Wie viele Gebäude ohne Elementarschadendeckung dastehen

29.4.2019 – Nur 43 Prozent der Wohngebäude in Deutschland sind aktuell laut GDV gegen erweiterte Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung versichert. In Bremen, Niedersachsen und Hamburg besitzt sogar nicht einmal jedes vierte Haus Versicherungsschutz. In Baden-Württemberg sind es hingegen 94 Prozent.

WERBUNG

Bundesweit besitzt mit 43 Prozent deutlich weniger als die Hälfte der Wohngebäude Versicherungsschutz gegen Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung (Stand März 2019). Dies geht aus der neuesten Schätzung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor.

Große Unterschiede

Die Anbündelungsquoten weichen auf Ebene der einzelnen Bundesländer betrachtet deutlich voneinander ab. Spitzenreiter ist und bleibt Baden-Württemberg, wo die Elementarschadendeckung bis Mitte der 1990er-Jahre eine Pflichtversicherung war. Die Quote liegt hier unverändert bei 94 Prozent.

In vier weiteren Ländern (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen) beträgt die Quote mittlerweile immerhin mehr als 40 Prozent. Knapp unter dieser Marke liegt Hessen. Schlusslichter sind Bremen mit 21, Niedersachsen mit 22 und Hamburg mit 24 Prozent.

Zuwächse

Den größten Zuwachs – und zwar um satte sieben Prozentpunkte auf 32 Prozent – gab es auf Jahressicht gemessen im Saarland. In Schleswig-Holstein erhöhte sich die Quote um vier Prozentpunkte (auf 27 Prozent), in Hamburg um drei Punkte auf 24 Prozent. Keine Steigerung gab es lediglich in Baden-Württemberg und in Sachsen.

Im Vergleich zu 2011 ging es mit Ausnahme des „Sonderfalls“ Baden-Württemberg in allen Bundesländern um zwischen fünf Prozentpunkte in Mecklenburg-Vorpommern und 20 Prozentpunkte im Saarland aufwärts. Im letztgenannten Bundesland hat sich die Anbündelungsquote sogar fast verdreifacht. In Hamburg wie auch in Bremen sind aktuell in etwa doppelt so viele Wohngebäude mit einer erweiterten Elementarschadendeckung abgesichert als noch vor acht Jahren.

Falsche Einschätzung

„Viele Eigentümer unterschätzen die Gefahr starker Regenfälle für ihr Haus. Oder sie schätzen den Umfang ihrer Wohngebäudeversicherung falsch ein“, ließ der GDV anlässlich der Veröffentlichung der neuen Zahlen verlauten.

Denn in vielen älteren Police seien oft nur die Naturgefahren Sturm oder Hagel versichert, nicht jedoch Starkregen und Hochwasser. Diesen Verträgen fehle der Zusatzbaustein Naturgefahren-Versicherung beziehungsweise erweiterte Elementarschaden-Versicherung.

„Hausbesitzer sind gut beraten, ihr Wohneigentum gegen alle Wetterrisiken abzusichern“, rät GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler. Denn Überschwemmungen könnten ganze Häuser zerstören. Im Ernstfall übernehme dann die Versicherung die finanziellen Folgen für den Neuaufbau.

Bereits im Vorjahr hatte der Verband erläutert, dass mehr als 99 Prozent der Gebäude in Deutschland problemlos versicherbar seien. Die verbleibenden, besonders gefährdeten Häuser könnten fast alle mit Selbstbehalten oder nach individuellen baulichen Schutzmaßnahmen versichert werden (VersicherungsJournal 27.4.2018).

Kleine Schritte

Bundesweit ist die Quote zuletzt nur um zwei Prozentpunkte gestiegen – auch wenn der Zuwachs damit doppelt so stark ausfiel wie im Jahr davor. Hier wird deutlich, dass die Branche nur langsam vorankommt, was die Anbündelung von erweiterten Elementarschaden-Deckungen an Wohngebäudepolicen betrifft.

Offenbar fruchten die Informationskampagnen in vielen Bundesländern nur bedingt. Mögliche Gründe hierfür liefert eine Studie der Gothaer Allgemeine Versicherung AG aus dem vergangenen Winter. Die Kölner haben dafür das Meinungsforschungs-Institut Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH 1.011 Hausbesitzer ab 18 Jahren online befragen lassen.

Dabei kam heraus, dass viele Menschen Schäden durch erweiterte Naturgefahren wie etwa Überschwemmung, Starkregen, Hochwasser für sich selbst nicht fürchten. Selbst wer diese Risiken für das eigene Heim für wahrscheinlich hält, versichert sich oft nicht dagegen (VersicherungsJournal 21.11.2018).