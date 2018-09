Welchen Cyber-Schutz für Verbraucher der Markt bietet

21.9.2018 – Der Makler Covomo will mit dem Vergleich von Cyber-Versicherungen für Endkunden eine Marktnische besetzten. Zum offiziellen Start in den nächsten Wochen sollen Tarife von fünf Anbietern dabei sein: Bavaria Direkt, Inter, Cosmos Direkt, Ergo Direkt und Roland. Die Leistungen der Anbieter unterscheiden sich. Die einen bieten Schutz vor finanziellen Schäden im Netz, die anderen schließen Smart-Home-Angriffe ein.

WERBUNG

Für den Markt der gewerblichen Cyber-Versicherungen sehen Makler und Marktbeobachter gute Wachstumschancen (VersicherungsJournal 5.2.2018). Der Aon-Marktreport 2018 geht davon aus, dass sich die noch junge Sparte in den kommenden Jahren für Unternehmenskunden zu einer etablierten Deckung entwickeln wird (VersicherungsJournal 7.9.2018).

Erst im vergangenen Jahr skizzierte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Musterbedingungen für diese Policen (VersicherungsJournal 31.3.2017).

Während Unternehmenskunden auf zahlreiche Versicherungsprodukte unterschiedlicher Gesellschaften zurückgreifen können, ist das Angebot für Verbraucher in Deutschland noch überschaubar. Auch die Plattformen der Versicherungsmakler Check24 Vergleichsportal GmbH und Verivox GmbH bieten ihrer Klientel bisher keine eigene Rubrik für den Vergleich von Cyberpolicen.

Schäden für Privatkunden steigen

Betrachtet man die Schäden, könnte man eigentlich auf eine entsprechende Nachfrage schließen: Im Privatkundenbereich ist allein im vergangenen Jahr durch Cyberkriminalität ein Gesamtschaden von knapp 2,2 Milliarden Euro entstanden.

Das ermittelte das amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Norton by Symantec in einer Untersuchung in 20 Ländern. Betroffen waren demnach 23 Millionen Bundesbürger. Es handelte sich bei den Delikten vor allem um Identitätsdiebstahl, Erpressersoftware und Kreditkartenbetrug (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.1.2018).

Interesse der Versicherer besteht, Privatkunden Cyberdeckung zu offerieren. Bis dato richtet sich der Fokus der Versicherungswirtschaft aber vorwiegend auf den Schutz für Firmenkunden (VersicherungsJournal 21.8.2018).

Covomo startet Vergleich von Cyber-Policen für Endkunden

Eine Nische im Verbrauchermarkt, die jetzt die Covomo Versicherungsvergleich GmbH besetzen will. Der Makler bietet Vergleiche für Zusatzversicherungen im Bereich Reise, Tier, Elektronik, Sport und Garantieverlängerungen an.

Das Start-up offeriert zudem ein Tool, das andere Vermittler, Verbraucherportale oder Online-Shops in ihre eigenen Webseiten einbinden können (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.1.2018, 21.11.2016). Der Vertrieb über Makler und Maklerpools ist für Covomo nach eigener Aussage neben dem klassischen B2C-Kanal der wichtigste Vertriebsweg.

Im August 2018 erweiterte das Unternehmen seine Sparte Elektronik um Cyberversicherungen für Endkunden. Hier führt das Start-up derzeit einen Tarif der Bavaria Direkt, eine Marke der Ostdeutschen Versicherung AG, und drei Tarife der Inter Allgemeine Versicherung AG auf.

Deckungskonzepte von Inter und Bavaria Direkt

Die Cyber-Tarife von Bavaria Direkt und Inter für Endkunden, die Covomo derzeit auf seiner Website listet, bieten folgende Deckungskonzepte:

Online-Shopping in der EU: Absicherung durch den Versicherer bei finanziellen Schäden beim Online-Handel.

Online-Banking: Versicherer zahlt bei missbräuchlichen Verfügungen zulasten von Bankkonten.

Identitätsdiebstahl und Datenmissbrauch: Versicherer zahlt bei Missbrauch persönlicher Daten (Pharming, Skimming, Phishing) von versicherten Online-Konten (wie elektronische Bezahlsysteme von Paypal, NFC, Apple-Store und Google-Play).

Datenrettung: Versicherer zahlt für die Wiederherstellung gestohlener oder verlorener Daten nach einer Cyberattacke.

Smart-Home-Cyberangriff: Versicherer zahlt bei Cyber-Angriff auf Smart-Home-Geräte wie zum Beispiel Reparaturkosten bei defekten Geräten. Zu Smart-Home-Geräten zählt der Versicherer Geräte wie Bedienung eines TVs, Thermostats oder Kühlschranks über eine App.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate.

Die Versicherungssummen sind je nach Anbieter und Tarif unterschiedlich hoch. Der Tarif der Bavaria Direkt kostet 59,88 Euro im Jahr und wird von Covomo als „günstigstes“ Angebot beworben. Die drei Tarife der Inter liegen je nach Leistung und Versicherungssumme bei 99, 129 und 159 Euro im Jahr.

Es gibt aktuell fünf Anbieter am Markt, die eine private Cyberversicherung mit Online-Abschluss anbieten. Dr. Eberhard Riesenkampff, Geschäftsführer von Covomo

Mit drei Versicherern wird noch verhandelt

Das Covomo-Angebot soll vor der offiziellen Ankündigung im September erweitert werden. „Es gibt aktuell fünf Anbieter am Markt, die eine private Cyberversicherung mit Online-Abschluss anbieten. Mit den Versicherern, die noch nicht in unserem Vergleich angebunden sind, stehen wir bereits in Verhandlungen. Diese sollen in den kommenden Wochen integriert werden“, erklärt Dr. Eberhard Riesenkampff, Gründer und Geschäftsführer von Covomo gegenüber dem VersicherungsJournal.

Nach Recherchen von VersicherungsJournal handelt es sich bei den Anbietern, die eine private Cyber-Versicherung mit Online-Abschluss offerieren, um folgende Unternehmen:

Die Schutzbriefe von Ergo und Cosmos Direkt leisten zum Beispiel bei Missbrauch beim Online-Banking, Online-Shopping und finanziellen Schäden durch Phishing, Pharming, Skimming und Hacking.

Der Schutzbrief Web-Secure der Roland Versicherung schließt zusätzlich Cybermobbing, Daten-Rettung sowie Rechtsberatung ein. Diese zusätzlichen Leistungen bietet ebenfalls der Cyber-Guard-Tarif der Inter.

Leistungen der Anbieter unterscheiden sich

Neben den bereits erwähnten Versicherern umwerben nach Recherchen von VersicherungsJournal auch die R+V Allgemeine Versicherung AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG den Endkunden.

In Zusammenarbeit mit der R+V bietet die SHL-Gruppe und die Altimate Net GmbH ein Internet-Versicherungspaket für Verbraucher an. Enthalten sind hier Schutz beim Online-Einkauf, Datenrettung, Identitätsdiebstahl und Kontomissbrauch sowie Virenschutz für alle Familienangehörigen.

Die SV offeriert ihrer Klientel einen Internet-Schutz. Auch hier sind Internet-Banking, Online-Shopping und die Datenrettung nach einem Hackerangriff versichert.

Teilweise ist Smart Home eingeschlossen

Die aktuellen Angebote der Roland, Ergo Direkt, Cosmos Direkt, der R+V sowie der Sparkassen Versicherung enthalten keinen Schutz bei Angriffen auf das Smart-Home des Versicherten. Bei den Tarifen der Inter und der Bavaria Direkt, die bei Covomo aufgeführt sind, ist dieser Schutz eingeschlossen.

Voraussetzungen für einen gültigen Versicherungsschutz: Die Kunden sind bei allen Gesellschaften verpflichtet, auf ihren internetfähigen Endgeräten aktuelle Virensoftware mit Spyware-Erkennung zu installieren.

Zusätzlich müssen die Geräte mit einem Schutz gegen unberechtigtes Eindringen aus dem Internet gesichert sein. Schäden müssen Kunden ihrem Versicherer zeitnah melden und entsprechend dokumentieren.

Das Spektrum der versicherten Schäden in Tarif-Bausteinen von Hausrat- und privaten Haftpflicht-Versicherungen ist deutlich kleiner als bei einem reinen Cyberschutz. Dr. Eberhard Riesenkampff, Geschäftsführer von Covomo

Smart-Home-Angriffe sind nicht immer eingeschlossen

Eberhard Riesenkampff (Bild: Covomo)

Endkunden können sich gegen die klassischen Schadenfälle der Cyberkriminalität auch mit einer Rechtsschutz- oder einer Hausratversicherung absichern. Die Policen bieten entweder von vornherein eine finanzielle Absicherung für die gängigen Schadensfälle in diesem Bereich oder sind bei einigen Gesellschaften mittlerweile um entsprechende Zusatzoptionen erweiterbar.

Die Deckung in der Rechtsschutz- oder Hausratversicherung für Cyberrisiken bewertet Covomo-Chef Riesenkampff aber als unzureichend. „Eine separate Cyber-Police ist umfangreicher, was sich nicht zuletzt in den Versicherungssummen bemerkbar macht. Außerdem ist auch das Spektrum der versicherten Schäden in Tarif-Bausteinen von Hausrat- und privaten Haftpflicht-Versicherungen deutlich kleiner als bei einem reinen Cyberschutz.“

Als Beispiel für seine Aussage nennt der Geschäftsführer Schäden aus einem Smart-Home-Angriff. Diese Systeme werden perspektivisch durch die fortschreitende Entwicklung eine größer werdende Gefahrenquelle darstellen. Das Bewusstsein beim Kunden ist dafür aber noch nicht wirklich ausgeprägt (VersicherungsJournal 5.7.2018).

Cyber-Policen bieten zusätzliche Beratung

Auch die Versicherungsbranche steht für die Absicherung von Smart-Home-Technologien noch am Anfang (VersicherungsJournal 26.3.2018, 9.4.2018). Das betrifft vor allem das Einbinden in die unternehmenseigene Produktwelt, wie das VersicherungsJournal Extrablatt 1/2018 mit dem thematischen Schwerpunkt Smart Home zeigte (VersicherungsJournal 6.4.2018).

Als weiteren Vorteil eines separaten Vertrages zum Schutz vor Cyber-Risiken nennt der Covomo-Chef zusätzliche Beratungsleistungen. „Bausteine in der Rechtsschutz- oder Haftpflichtversicherung versichern oft eine rechtliche Erstberatung, eine psychologische Beratung aber nicht.“ Diese kommt beispielsweise bei Cybermobbing zum Tragen.

Außerdem rechne sich für den Endkunden eine kostenlose oder vergünstigte Nutzung durch die Versicherer von Anti-Virus-Programmen, die den Kunden sonst bis zu 50 Euro im Jahr kosteten.