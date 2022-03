Widerrufsrecht: Welche Gerichte auf Verbraucherseite stehen

17.3.2022

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) hat Gerichte identifiziert, die in punkto Widerruf einer Lebens- oder Rentenversicherung aufgrund fehlerhafter Belehrung verbraucherfreundlich urteilen. Das Widerrufsrecht ist ein Thema, das Vermittler, Endkunden und Versicherer unter verschiedenen Aspekten immer wieder umtreibt (VersicherungsJournal Archiv).

Die norddeutschen Verbraucherschützer haben nach eigenen Angaben in einer Stichprobe 70 Gerichtsentscheidungen zur Verwirkung des Widerspruchsrechts ausgewertet. „Einige Gerichte in Deutschland entscheiden in diesen Fällen auffällig oft zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher“, lässt sich Christian Biernoth von der VZHH dazu zitieren.

Endkunden können vor dem zuständigen Gericht an ihrem Wohnort oder am Unternehmenssitz des jeweiligen Versicherers klagen. Schlechte Karten hätten die Betroffenen vor dem Richtertisch in Hamburg, München oder Brandenburg. Verbraucherfreundlicher legten die Oberlandesgerichte in Dresden, Karlsruhe, Oldenburg, Stuttgart oder Koblenz die Verwirkung des Widerrufs aus, so die VZHH.

Auch der Bundesgerichtshof hat sich schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt, wie die Urteile mit den Aktenzeichen IV ZR 76/11 (8.5.2014), IV ZR 384/14 (30.7.2015), IV ZR 448/14 (15.7.2016) und IV ZB 9/19 belegen.