Wenn trotz geklärter Haftung ein Anwalt beauftragt wird

12.11.2018 – Der bloße Umstand, dass nach einem Verkehrsunfall die Haftungsfrage unumstritten ist, ist kein ausreichendes Indiz dafür, dass es überflüssig ist, wenn der Geschädigte einen Rechtsanwalt mit der Angelegenheit beauftragt. Das hat das Amtsgericht Bielefeld mit Urteil vom 3. Mai 2017 entschieden (411 C 37/17).

Geklagt hatte ein Autohaus, dessen Vorführwagen bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden ist. Zwischen den Beteiligten herrschte Einigkeit darüber, dass der Unfallgegner allein für den Unfall verantwortlich war. Das wurde auch von dessen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer nicht in Zweifel gezogen.

Streit um Erstattung der Anwaltskosten

Das Autohaus beauftragte dennoch einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen. Der Jurist präsentierte dem gegnerischen Versicherer nach Abschluss des Falls seine Gebührenrechnung.

Diese wollte der Versicherer jedoch nicht ausgleichen. Denn angesichts der eindeutigen Haftungsfrage sei es überflüssig gewesen, einen Anwalt zu beauftragen. Das Autohaus verfüge außerdem über rechtskundige Mitarbeiter. Es habe seine Ansprüche daher selbst geltend machen können.

Unzumutbares Verlangen

Dieser Argumentation wollte sich das mit dem Fall befasste Bielefelder Amtsgericht nicht anschließen. Es gab der Klage des Autohauses auf Erstattung der Anwaltskosten statt.

Nach Ansicht des Gerichts ist bei Verkehrsunfällen nur dann davon auszugehen, dass die Beauftragung eines Rechtsanwalts überflüssig ist, „wenn der Versicherer des Unfallverursachers seine Ersatzpflicht in Höhe des geschuldeten Betrags bereits anerkannt hat oder an seiner Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit in Höhe des tatsächlich geschuldeten Betrags keinerlei Zweifel bestehen“.

Der bloße Umstand, dass die Haftung dem Grunde nach unstreitig sei, reiche nicht aus, um einem Geschädigten zu verwehren, die Gebühren eines von ihm beauftragten Rechtsanwalts zu übernehmen.

Drohende Nichtgeltendmachung

Das Gericht brachte an, dass die Rechtsprechung zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in Verkehrsunfallsachen ständigen Wechsel und neuen Wendungen unterworfen sei. Daher berechtige nahezu jeder Verkehrsunfall dazu, sich anwaltlicher Hilfe zu bedienen.

Andernfalls würde die versehentliche Nichtgeltendmachung von Ansprüchen drohen. Das aber könne einem Geschädigten nicht zugemutet werden. Zumal es der Lebenserfahrung widerspreche, dass ein Versicherer einen Geschädigten von sich aus auf alle möglichen Ansprüche hinweise.

Die Tatsache, dass die Klägerin über juristisch geschultes Personal verfügt, ist nach Auffassung des Bielefelder Amtsgerichts ebenfalls unerheblich. Denn die Abwicklung von Schäden nach Verkehrsunfällen gehöre nicht zur Kerntätigkeit der Mitarbeiter eines Autohauses. Das Urteil ist rechtskräftig.