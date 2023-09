Wieso ein Versicherer einer Kundin 34.000 Euro zurückzahlen muss

12.9.2023 – Nach der Übernahme zweier Versicherungsverträge forderte die neue Inhaberin deren Rückabwicklung, was der Versicherer ablehnte. Nach einer Klageabweisung in erster Instanz zog die Versicherungsnehmerin erneut vor Gericht. Das Oberlandesgericht Köln entschied, dass der Versicherer aufgrund fehlerhafter Widerspruchsbelehrungen zahlen muss.

Eine Versicherungsnehmerin hatte die Rechte für eine vom vormaligen Policeninhaber im Jahr 2000 abgeschlossene fondsgebundene Lebensversicherung sowie eine 1999 ebenfalls von diesem abgeschlossene kapitalbildende Rentenversicherung übernommen.

Rückabwicklung wegen Widerruf

Anschließend forderte die Klägerin vom Versicherer die Rückabwicklung der beiden Verträge. Dieses lehnte er ab. Daraufhin zog sie vor das Landesgericht Köln – und verlor dort. Die Klage wurde am 10. August 2022 (26 O 419/21) abgewiesen.

Laut dem Gericht sei sie, die das abgetretene Recht ausübe, über das Widerspruchsrecht ordnungsgemäß belehrt worden. Das sah die Kundin nicht so und ging in Berufung. Diesmal mit mehr Erfolg.

Widerspruchsbelehrungen waren fehlerhaft

Das Oberlandesgericht der Stadt urteilte am 24. Februar 2023 (20 U 371/22), dass der Versicherer 33.964,33 Euro plus Zinsen in Höhe von fünf Prozent über dem Basiszinssatz seit dem 15. Dezember 2021 zu zahlen habe.

Nach der ständigen Senatsrechtsprechung gelten beide Widerspruchsbelehrungen als fehlerhaft, da nicht über die Form des Widerspruchs belehrt worden sei, so das Gericht. „Der Hinweis auf die von Gesetzes wegen erforderliche Form des Widerspruchs fehlt“, heißt es zur Urteilsbegründung.

Moniert wurde, dass der Text so interpretierbar sei, dass ein formloser Widerspruch als genügend wahrgenommen werden könne. Dass also eine konkrete Form für eben diesen zu verwenden sei, gehe wiederum nicht aus der Belehrung hervor.

„Enthält die Widerspruchsbelehrung – wie hier – keinen Hinweis auf die nach § 5a Abs. 1 Satz 1 VVG in der ab 1. August 2001 gültigen Fassung erforderliche, aber auch ausreichende Textform des Widerspruchs, bleibt der Versicherungsnehmer im Unklaren darüber, in welcher Form er die Widerspruchserklärung abzugeben“, heißt es im Urteil. Die Revision wird nicht zugelassen.

Rückabwicklungs-Ersuchen endet häufig vor Gericht

Deutsche Gerichte müssen sich häufiger mit Widerrufs-Ersuchen befassen. So stellte das Landgericht Flensburg klar, dass eine Rückabwicklung rein aus finanzieller Begehrlichkeit nicht zulässig sei (VersicherungsJournal 21.4.2023).

Häufig wird bei dem Ersuchen auf Formfehler geschaut. So versuchte beispielsweise eine Frau ihren Rückabwicklung damit zu begründen, dass in der Belehrung das Wort „Schriftform“ statt „Textform“ verwendet worden war (16.2.2023). Ein anderer Kläger bestand auf einem unbegrenzten Widerrufsrecht, weil ein Wort fehlte (12.4.2023).