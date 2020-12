Welcher Versicherer den Brandschaden in einer Pkw-Halle ersetzt

14.12.2020 – Ein in einer Halle abgestelltes Fahrzeug war in Brand geraten und hatte dadurch das Haus beschädigt. Ob der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer von dem Gebäudeversicherer in Regress genommen werden kann, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. Oktober 2020 hervor (VI ZR 319/18).

Ein Abschleppunternehmen hatte nach einem Unfall ein schwer beschädigtes, nicht mehr fahrbereites Auto in seine Lagerhalle gebracht. Doch obwohl es nach dem Abstellen nicht mehr bewegt wurde, geriet es drei Tage später in Brand.

Weil hierbei auch die Lagerhalle beschädigt wurde, machte der Gebäudeversicherer Regressansprüche gegenüber dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Fahrzeugs geltend. Seine Forderung begründete er damit, dass der Brand seiner Meinung nach Folge eines technischen Defekts des Autos gewesen sei.

Der Brandschaden sei von dessen Betriebseinrichtung ausgegangen. Außerdem habe er in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem schweren Verkehrsunfall gestanden, welcher sich im öffentlichen Straßenverkehr ereignet habe. Es komme daher eine Haftung gemäß § 7 Absatz 1 StVG in Betracht.

Dem wollte das in der Vorinstanz mit dem Fall befasste Kölner Oberlandesgericht nicht folgen. Es hielt die Regressforderung des Gebäudeversicherers für unbegründet.

Unbegründete Forderung?

Nach Ansicht der Richter könne dahinstehen, ob der Brand von dem Fahrzeug seinen Ausgang genommen habe. Eine Haftung scheitere nämlich daran, dass der Schaden nicht bei dessen Betrieb entstanden sei.

Das Auto habe sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung weder in Bewegung noch im öffentlichen Verkehrsraum befunden. Vielmehr sei es in der Halle des Abschleppunternehmens abgestellt gewesen.

Die habe allein privaten Zwecken gedient und somit keinen Teil des öffentlichen Verkehrsraums dargestellt. Im Übrigen sei nicht erwiesen, dass der Brand durch einen unmittelbar durch den Unfall verursachten Defekt des Personenkraftwagens herbeigeführt worden sei.

Zum Zeitpunkt des Schadensfalles habe die Fortbewegungs- und Transportfunktion des Fahrzeugs wenigstens keine Rolle mehr gespielt. Es habe sich vielmehr um ein schwer beschädigtes, nicht mehr betriebsbereites Auto gehandelt. Bei diesem habe nicht festgestanden, ob es überhaupt jemals wieder im Straßenverkehr würde eingesetzt werden können.

Weitreichende Vorschrift

Dieser Argumentation schloss sich der in Revision mit dem Fall befasste Bundesgerichtshof jedoch nicht an. Er hob das Urteil des Berufungsgerichts auf und wies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

Nach Ansicht der Richter umfasst die Vorschrift des Paragrafen 7 des Straßenverkehrs-Gesetzes sämtliche durch den Betrieb eines Wagens beeinflussten Schadensabläufe.

„Ein Schaden ist demgemäß bereits dann bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstanden, wenn sich in ihm die von dem Kraftfahrzeug ausgehenden Gefahren ausgewirkt haben, das heißt, wenn bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch das Kraftfahrzeug (mit)geprägt worden ist“, so der BGH.

Zusammenhang mit Betriebseinrichtung oder -vorgang

Maßgeblich für die Zurechnung der Betriebsgefahr sei, dass die Schadenursache in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einer Betriebseinrichtung oder einem Betriebsvorgang gestanden habe.

In dem zu entscheidenden Fall mache es folglich keinen Unterschied, ob der Brand während des Fahrbetriebs oder danach entstanden sei. Denn andernfalls würde keine Haftungsverpflichtung für jene Fälle bestehen, die allein durch einen technischen Defekt eines Autos entstehen würden.

Ob, wie von dem klagenden Gebäudeversicherer behauptet, ein solcher die Ursache für den Brand war, muss nun das Berufungsgericht klären.