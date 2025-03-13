Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Wasserschaden: Burgherr bleibt auf knapp 430.000 Euro Sanierungskosten sitzen

24.11.2025 (€) – Ein Berufungsgericht hat die Klage des Betreibers eines Hotels gegen den Anbieter seiner Gebäudepolice abgewiesen. Denn der historische Turm des Anwesens war – wie technisch vorgesehen – von der Sprinkleranlage beregnet worden. Dass es sich bei dem Löscheinsatz um einen Fehlalarm aufgrund laufender Trockenbauarbeiten handelte, spielt keine Rolle. Der Feuchtigkeitsschaden ist dem Urteil zufolge kein Versicherungsfall.

D&O: Handwerksmeister bleibt auf 282.400 Euro Schaden sitzen
16.9.2025 – Ein Heizungsbauer sah sich mit hohen Forderungen konfrontiert, konnte aber noch die Löhne seiner Mitarbeiter zahlen und Umsatz erwirtschaften. Warum ihn der Versuch, eine Insolvenz abzuwenden, den Schutz durch die D&O-Versicherung gekostet hat. (Bild: Pixabay CC0/Peggy Marco) mehr ...
 
Berufsunfähigkeitsversicherung: Darf der Versicherer auf eine Tätigkeit ohne Berufsabschluss verweisen?
7.8.2025 – Ein Automechaniker wurde berufsunfähig, übernahm dann eine neue Aufgabe als Gruppenleiter in einer Behindertenwerkstatt. Ein beruflicher und sozialer Abstieg, der eine konkrete Verweisung ausschließt? (Bild: Jöhnke & Reichow) mehr ...
 
Versicherte Überschwemmung: Wasserhöhe allein ist nicht entscheidend
7.8.2025 – Ob bereits eine wenige Zentimeter hohe Wasseransammlung auf einer Terrasse nach starken Regenfällen als „Überschwemmung“ gilt und dadurch verursachte Schäden im Rahmen der Elementardeckung einer Gebäudeversicherung mitversichert sind, hatte das OLG Dresden zu klären. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Wann Rechtsschutzversicherer wegen Aufklärungsmängeln leisten müssen
22.7.2025 – Einem Autokäufer wurde die Deckung gegen den Pkw-Hersteller wegen fehlender Erfolgsaussichten abgelehnt. Dagegen klagte der Versicherungsnehmer. Das Gericht hatte insbesondere zu klären, wie Versicherer ordnungsgemäß auf das Streitbeilegungsverfahren hinzuweisen haben. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Unfall: Muss ein Versicherer über die Rechtsfolgen einer Fristverletzung aufklären?
16.7.2025 – Ein Unfallversicherer hatte es versäumt, darüber aufzuklären, dass die Überschreitung der Meldungsfrist den Verlust der Versicherungsleistung nach sich zieht. Der Rechtsstreit gestaltete sich als äußerst knifflig – und wirft offene Fragen auf. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Wohngebäude: Baumfällkosten nach Sturmschaden nicht immer versichert
19.6.2025 – Einige Wohngebäudeversicherungen decken die Kosten für das Entfernen von Bäumen auf dem Versicherungsgrundstück, die wegen eines Sturms umgestürzt sind, mit ab. Ob diese Kosten auch übernommen werden, wenn ein Baum nur schwer beschädigt wurde, zeigt ein Gerichtsurteil. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Berufsunfähigkeitsversicherer will schwerhörigem Kapitän die Rente verweigern
8.4.2025 – Der BU-Versicherer brachte das Argument vor, der Betroffene könne doch fortan bei seiner Tätigkeit auf der Kommandobrücke ein Hörgerät tragen. Das Oberlandesgericht Frankfurt war da anderer Ansicht. (Bild: Pixabay CC0/Constanze Vina) mehr ...
 
BGH setzt Versicherern Grenzen beim Herabsetzen von Krankentagegeld
13.3.2025 – Nachdem der Bundesgerichtshof 2016 eine branchenübliche Leistungsanpassungsklausel als unwirksam erklärt hatte, sollte eine Neuregelung die Lücke füllen. Ein betroffener Kunde akzeptierte das nicht und zog erfolgreich vor Gericht. (Bild: Comquat, CC BY-SA 2.0) mehr ...
