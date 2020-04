Wer zahlt für den Schaden beim Entladen eines Fahrzeugs?

20.4.2020 – Eine Frau hatte bei einem Umzug auf einer Hebebühne eines Transporters gestanden und dabei ein Reklameschild beschädigt. Sie hat keine Möglichkeit, ihren Privathaftpflicht-Versicherer in Anspruch zu nehmen. Zuständig ist vielmehr der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Fahrzeughalters. Das hat das Landgericht Wuppertal mit Urteil vom 14. November 2019 entschieden (9 S 125/19).

Die Klägerin hatte sich für einen Umzug einen Transporter gemietet. Auf dessen Ladebordwand stehend, wollte sie eine Leiter entladen. Mit der beschädigte sie ein in den Luftraum ragendes Reklameschild.

Der Privathaftpflicht-Versicherer lehnt die Schadenregulierung ab

Den dadurch entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.300 Euro netto wollte sie durch ihren Privathaftpflicht-Versicherer regulieren lassen. Der lehnte es jedoch ab, für die Versicherte einzuspringen.

Zur Begründung berief sich die Gesellschaft auf den Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen. Denn danach seien Schäden, die durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs verursacht werden, nicht Gegenstand der Versicherung. Zuständig sei vielmehr der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Fahrzeughalters.

Dem hielt die Frau entgegen, dass es sich einem vernünftig denkenden Versicherungsnehmer nicht erschließe, dass derartige Schäden nicht im Rahmen einer Privathaftpflicht-Versicherung versichert seien sollen.

Ihres Erachtens sollen nämlich mit der sogenannten Benzinklausel nur solche Schäden aus dem Anwendungsbereich der privaten Haftpflichtversicherung ausgenommen werden, die typischerweise dem Versicherungsschutz der Kfz-Haftpflicht unterfallen. In ihrem Fall habe sich aber das Gebrauchsrisiko des Fahrzeugs nicht verwirklicht.

Versicherte unterlag in zwei Instanzen

Dieser Argumentation schlossen sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Solingen noch das von der Versicherten in Berufung angerufene Wuppertaler Landgericht an. Die Richter hielten die von der Frau gegen ihren Privathaftpflicht-Versicherer eingereichte Klage für unbegründet.

Nach ihrer Überzeugung wurde der Schaden an dem Reklameschild beim nicht versicherten Gebrauch des Transporters verursacht. Das Fahrzeug habe zwar gestanden, als die Klägerin die Leiter entladen wollte. Dieser Vorgang habe jedoch in einem inneren Zusammenhang des Wagens mit seiner Funktion als Verkehrs- und Transportmittel gestanden.

Denn die Frau habe sich zum Zeitpunkt der Schadenverursachung auf der Hebebühne des Transporters befunden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gehöre ein Entladevorgang immer dann zum Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, solange es oder seine an und auf ihm befindlichen Vorrichtungen dabei beteiligt seien. Das sei in der entschiedenen Sache der Fall gewesen. Die Richter ließen keine Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zu.