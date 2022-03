Wie der Ukraine-Krieg die Absicherung von Gewerbekunden verändert

9.3.2022 – Großmakler zeichnen für ihre gewerbliche Klientel ein düsteres Bild. Aufgrund der internationalen Sanktionen müssen Firmenkunden ihre Risiken neu bewerten und Deckungen nachjustieren. Kriegsausschlüsse in Sparten wie etwa Transport oder Ertragsausfall-Versicherung sehen die Vermittler sehr kritisch. Neue Brisanz wird in der Managerhaftpflicht erwartet.

Der Krieg in der Ukraine zieht viele Konsequenzen nach sich, die in den ersten Tagen der Auseinandersetzungen mit Waffengewalt so noch nicht absehbar waren. Sicher ist, die Versicherungswirtschaft und vor allem ihre gewerbliche Klientel ist deutlich stärker betroffen als Ende Februar vermutet.

Diverse Effekte auf Geschäftsbeziehungen, Lieferketten und Absicherung entfalten ihre negativen Konsequenzen erst im Zuge der internationalen Sanktionen, wie Vertreter von Industrie-Versicherungsmakler eindrücklich unterstreichen.

Vereinbarung von Kriegsausschlüssen wird zum Problem

Hartmuth Kremer-Jensen (Bild: Aon)

Am 25. Februar erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) noch: „Der Krieg in der Ukraine hat für die deutschen Versicherer nur geringe direkte wirtschaftliche Auswirkungen.“ (VersicherungsJournal 25.2.2022). Der russische Markt sei isoliert, zusätzlich gebe es in der Kredit- und Cyberversicherung die Vereinbarung von Kriegsausschlüssen.

Diese Aussage kommt bei den international aktiven Großmaklern hierzulande nicht gut an. Einige fühlen sich sogar an den Umgang der Versicherer mit den Betriebsschließungs-Versicherungen in der Pandemie erinnert (17.6.2021).

Denn folgt man der Argumentation von Kriegsausschlüssen in den Bedingungen der Verträge, bliebe das Risiko allein beim Kunden. Hartmuth Kremer-Jensen, Deputy CEO und Chief Broking Officer bei Aon Deutschland, bezeichnete das gegenüber dem „Versicherungsmonitor“ als „einen Hammer“.

Der Krieg ändert die Vertragsbeziehungen

„Dass eine kriegerische Auseinandersetzung, wie wir sie jetzt in Europa erleben müssen, wirtschaftliche Konsequenzen und eine fundamentale Änderung der Voraussetzungen einer Vertragsbeziehung mit sich bringt, ist aus unserer Sicht unumgänglich“, fasst die GGW Holding GmbH die aktuelle Situation zusammen.

Nach Einschätzung der Deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH, dem Industrie-Versicherungsmakler der Ecclesia-Gruppe (19.11.2020), Leue & Nill GmbH + Co. KG sowie der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) wird der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben. Und viele Unternehmen werden das zu spüren bekommen.

Sanktionen betreffen Versicherungsschutz

Das betrifft alle Firmen aus Branchen, „die in mindestens einem der beteiligten Länder investiert oder unternehmerisch engagiert sind, über mehr oder weniger enge Handelsbeziehungen verfügen, Lieferungen und Leistungen beziehen, auf Rohstofflieferungen angewiesen sind oder Beteiligungen von russischen Unternehmen und Personen enthalten“, erklärt Enrico Franz, Chief Digital Officer bei Leue & Nill.

„Es geht hier vor allem um neue Hürden beim Exportgeschäft. So ist etwa der Versicherungsschutz im Rahmen der Warentransport-Versicherung nicht mehr selbstverständig und muss individuell geprüft werden. Eine dringende Empfehlung ist deshalb, die Sanktionslisten zu allen Geschäftspartnern streng zu verfolgen“, rät Michael Hirz, Vorstand von MRH Trowe.

Denn laut der Ecclesia-Tochter Deas wirken sich die Sanktionen insbesondere auf die Frage nach dem Versicherungsschutz aus.

„So hat die EU beispielsweise Ausfuhrbeschränkungen oder -verbote für sogenannte Dual-Use-Produkte (militärisch und zivil nutzbar), für Produkte, die in der Luft- und Raumfahrt, in der Verteidigung oder in der Ölraffination eingesetzt werden sowie für den Finanzsektor verhängt“, führt der Industrie-Versicherungsmakler der Ecclesia aus.

Es geht hier vor allem um neue Hürden beim Exportgeschäft. Michael Hirz, Vorstand von MRH Trowe

Was für Transportversicherungen gilt

Kriegsrisiken bei Transporten über Land seien „ohnehin meist ausgeschlossen“, betont MRH-Trowe-Vorstand Hirz. Anders sehe es bei der Absicherung in der Luft und auf See aus. „War diese zunächst mitversichert, haben bereits viele Versicherer den Schutz auf See gekündigt oder planen dies“, so der Manager.

Bei Einschätzungen zur Transportversicherung verweist Ecclesia auf den unternehmenseigenen Spezial-Versicherungsmakler Schunck Group GmbH & Co. KG (17.9.2020). In dieser Sparte sei beispielsweise zu beachten, dass bereits begonnene Transporte nach wie vor unter Versicherungsschutz stünden.

„Der Kriegsausschluss gilt auch nicht für Luft- und Seetransporte, da hier das Risiko immer das einzelne Flugzeug oder Schiff bildet und somit unkalkulierbare Kumulrisiken, die die Versicherer über die Klausel ausschließen wollen, nicht gegeben sind“, unterstreicht Ecclesia.

Der Kriegsausschluss gilt auch nicht für Luft- und Seetransporte, da hier das Risiko immer das einzelne Flugzeug oder Schiff bildet. Spezial-Versicherungsmakler Schunck der Ecclesia-Gruppe

Konsequenzen für Firmen aus Transport, Automobil und Handel

Die Auswirkungen wie der drastische Anstieg der Energiekosten, die Erschwernisse im Transportbereich, die Auswirkungen der Sanktionen: Das alles wirke branchenunabhängig auf das Gros der Unternehmen in teils unterschiedlicher Intensität, so Franz von Leue & Nill.

Der wesentliche Unterschied liege in der Länge der Zeitspanne von Kriegsbeginn bis zu spürbaren Wirkungen im eigenen Unternehmen, mit Bezug auf die Lieferketten, oder die Veränderung auf die Einkaufspreise.

„Die Transportbranche, die Automobilindustrie und Handelsunternehmen sind gleich zu Beginn des Krieges betroffen gewesen, andere Branchen hatten oder haben etwas mehr Zeit, sich auf die Auswirkungen für Ihr Unternehmen vorzubereiten“, so Franz.

Kreditversicherung: Jeder Forderungsausfall muss geprüft werden

In der Sparte Kreditversicherung sind nach Angaben der Ecclesia-Tochter Deas aktuell insbesondere Produzenten von Verbrauchsgütern, Logistiker, Agrarhändler als Exporteure sowie Importeure von Energie und Rohstoffen betroffen. „Ob Forderungsausfälle in der Kreditversicherung versichert sind, muss in jedem Einzelfall geprüft werden“, so der Industrie-Versicherungsmakler.

Ausfälle aufgrund von Kriegshandlungen seien in vielen Versicherungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. „Oftmals bezieht sich die ‚Kriegsausschlussklausel‘ nur auf Konflikte zwischen den Großmächten USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China“, betont die Ecclesia-Tochter. Ein Szenario, das sich niemand vorstellen will.

Heftig diskutiert wird in der Branche der Kriegsausschluss in der gewerblichen Cyberversicherung. „Vereinzelte Versicherer haben bereits angekündigt, dass sie die Kriegsausschlussklausel im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg grundsätzlich für anwendbar halten“, erklärt Dennis Wrana, Product Manager Cyber bei der digitalen Versicherungsplattform der Finlex GmbH.

Oftmals bezieht sich die ‚Kriegsausschlussklausel‘ nur auf Konflikte zwischen den Großmächten USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China. Industrie-Versicherungsmakler Deas der Ecclesia-Gruppe

Neue Brisanz für Managerhaftpflicht

Für Sach- und Ertragsausfall-Versicherungen weist MRH-Trowe-Vorstand Hirz darauf hin, dass hier nicht nur Mandanten betroffen sind, die aus Deutschland heraus agieren. Gemeint sind Firmen, die entweder eigene Betriebsaktivitäten und maßgebliche Abhängigkeiten zu Zuliefern oder Abnehmern in Europa, europanah oder in Bezug auf Russland haben.

Neue Brisanz sieht der Manager im Bereich der D&O-Versicherung, was das Thema Gesetzes- und Regeltreue (Compliance) angeht. „Aufgrund der verhängten Sanktionen sind Verstöße wahrscheinlicher denn je. Das beginnt bei Reisen der Geschäftsleitung bis hin zu unzureichender Gewährleistung einer sicheren Lieferkette“, führt Hirz aus.

Prüfung von Sanktionen werden zur Pflichtaufgabe

Ecclesia-Tochter Deas rät den Firmenkunden in der aktuellen Situation dazu, „sich sehr genau über die Sanktionen zu informieren und entsprechende Due-Diligence-Prüfungen für die Geschäftspartner vorzuhalten“. Am Ende sei es von größter Bedeutung, jeden Einzelfall genau zu prüfen.

Zur Erstellung eines Krisen- und Notfallplans, der Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche im Unternehmen in der Krise klärt, rät Leue & Nill. Zusätzlich sollten die Firmenkunden gemeinsam mit ihrem Vermittler „eine aktuelle Neubewertung von Risiken durchführen“ und „die vorhandenen Verträge auf Deckungsein- und -ausschlüsse prüfen“ sowie notwendige Anpassungen vornehmen.

Hirz von MRH-Trowe warnt ausdrücklich vor Risiken für das Lieferketten- und Haftungsmanagement (Sanktionen) sowie der individuellen Absicherung der Kunden. Seine Einschätzung für die nähere Zukunft ist pessimistisch.

„Es ist zu befürchten, dass es in Deutschland zu einer Reihe von Insolvenzen wegen unterbrochener Handelsbeziehungen kommt. Erschwerend kommt der Ausfall der Hermes-Bürgschaften hinzu. Es gibt staatliche Hilfen für durch die Sanktionen betroffenen Unternehmen, allerdings nicht bezogen auf Gewinnausfall. Umsichtige und realistische Finanzplanung sind der Schlüssel“, so der Vorstand.