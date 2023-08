Was taugen D&O-Versicherungen? Ein Maklerportal hat einen Vergleich durchgeführt

17.8.2023 – Das Onlineportal Transparent-beraten hat sich der Manager-Haftpflicht von neun Anbietern angenommen. Dabei wurden Service, Schadenbearbeitung und Tarifmerkmale untersucht. Besonders gut schnitt die VOV ab. Generell sind alle Tarife solide aufgestellt und erhalten mehrheitlich ein „gut“ des Maklers.

Nach dem Wirecard-Skandal rückte die Frage der Manager-Haftung wieder verstärkt in den Fokus. Das Tragen von Gerichtskosten sowie der Schutz der Firma sind nur zwei Gründe für den Abschluss einer solchen Versicherung (Medienspiegel 26.5.2023).

Kein Anspruch auf Vollständigkeit

Die Transparent-beraten.de GmbH hat neun Anbieter der Manager-Haftpflicht (D&O-Versicherung) unter die Lupe genommen. Bei den neun untersuchten Unternehmen handelt es sich nach Aussage der prüfenden Vermittler um jene, mit denen sie selbst Erfahrungen gemacht haben. Daher besteht bei diesem Test kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Es wurde sich zudem nur auf die Unternehmens-D&O-Versicherung konzentriert. Daneben gibt der Makler einen Überblick über die Risikofragen, die vom Anbieter gestellt werden.

Neun Anbieter auf dem Prüfstand

Bei den untersuchten Unternehmen handelt es sich um die:

Geprüft wurden der Service, die Schadenbearbeitung und bestimmte Tarifmerkmale. So wurde beispielsweise bei den „allgemeinen Merkmalen“ geschaut, ob Start-ups versicherbar sind oder ob Strafrechtsschutz enthalten ist.

Bei den „spezifischen Tarifmerkmalen“ wurde unter anderem nach Rabatten gefragt oder nach dem versicherbaren Höchst-Jahresumsatz.

Kein „Sieger“ gekürt

Die Transparent-beraten habe sich bewusst gegen das Ausrufen eines Testsiegers entscheiden, da die D&O-Versicherung zu viel Spezifität aufweise, so das Unternehmen in einer Pressemeldung. „Bei den Hauptkriterien wie Service und Schadenbearbeitung schneiden die meisten Anbieter mit ‚gut‘ ab. Die VOV sticht besonders hervor, da sie die höchsten Deckungssummen anbietet“, so der Makler.

Allgemeine Merkmale. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Transparent-beraten)

Die gesamten Ergebnisse sind hier auf der Seite des Maklers einsehbar.

„In Sachen Service kann die Mehrheit der Anbieter mit einem ‚gut‘ überzeugen. Einzig die Gothaer wird nur mit einem ‚ausreichend‘ bewertet. Dagegen können alle neun Anbieter in der Schadenbearbeitung mit einem soliden ‚gut‘ punkten, hier gibt es keine gravierenden Unterschiede“, lässt das Unternehmen verlautbaren.

Welche Risikofragen gestellt wurden

Insgesamt gibt es 20 Risikofragen. Allerdings stellt nicht jeder Versicherer alle Fragen. Der Makler gibt einen Überblick: Der Fragenkatalog ist hier auf der Seite von Transparent-beraten einsehbar.

Dabei wird beispielsweise gefragt, ob das Unternehmen börsennotiert ist oder einen Börsengang plant; oder ob es weniger als 24 Monate besteht oder ob das Unternehmen in der jetzigen Rechtsform seit einer Anzahl an Jahren ununterbrochen tätig ist. Auch die Frage nach den Geschäftsführern, Vorschäden sowie der vergangenen Ablehnung einer D&O-Versicherung ist aufgeführt.

Mehr Wissen zur D&O-Versicherung wird in einem Fachbuch vermittelt, das im vergangenen Jahr vorgestellt wurde (25.7.2022).