäben, welche die vorsätzliche Pflichtverletzung des Wirecard-Chefs belegten, fehle es derzeit jedoch. Es läge auch kein Eingeständnis des Wirecard-Managers vor, aus der sich Tatsachen ergeben, die eine wissentliche oder vorsätzliche Pflichtverletzung belegen.

Der D&O-Versicherer könne sich angesichts seines sehr weitreichenden Leistungsversprechens folglich zumindest bis zum Vorliegen einer solchen Entscheidung nicht auf eine Versagung des Versicherungsschutzes wegen arglistiger Täuschung berufen. Die im Eilverfahren ergangene Entscheidung des Oberlandesgerichts ist nicht anfechtbar.