Wenn man den BU-Schutz als Ausgabenabsicherung versteht

29.5.2018 – Die Berufsunfähigkeits-Versicherung hat es schwer beim Kunden. Ein Problem ist, dass er in ein enges finanzielles Korsett gesteckt wird. Hinzu kommt, dass der Bedarf des Kunden oft nicht richtig ermittelt wird. Denn der Kunde hat meist mehrere Bedarfe und diese sind ungleich gewichtet und von unterschiedlicher Dauer. Hier hilft nur, Lösungen individuell anzupassen – dem Kunden wie auch im Sinne der Bestandspflege, schreibt Makler Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

Wörter sind selten eindeutig und oft werden sie so lange falsch verwendet, bis es keinem mehr auffällt. Selbst der Duden ist hier keine Hilfe, denn er nimmt falsche Bedeutungen einfach auf, sobald genügend Menschen die falsche Bedeutung kennen. „Realisieren“ in der Bedeutung von „wahrnehmen“ ist nur ein Beispiel.

Eine ähnliche Sprachverwirrung herrscht auch beim Thema Berufsunfähigkeit (BU) vor. Schließlich leistet die BU-Versicherung nicht erst, wenn man unfähig ist, seinen Beruf auszuüben, sondern bereits, wenn man nur noch zur Hälfte dazu im Stande ist.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass viele Kunden schon alleine wegen der Begrifflichkeit kein großes Vertrauen in die Leistungsstärke des Produkts haben. Berufsunfähig klingt nach dem berühmten „Kopf unterm Arm“.

Ausgabenabsicherung

Ebenso dient das Produkt nicht der Einkommensabsicherung, sondern der Ausgabenabsicherung.

Dieser Unterschied ist meines Erachtens enorm wichtig, weil er die Beratung und vor allem die Bedarfsermittlung stark verändert. Denn ein Einkommen muss seinen Bezieher bis zur Rente, also mindestens bis zum 67. Lebensjahr absichern. Und er muss davon ausgehen, dass sein Gehalt in der Regel bis dahin eher steigen als fallen wird.

Also ist der Bedarf des Kunden, eine Berufsunfähigkeits-Versicherung in Höhe seines Einkommens mit einer fünfprozentigen Beitragsdynamik abzuschließen, um die Absicherung an seinen steigenden Bedarf anzupassen.

Das ist zwar vertrieblich einfach zu erläutern und führt auch zu höheren Bewertungssummen – aber der eigentliche Bedarf ist in den allermeisten Fällen deutlich geringer.

Bedürfnisse ändern sich

Betrachten wir die Ausgaben, dann stellen wir schnell fest, dass sich der Bedarf im Laufe eines Lebens ändert. Er muss in der Höhe angepasst werden. Jeder Bedarf jedoch hat eine eigene Dauer.

Nehmen wir zur Veranschaulichung einen 35-jährigen Musterkunden, der beim Vermittler anruft, weil er eine BU-Versicherung abschließen möchte. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, die fünf und drei Jahre alt sind.

Sein Einkommen liegt bei 4.000 Euro brutto. Seine Ausgaben liegen bei 2.200 Euro. Diese Ausgaben teilen sich auf in 800 Euro, die durch Mehrausgaben durch die Kinder entstehen, 850 Euro für die Finanzierung des Hauses und 550 Euro für Auto, Versicherung und was er sonst noch so braucht. Die Frau arbeitet halbtags und sollte auch abgesichert werden (aber das nur nebenbei).

Drei Bedarfe mit drei Laufzeiten

Wie wir alle wissen, ist die Laufzeit ein entscheidender Faktor für die Prämienberechnung in der Berufsunfähigkeits-Versicherung. Der Beitrag bis zum Endalter 67 ist etwa doppelt so hoch wie der bis zum Endalter 60.

In unserem Beispiel gibt es drei Bedarfe mit drei Laufzeiten. Das jüngste Kind ist drei Jahre alt. Sofern es schlau ist und studieren darf, ist es bis zum 25. Lebensjahr auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Da wäre unser Musterkunde 57 Jahre alt. Sind die Kinder intellektuell eher unauffällig, würden sie schon früher aus den Ausgabenbüchern der Eltern herausfallen. Übrigens: Fragt man die Eltern im Beratungsgespräch, sind alle Kinder schlau. Komisch.

Die Finanzierung läuft noch 20 Jahre, also bis der Kunde 55 Jahre alt ist.

Nur die 550 Euro müssen tatsächlich bis zum Renteneintritt abgesichert werden. Passen wir nun die Absicherung an die tatsächliche Laufzeit des Bedarfs an, würde der Kunde sich leicht ein Drittel bis die Hälfte der Beiträge sparen.

Beispiel Nachversicherung

Daran sollten wir auch bei Nachversicherungs-Garantien (NVG) denken. Wenn ein 20-Jähriger einen Vertrag abschließt, wird er für gewöhnlich nicht wissen, wann er ein Haus baut, wie lange er es finanziert und wann die Kinder, die er noch nicht hat, mal aus dem Haus sein werden.

Also sichern wir nur seine Ausgaben bis zur Rente ab.

Wenn er dann Kinder bekommt, ziehen wir die Nachversicherungs-Garantien. Die Angebote dazu schickt uns der Versicherer immer mit der gleichen Laufzeit. Dabei ist es deutlich sinnvoller, eine kürzere Laufzeit zu wählen. Und wenn der Versicherer die NVG in der Höhe begrenzt, haben wir ein gutes Argument, die Höhe über die Grenze der Annahmerichtlinien zu heben, da das Risiko des Versicherers hierfür in der Laufzeit begrenzt ist.

Individuelle Absicherung

Ein weiterer Vorteil, die Bedarfe aufzuteilen, liegt darin, dass der Kunde die einzelnen Bedarfe nach seinem individuell gewichteten Bedürfnis absichern kann. So kommt es durchaus vor, dass er die Ausgaben für seine Kinder bestmöglich absichern möchte, während er bei seinen eigenen Ausgaben bereit wäre, zur Not auch umzuschulen, um hier etwas aufzufangen.

Auf Produkte heruntergebrochen hieße das, die Ausgaben der Kinder mit einer Berufsunfähigkeits-, die eigenen Ausgaben mit einer Erwerbsunfähigkeits-Versicherung abzusichern.

Alles in allem betrachtet, gelingt es dem Vermittler mit diesem Konzept, dem Kunden finanzielle Freiräume zu schaffen, ohne den Schutz zu gefährden. Gleichzeitig ist die Absicherungs-Konstruktion tatsächlich individuell, wie es die allermeisten Vermittler als Kundenversprechen auch auf der Internetseite bewerben.

Der Kunde wird auch merken, dass er nicht nach Schema F beraten wird, und Änderungen durch Wettbewerber nicht einfach zulassen. Im besten Fall hat der Kunde also Mittel frei für eine Altersversorgung oder einfach nur, um seine Beiträge unbesorgt durchgehend bezahlen zu können. Und zusätzlich übernimmt er für den Vermittler den Bestandsschutz gegenüber dem Mitbewerber.