Wer die Transporte der Corona-Impfstoffe versichert

1.12.2020 – Die Hersteller sind auf einem guten Weg, was die Zulassungsverfahren für ihre Vakzine angeht. Auslieferung und Verteilung dürfte die Logistikbranche vor diverse Herausforderungen stellen. Auch die Transportversicherer bereiten sich vor. Kravag und Helvetia nennen Risikoszenarien, Absicherungsvarianten und offene Fragen, vor denen die Gesellschaften jetzt stehen.

Nachdem das Mainzer Unternehmen Biontec SE und der US-Konzern Pfizer Inc einen Durchbruch für ihren Corona-Impfstoff meldeten, läuft die logistische Planung an. Verschiedene Vakzine mehrerer Hersteller müssen zugelassen, transportiert und verteilt werden. Und das dürfte eine strategische Mammutaufgabe für alle Beteiligten werden.

Die Zulassungen, normalerweise ein aufwändiger und zeitraubender Prozess, erscheint dabei fast als geringe Hürde. Biontec und Pfizer reichten in den Vereinigten Staaten Ende November bereits einen Antrag auf Notfallzulassung ein.

In Deutschland ist das Verfahren für die Aufnahme eines Impfstoffes in den Regelleistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) klar definiert.

Seit dem 1. April 2007 sind Schutzimpfungen Bestandteil dieser Aufstellung. Voraussetzung für die Aufnahme in den GKV-Katalog ist eine Empfehlung der beim Robert-Koch-Institut (RKI) ansässigen Ständigen Impfkommission (Stiko) (VersicherungsJournal 10.11.2020).

Bundeskriminalamt warnt vor Gefährdungslage

Befürchtungen wecken dagegen Meldungen des Bundeskriminalamtes (BKA). Die Behörde geht von einer „abstrakten Gefährdung“ für Impfstoffhersteller, aber auch für Impfzentren sowie die Transport- und Lagerstätten aus, heißt es nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR in einem vertraulichen Papier.

Laut Spiegel.de hat das Bundesgesundheits-Ministerium (BGM) bereits die Bundeswehr um logistische Hilfe bei der Vorbereitung der bundesweiten Impfungen gebeten. Konkret geht es um Amtshilfe bei der sicheren Zwischenlagerung der Impfstoffe und Unterstützung bei der Verteilung an Impfzentren in verschiedenen Bundesländern.

Für Logistiker und Transportversicherer dürfte die Auslieferung als auch die Absicherung der Ware ein Abenteuer werden. Bei der Tochter der Deutsche Post DHL Group, DHL, geht man von etwa zehn Milliarden Impfstoff-Dosen aus, die weltweit innerhalb von 1,5 bis zwei Jahren weltweit verteilt werden müssen.

Man rechnet hier nach Angaben der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland mit der Verteilung von 200.000 Paletten, die an ihre jeweiligen Ziele gebracht werden müssen. Ein Drittel davon könnte auf die Vakzine von Biontec entfallen. „Da diese Impfdosen ultragekühlt werden müssen, ist die Logistik eine besondere Herausforderung“, unterstreicht die Helvetia.

Kravag benennt diverse Transportrisiken

Fragen zur Absicherung stellte im November der Transportversicherer und Tochter des R+V-Konzerns Kravag in einer Pressemitteilung. Als Risiken zählte das Unternehmen neben Unfall und Diebstahl auch die Unterbrechung der Kühlkette auf.

Voraussetzung für die Absicherung der Transporte sind laut der Gesellschaft entsprechende Sicherheitsmaßnahmen wie GPS-Tracking und Sensoren. Auch das Planen der Auslieferungsrouten ist wichtig, da davon abhängt, ob Zwischenlager benötigt werden.

Unklar ist bisher, ob die Transporte zum Beispiel, wie die Meldung des BKA nahelegt, von Polizeifahrzeugen oder Sicherheitsdiensten bewacht werden sollen und müssen.

Wer schließt den Versicherungsvertrag ab?

Problematisch für die Versicherer dürfte die Höhe der Werte während des Auslieferungsprozesses und der eventuellen Zwischenlagerung sein. Wie wird für diese medizinische Ware die entsprechende Versicherungssumme berechnet? Entscheidend ist dafür, wer als Versicherungsnehmer fungiert.

„Letztlich haben wir zwei Absicherungsebenen. Zum einen die des Logistikers, der seine Haftung im Rahmen der gesetzlichen Haftung für die Dauer der Obhut zu versichern hat – bei internationalen Transporten im Rahmen einschlägiger Konventionen. Die andere Ebene ist die des Auftraggebers, der ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dass das Transportgut unbeschadet das Ziel erreicht“, erklärt dazu Torben Siegmund, Abteilungsleiter Transport bei der Kravag, auf Nachfrage.

Versicherungsnehmer könnten in Abhängigkeit von der gewählten Lieferkondition sowohl der Empfänger, als auch der Absender sein – bei geteiltem Risiko auch beide Parteien. „Wer das Risiko trägt, wird zwischen Verkäufer und Käufer vereinbart“, so der Manager.

Konzentration der Werte bei Lagerung

Experten gehen davon aus, dass die Haftungsszenarien im reinen Transportbereich überschaubar bleiben. Problematisch werde es aber, wenn die beauftragten Logistiker auch die Lagerung der Impfstoffe und damit eine dem Lagerwert entsprechende Haftung übernehmen.

„Es wird bei den jeweiligen Verteilzentren zu einer Wertkonzentration im Lagerbereich kommen. Lagerrisiken zum Beispiel am Produktionsstandort können auch über Sach versichert werden. Dort haben die Versicherer eine höhere Zeichnungskapazität als in Transport“, erklärt die Helvetia.

Bei der Absicherung des Auftraggebers und/oder des Empfängers geht auch die Kravag „je nach Wert des Impfstoffes, der Größe der Transporteinheit und des Logistikablaufs von ‚enormen Werten‘ aus“, die die Assekuranz hier schultern muss.

Beide Gesellschaften, Kravag und Helvetia, schließen aufgrund der vermutlichen Höhe der Versicherungssumme bei Zwischenstopps und damit verbundener Lagerung eine Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen nicht aus, um die möglichen finanziellen Risiken zu tragen.

Jede Partei will ihre Risiken versichern

Michael Jeinsen (Bild: Picasa)

Zentral bei der Bestimmung der Versicherungssumme ist, wer den Vertrag unterzeichnet. Denn jeder Kunde habe ja nur das eine Interesse, seine speziellen Bedrohungen abgesichert zu sehen, wie Michael Jeinsen, Spezialmakler für Apotheker, ausführt.

„Sind es die Hersteller, wären es die Rohstoffwerte, die Herstellungskosten und der Gewinn.

Wären es die Transportunternehmen, wäre es der Einkaufspreis des Warenwertes.

Sind es die Regierungen, hätten sie neben den Anschaffungskosten, also dem Verkaufspreis, vor allem auch die Kosten einer ‚Betriebsunterbrechung‘ im Auge. Also Kosten, die entstehen, wenn wochenlang nicht geimpft werden kann“, so Jeinsen.

Beim Vakzin von Biontec und Pfizer stellt die Kühlung eine besondere Herausforderung dar. Die Helvetia gilt, was die Absicherung der Kühlketten bei medizinischen Lieferungen angeht, als einer der Spezialisten unter den Transportversicherern.

Kühlkette muss extra versichert werden

„Die normalen Versicherungs-Bedingungen beinhalten einen Ausschluss für inneren Verderb. Dieser muss also für solche Warenarten (temperaturgeführte Güter) extra mitversichert werden. Dies kann man über eine spezielle Klausel wieder einschließen“, so das Unternehmen auf Nachfrage.

Für den Transport und Lagerung des Biontec-Impfstoffs benötige man spezielle Ultratief-Kühlschränke beziehungsweise aktiv gekühlte Container.

„Es muss dann alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und funktionieren. Das dies nun nicht im Sommer bei plus 40 Grad geschieht, ist sicherlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite entstehen nun Impfzentren in Sporthallen. Die dortige Lagerung und Aufbewahrung muss ebenfalls sichergestellt werden. Sie birgt Risiken wie Einbruchdiebstahl oder Unterbrechung der Kühlung“, so die Helvetia.

Das Unternehmen betont aber, dass diese Gefahren nicht mehr in die Verantwortung des Transportversicherers fallen, da diese Risiken mit der Ablieferung endeten.

Transportversicherer können Risiken stemmen

Nach den geschilderten Hürden und Gefahrenquellen, stellt sich auch die Frage, welche Gesellschaften die Absicherung der Corona-Impfstoffe stemmen können. Der Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) führte 2019 in seiner Statistik zu „Schaden- und Unfallversicherung: Transport und Luftfahrt“ 84 Unternehmen an, die in diesem Bereich tätig sind.

Die zehn größten Gesellschaften, die dem GDV angeschlossen sind, zeichnen nach Angaben der Kravag rund 70 Prozent der deutschen Erstversicherungs-Prämien in der Transportversicherung. 2019 belegte die Tochter des R+V Konzerns Platz drei. Einen Überblick über 36 Anbieter stellt der Verband hier zur Verfügung.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass die großen Transportversicherer Deutschlands die anstehenden Risiken stemmen werden können“, so die Kravag auf die Frage nach dem finanziellen Rückgrat der Gesellschaften.

Versicherungsmakler Jeinsen sieht bei dem logistischen Großprojekt die Versicherungsbranche in der Pflicht. „Es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Großaufgabe, von der alle Versicherer profitieren werden, wenn sie denn gelingt.“