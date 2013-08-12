Welche Versicherer mit Exklusivvertrieb den besten Kundenservice bieten

9.12.2025

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten auch in diesem Jahr wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.

/Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).

In der Kategorie „Versicherer mit Exklusivvertrieb“ sicherten sich die Provinzial Versicherungen die Spitzenposition. Mit einem SES von 64,1 Prozent darf sich die Unternehmensgruppe mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Versicherer mit Exklusivvertrieb“ schmücken. Für den Gesamtrang 567 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-700-Testkandidaten vergeben.

„Gold“ erhielten ansonsten nur noch die Debeka Versicherungen (63,6 Prozent; Gesamtplatz 677). Die Koblenzer hatten vor Jahresfrist noch an der Spitze gelegen (2.12.2024). Eine „Silber“-Auszeichnung, die den Positionen 701 bis 1.400 im Gesamtranking vorbehalten ist, bekamen die Huk-Coburg Versicherungen (63,1 Prozent; insgesamt an 906. Stelle). „Bronze“ (Voraussetzung: Rang 1.401 bis 2.100) ging an die Versicherungskammer Bayern (VKB; 59,7 Prozent; Platz 1.992).

Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.