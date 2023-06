Welche Kosten die GKV bei Auslandsreisen übernimmt – und welche nicht

19.6.2023 – Nur 41 von 96 Krankenkassen bieten grundlegende Auslandsservices wie eine 24-Stunden-Hotline. Dies zeigt eine Auswertung der Kassensuche GmbH. Zudem gibt es große Unterschiede bei der Kostenerstattung von Schutzimpfungen, die nicht zu den Regelleistungen gehören, aber von den Kassen als Zusatzleistung angeboten werden können.

Urlauber, die die schönste Zeit des Jahres außerhalb von Deutschlands Grenzen verbringen möchten, sollten ihren Reiseschutz überprüfen. Dies rät die Kassensuche GmbH.

Der Betreiber der Plattform Gesetzlichekrankenkassen.de weist gleichzeitig darauf hin, dass sich die Leistungen der Krankenkassen (GKV) bei Behandlungen im Ausland und bei Impfungen teils erheblich unterscheiden.

Private Absicherung für Auslandsreisen wird angeraten

Thomas Adolph (Bild: Sabine Rauscher)

In Deutschland gesetzlich Versicherte erhalten im europäischen Ausland sowie in Ländern mit Sonderabkommen die in diesen Ländern gesetzlich vorgeschriebene medizinische Versorgung, wird berichtet. Diese entspreche jedoch oft nicht dem deutschen Standard. Daher könnten zusätzliche Kosten entstehen, die Versicherte selbst zahlen müssten.

„Wird die Versichertenkarte nicht akzeptiert, muss die oder der Versicherte die Kosten vor Ort erst einmal selbst zahlen und reicht sie später bei der Krankenkasse ein, die aber häufig auch nicht in vollem Umfang erstattet“, sagt Geschäftsführer Thomas Adolph.

Behandlungen durch reine Privatärzte und -kliniken oder ein notwendiger Rücktransport nach Deutschland würden generell nicht von den Krankenkassen bezahlt. Eine private Auslandsreise-Krankenversicherung sei daher empfehlenswert.

Auslandsservices häufig nicht im Angebot der Krankenkassen

Eine Auswertung der Datenbank des Portals zeigt, dass von den 96 dort hinterlegten Krankenkassen 41 eine 24-Stunden-Hotline zur Unterstützung bei Krankheit oder Notfall im Ausland anbieten, deutsch- oder englischsprachige Ärzte oder Kliniken vor Ort vermitteln und im Notfall Angehörige informieren.

Mit Blick auf Reise-Schutzimpfungen, die nicht zu den Regelleistungen gehören, aber als Zusatzleistung angeboten werden können, ergab die Analyse, dass 38 die Kosten für eine Cholera-Impfung vollständig übernehmen. Zwei Kassen erstatten 90 Prozent, vier Kassen 80 Prozent.

Die Kosten einer Gelbfieber-Impfung erstatten 38 Kassen vollständig, zwei Kassen zu 90 Prozent, vier zu 80 Prozent und eine Kasse zu 70 Prozent. Die Kombi-Impfung gegen Hepatitis A und B zahlen 39 Krankenkassen. Außerdem kommen 32 für die Aufwendungen einer Malaria-Prophylaxe zu 100 Prozent auf, andere variieren bei den Erstattungen zwischen 90 Prozent bis 25 Euro.

Im Rahmen eines sogenannten Globalbudgets, das Versicherte im Laufe eines Jahres ausschöpfen können, werden die Kosten für verschiedene Impfungen teils bis maximal 500 Euro, teils nur bis 200 Euro erstattet, jedoch mitunter nicht zu einhundert Prozent.