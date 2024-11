Welche Altersvorsorge junge Menschen bevorzugen

13.11.2024 – Junge Menschen der Altersgruppen 16 bis 25 Jahre und 26 bis 35 Jahre bevorzugen in der Altersvorsorge kapitalmarktnahe Produkte wie Aktien, ETFs und Fonds. Das ist ein Ergebnis der Studie Next Gen Insurance 2025. Lebensversicherungen sind hingegen weniger gefragt – und liegen fast gleichauf mit dem Sparbuch.

Welche Altersvorsorge bevorzugen junge Menschen? Diese Frage ist ein Teilaspekt der Studie „Next Gen Insurance 2025“. Das Marktforschungsinstitut Youngcom GmbH befragte für die Umfrage insgesamt 13.540 Teilnehmer im Alter von 16 bis 35 Jahren.

So wurde zu der bevorzugten Altersvorsorge gefragt

Um die Antworten stärker zu differenzieren, wurden zwei verschiedene Alterskohorten ausgewertet: eine umfasst Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren, die zweite Kohorte Teilnehmer von 26 bis 35 Jahren.

Die Umfrage fand online im Zeitraum Mai bis Oktober 2024 statt. Die Auswahl der Mitwirkenden erfolgte randomisiert: stark vereinfachend per Zufallsverfahren. Zu jeder Frage flossen mindestens 500 Antworten ein.

Konkret wurde gefragt: „Wo würdest Du für Deine Altersvorsorge investieren?“, wobei den Umfrageteilnehmern mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben wurden. Die Umfrage bildet folglich ab, welche Art der Altersvorsorge die jungen Menschen bevorzugt wählen würden, wenn sie könnten – und nicht, welche sie bereits besitzen.

Aktien, ETFs und Fonds bei jungen Leuten auf Rang eins

In beiden Altersgruppen zeigen sich ähnliche Präferenzen. Ein Mix aus Aktien, ETFs und Fonds belegt sowohl bei den 16- bis 25-Jährigen als auch bei den 26- bis 35-Jährigen den ersten Platz in der Beliebtheitsskala zur Altersvorsorge. In der älteren Gruppe fällt der Zuspruch jedoch mit 30,2 Prozent um 3,9 Prozentpunkte höher aus.

Auf dem zweiten Rang zeigen sich jedoch kleine Unterschiede. Zwar stehen Immobilien bei beiden Altersgruppen auf Platz zwei, doch die Art der Investition unterscheidet sich deutlich. Bei den Jüngeren würde etwa jeder Sechste in eine vermietete Immobilie investieren, während bei den Älteren etwa jeder Vierte bis Fünfte eine eigengenutzte Immobilie bevorzugt.

Das direkte Investment in Aktien ist die drittbeliebteste Altersvorsorgeform bei beiden Altersgruppen, wobei Aktien bei den Jüngeren vorne liegen: 15,3 Prozent der 16- bis 25jährigen würden hierin ihre Altersvorsorge investieren. Bei den Älteren ist der Zuspruch um 3,4 Prozentpunkte niedriger.

Immobilien belegen je nach Altersgruppe den zweiten beziehungsweise vierten Platz. 12,7 Prozent der 16- bis 25-Jährigen setzen auf eine selbstgenutzte Immobilie, während 11,2 Prozent der 26- bis 35-Jährigen auf eine vermietete Immobilie setzen.

Lebensversicherungen sind bei jungen Menschen weniger beliebt

Die Lebensversicherung belegt den fünften Platz unter den beliebtesten Altersvorsorgeoptionen, bleibt jedoch deutlich hinter den weitaus populäreren kapitalmarktbasierten Anlagen und Immobilien zurück. Etwa jeder Zehnte der 16- bis 25-Jährigen würde in eine Lebensversicherung investieren, während es bei den 26- bis 35-Jährigen nur etwa jeder Neunte ist.

Hier wird nicht zwischen klassischen und fondsgebundenen Policen sowie zwischen der ungeförderten, der geförderten und der betrieblichen Altersversorgung unterschieden. Auch nach privaten Rentenversicherungen wurde nicht gesondert gefragt.

Edelmetalle wie Gold und Silber sind für weniger als jeden 22. Befragten in beiden Altersgruppen von Interesse. Auch Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. sind mit lediglich 3,4 Prozent nur für eine kleine Gruppe der Umfrageteilnehmer eine bevorzugte Altersvorsorgeoption.

Die Studie „Next Gen Insurance 2025“ mit weiteren Umfragen zu Vorsorge und Versicherungen bei jungen Menschen kann kostenpflichtig auf der Webseite der Youngcom GmbH bestellt werden.