Wenn die Unfallflucht 2.500 Euro kostet

18.2.2022 – Ein Fahrzeugführer hatte sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt. Er kann von seinem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer in der Regel wegen des von diesem regulierten Fremdschadens in Regress genommen werden. Dem steht auch die Behauptung des Unfallverursachers, sich in der Folgezeit darum bemüht zu haben, den Geschädigten zu ermitteln, nicht entgegen. So das Landgericht Baden-Baden in einem Beschluss vom 3. Mai 2021 (1 S 24/20).

Der Entscheidung lag der Fall eines Mitarbeiters einer Versicherungsagentur zugrunde, der im April 2013 zu nachts ohne Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers mit seinem Personenkraftwagen von der Straße abgekommen war. Dabei beschädigte er einen Gartenzaun.

Doch anstatt die Polizei zu benachrichtigen oder zu versuchen, den Besitzer des Anwesens ausfindig zu machen, brauste er unmittelbar nach dem Unfall davon. Der Schaden wurde daher erst am nächsten Morgen von einem Dritten entdeckt.

Dieser informierte die für das Grundstück zuständige Hausverwaltung, die ihrerseits Anzeige bei der Polizei erstattete. Wegen eines am Unfallort vorgefundenen Fahrzeugteils konnte diese den Schädiger schließlich ermitteln.

Er wurde in der Folgezeit im Rahmen eines Strafverfahrens wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechtskräftig verurteilt.

Obliegenheitsverletzung

Seinen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer informierte der Unfallflüchtige erst neun Tage nach dem Vorfall. Dieser zahlte dem Hausbesitzer für die Reparatur des Zauns sowie für Anwaltskosten rund 2.800 Euro. Von denen forderte er im Rahmen eines Regresses 2.500 Euro von dem Versicherten zurück.

Das begründete der Versicherer damit, dass es der Versicherte durch seine Verkehrsunfallflucht unter anderem pflichtwidrig unterlassen habe, dass am Unfallort die erforderlichen Feststellungen zu seiner Beteiligung getroffen werden konnten. Er habe sich daher einer Obliegenheitsverletzung schuldig gemacht, welche bedingungsgemäß einen Rückgriff in der geforderten Höhe rechtfertige.

Dem hielt der Mann entgegen, dass er erhebliche Schwierigkeiten gehabt habe, den Geschädigten zu ermitteln und zu informieren. Da es keine Drittbeteiligung gegeben habe, habe er sich auch nicht dazu verpflichtet gefühlt, die Polizei zu verständigen.

Im Übrigen habe eine mögliche Obliegenheitsverletzung für seinen Versicherer keine Folgen gehabt. Denn dieser habe ausreichende Feststellungen zu seiner Leistungsverpflichtung treffen können.

WERBUNG

Von den Interessen eines Versicherers

Dieser Argumentation schloss sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Rastatt noch das von dem Autofahrer in Berufung angerufene Landgericht Baden-Baden an. Die Richter hielten die Regressforderung in vollem Umfang für begründet.

Nach dem Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen sei ein Versicherungsnehmer dazu verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung eines Schadenereignisses dienlich sei. Es sei außerdem geregelt, dass ein Versicherter einen Unfallort nicht verlassen dürfe, ohne die erforderlichen Feststellungen zur Art seiner Beteiligung und zu seiner Person zu ermöglichen. Das ergebe sich auch aus § 142 StGB.

Diese Regelung decke sich regelmäßig mit den Interessen eines Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherers. Denn der könne durch das unerlaubte Verlassen eines Unfallorts gegebenenfalls nachhaltig an einer vollständigen Aufklärung des Unfallhergangs gehindert werden.

Mögliche Leistungsfreiheit

Das gelte insbesondere für die Feststellung einer möglichen Leistungsfreiheit, etwa im Fall des Genusses von Alkohol oder Drogen durch den den Unfall verursachenden Fahrzeugführer.

Letzteres sei in dem entschiedenen Fall aufgrund der Unfallsituation auch nicht abwegig. Denn der Mann sei nachts ohne Einwirkung Dritter von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Gartenzaun gefahren. Durch sein Entfernen vom Unfallort habe er daher massiv gegen die Interessen seines Versicherers verstoßen.

Im Übrigen könne die Ermöglichung nachträglicher Feststellungen durch seinen Versicherer den Kläger nur entlasten, wenn er sich in erlaubter Weise vom Unfallort entfernt hätte. Das sei nicht der Fall gewesen.