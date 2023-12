Wann private Krankenversicherer für gemischte Krankenanstalten zahlen müssen

12.12.2023 – Private Krankenversicherer sind in der Regel nicht dazu verpflichtet, die Kosten für eine Behandlung in einer gemischten Krankenanstalt zu übernehmen, wenn sie im Vorfeld nicht ausdrücklich eine entsprechende Zusage erteilt haben. Das hat das Oberlandesgericht München mit Beschluss vom 23. November 2022 (25 U 6359/22) entschieden und damit eine gleichlautende Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.

Eine Frau wollte ihre Tochter in einer gemischten Krankenanstalt psychotherapeutisch behandeln lassen. Bei derartigen Einrichtungen handelt es sich um Kliniken, die zusätzlich zu den üblichen Krankenhausbehandlungen auch Kuren und/oder Sanatoriums-behandlungen durchführen.

Im Vorfeld fragte die Mutter bei ihrem privaten Krankenversicherer an, ob er die Kosten übernehmen werde. Der lehnte ab, weil er keine medizinische Notwendigkeit für die Behandlung sah und es bedingungsgemäß in seinem Ermessen stehe, ob er die Behandlung in einer gemischten Krankenanstalt übernehmen wolle oder nicht.

Erfolglose Klage gegen den privaten Krankenversicherer

Die Versicherungsnehmerin schickte ihre Tochter trotzdem in die Klinik und verklagte ihren Versicherer anschließend auf Übernahme der Kosten. Ohne Erfolg. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Münchener Landgericht als auch das Oberlandesgericht der Stadt hielten die Klage für unbegründet.

Nach Ansicht der Richter liegt es in seinem Ermessen, ob er die Behandlungs- und Aufenthaltskosten in einer solchen Klinik übernimmt, solange ihm kein Ermessensmissbrauch nachgewiesen wird. Der wäre zum Beispiel in Fällen einer Notsituation wie einem Herzinfarkt oder wenn seine Interessen durch einen Aufenthalt in einer gemischten Krankenanstalt nicht berührt werden, gegeben.

Berechtigtes Interesse am Vermeiden von Streit

Ein privater Krankenversicherer habe ein berechtigtes Interesse daran, „bei der Schadenregulierung medizinischen Abgrenzungs-Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen und einen nachträglichen Streit über die Frage, welchem Bereich welche Leistungen zuzuordnen sind und inwieweit er eintrittspflichtig ist, zu vermeiden“, so das Berufungsgericht.

Daher komme es auch nicht darauf an, ob die Kosten der von der Klägerin ausgewählten Klinik, wie von ihr behauptet, mit denen eines „normalen“ Krankenhauses vergleichbar seien.

Da die Berufung keine Aussicht auf Erfolg habe, empfahl das Oberlandesgericht der Versicherten, sie aus Gründen der Kostenersparnis zurückzunehmen. Die Entscheidung des Landgerichts ist mittlerweile rechtskräftig.